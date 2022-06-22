Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год! Елка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби. Добавьте к этому насыщенную экскурсионную программу по самым лучшим местам региона, и главный новогодний праздник совершенно точно надолго останется в памяти.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры

Встреча и трансфер группы до турбазы в Майминский/Чемальский район Алтая. 07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»). 10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13). 09:00-11.00 Встреча группы в аэропорту г. Горно-Алтайска. Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Посетите Родину В.М. Шукшина, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин со смотровой площадки, совершите осмотр одной из 30-ти Тавдинских пещер. Вечером – заселение на турбазу по 2 человека в номер. Ужин. Вечер знакомств. Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, от Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км.

2 день Голубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового года

Завтрак. Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза. Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня. Обед в кафе (оплачивается дополнительно). Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки. Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов. Легкий ужин. Обряд исполнения желаний. Ритуал у Большого костра. Банкет и мероприятия в банкетном зале турбазы. Встреча Нового года. Оплачиваются дополнительно, стоимость уточнять у организаторов. Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км.

3 день Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)

Поздний завтрак. День отдыха после торжества. В первой половине дня для желающих возможна организация катания на собачьих упряжках (оплачивается дополнительно). Вы промчитесь по лесу, словно северный каюр, управляя стаей веселых и быстрых хаски. Далее, мы прогуляемся по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому, прогулка занимает 2,5 часа, необходима удобная обувь. Вечер творчества и настольных игр в теплой душевной компании. Ужин. Протяженность маршрута на пешком – 4 км.

4 день Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат

Завтрак. Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы. В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь. Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце дракона. В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах, создадим свою этно-группу, пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами. Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км.

5 день Зубровый заказник. Природный парк Уч Энмек

Завтрак, сбор вещей, сдача номеров. Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай – Онгудайский. В пути вы посетите Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения). Вы сможете увидеть этих величественных животных и угостить их яблоками. Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок. Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек. Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники и знаменитый Башадарский полумесяц, над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову. Концерт горлового пения. Ужин. Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 3 км.

6 день Путешествие по Чуйскому тракту

Завтрак. Сегодня мы вновь переезжаем в другой район Алтая, вы отправитесь к самой границе с Монголией. Мы преодолеем перевал Чике-Таман. Увидим 3 кардинальных смены пейзажей, отыщем древний путь, по которому ездили торговцы в Монголию. Посетим место силы на слиянии двух бурных рек – Катуни и Чуи. Совершим экскурсию по комплексу наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось свыше 5000 петроглифов от каменного века до наших дней. Отправимся к замерзшему водопаду Ширлак. Вечером – заселение на турбазу. Ужин. Протяженность маршрута на автомобиле – 170 км, пешком – 4 км.

7 день Гейзерное озеро. Панорама северно-чуйского хребта. Конная прогулка или полет на воздушном шаре

Завтрак. Прогулка к гейзерному озеру (потаенному). На дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет. Осмотр панорамы Северо-Чуйского хребта. Для желающих возможна организация конной прогулки по к водопаду Карасу (дополнительная плата). Также, возможна организация полета на воздушном шаре над Курайской степью, за дополнительную плату, в зависимости от количества человек, длительность полета – 1 час. Ужин. Баня. Протяженность маршрута на автомобиле – 30 км, пешком – 5 км, на лошадях – 15 км.

8 день Красные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки Чулышман

Завтрак (полевая кухня, на костре). Мы отправимся по необыкновенно красивому маршруту через узкое ущелье между скал. Посещение Красных ворот, ртутного озера. Преодолев Улаганский перевал, мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей. По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 20 000 лет. После этого мы посетим одно из самых красивых мест Горного Алтая – долину реки Чулышман. Оттуда открываются потрясающие виды на горы. Обратное возвращение. Рождественский ужин, гадания.

9 день Сувенирные рынки. Обратный трансфер