Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней

Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год! Елка

5
3 отзыва
Настоящее приключение! Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы встретить самый незабываемый Новый год! Елка, наряженная прямо в лесу, теплый деревянный дом, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, баня и купание в проруби.

Добавьте к этому насыщенную экскурсионную программу по самым лучшим местам региона, и главный новогодний праздник совершенно точно надолго останется в памяти.
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Весь Алтай. Новогодний тур, 9 дней
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся к незамерзающим голубым озерам;
  • совершим легкий поход по ущелью горных духов, где расположено Сердце Дракона;
  • увидим замерзший водопад;
  • посетим несколько мест силы и зарядимся их энергией;
  • съездим к легендарному перевалу Кату-Ярык, где открывается пропасть глубиной практически 1 км;
  • познакомимся с наскальными рисунками древних людей.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры

Встреча и трансфер группы до турбазы в Майминский/Чемальский район Алтая.

07:00 Встреча группы в г. Новосибирске, (ул. Вокзальная магистраль-1, отель «Маринс парк»).

10:00 Встреча группы в г. Барнауле, ГК «Облепиха» (г. Новоалтайск, ул.Дорожная-13).

09:00-11.00 Встреча группы в аэропорту  г. Горно-Алтайска.

Авто-дорога (Чуйский тракт) занесена в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с ее малой исторической частью. Посетите Родину В.М. Шукшина, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин со смотровой площадки, совершите осмотр одной из 30-ти Тавдинских пещер.

Вечером – заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Ужин.

Вечер знакомств.

Протяженность маршрута на автомобиле: от Новосибирска – 520 км, от Барнаула – 320 км, от Горно-Алтайска – 90 км. 

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещерыЗнакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Тавдинские пещеры
2 день
Голубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового года

Завтрак.

Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни».

И вправду,  если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС.

Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.

Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России Гэс 30-ых годов.

Легкий ужин.

Обряд исполнения желаний. Ритуал у Большого костра.

Банкет и мероприятия в банкетном зале турбазы. Встреча Нового года. Оплачиваются дополнительно, стоимость уточнять у организаторов.

Протяженность маршрута на автомобиле – 80 км, пешком – 5 км. 

Голубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового годаГолубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового годаГолубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового годаГолубые озера «Глаза Катуни». О. Патмос и Чемальская ГЭС. Обряд исполнения желаний. Празднование Нового года
3 день
Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)

Поздний завтрак.

День отдыха после торжества.

В первой половине дня для желающих возможна организация катания на собачьих упряжках (оплачивается дополнительно).

Вы промчитесь по лесу, словно северный каюр, управляя стаей веселых и быстрых хаски.

Далее, мы прогуляемся по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому, прогулка занимает 2,5 часа, необходима удобная обувь.

Вечер творчества и настольных игр в теплой душевной компании.

Ужин.

Протяженность маршрута на пешком – 4 км. 

Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)Катание на собачьих упряжках. Замерзший водопад (Камышлинский)
4 день
Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат

Завтрак.

Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, писанницу наскальной живописи, каскадный водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

Далее мы отправимся в красивое место, где среди гор застрял большой и необычный камень круглой формы, который получил название Сердце дракона.

В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями. Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах, создадим свою этно-группу, пройдем звукотерапию тибетскими поющими чашами.

Протяженность маршрута на автомобиле – 96 км, пешком – 8 км. 

Ущелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров АскатУщелье духов. Сердце Дракона. Поселок мастеров Аскат
5 день
Зубровый заказник. Природный парк Уч Энмек

Завтрак, сбор вещей, сдача номеров.

Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай – Онгудайский. В пути вы посетите Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).

Вы сможете увидеть этих  величественных животных и угостить их яблоками.

Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.

Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.

Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники и знаменитый Башадарский полумесяц, над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.

Концерт горлового пения.

Ужин.

Протяженность маршрута на автомобиле – 180 км, пешком – 3 км. 

Зубровый заказник. Природный парк Уч ЭнмекЗубровый заказник. Природный парк Уч ЭнмекЗубровый заказник. Природный парк Уч ЭнмекЗубровый заказник. Природный парк Уч Энмек
6 день
Путешествие по Чуйскому тракту

Завтрак.

Сегодня мы вновь переезжаем в другой район Алтая, вы отправитесь к самой границе с Монголией.

Мы преодолеем перевал Чике-Таман.

Увидим 3 кардинальных смены пейзажей, отыщем древний путь, по которому ездили торговцы в Монголию.

Посетим место силы на слиянии двух бурных рек – Катуни и Чуи.

Совершим экскурсию по комплексу наскальной живописи «Калбак-Таш», где сохранилось свыше 5000 петроглифов от каменного века до наших дней.

Отправимся к замерзшему водопаду Ширлак.

 Вечером – заселение на турбазу.

Ужин.

Протяженность маршрута на автомобиле – 170 км, пешком – 4 км.  

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
7 день
Гейзерное озеро. Панорама северно-чуйского хребта. Конная прогулка или полет на воздушном шаре

Завтрак.

Прогулка к гейзерному озеру (потаенному).

На дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.

Осмотр панорамы Северо-Чуйского хребта.

Для желающих возможна организация конной прогулки по к водопаду Карасу (дополнительная плата).

Также, возможна организация полета на воздушном шаре над Курайской степью, за дополнительную плату, в зависимости от количества человек, длительность полета – 1 час.

Ужин.

Баня.

Протяженность маршрута на автомобиле – 30 км, пешком – 5 км, на лошадях – 15 км.    

Гейзерное озеро. Панорама северно-чуйского хребта. Конная прогулка или полет на воздушном шареГейзерное озеро. Панорама северно-чуйского хребта. Конная прогулка или полет на воздушном шареГейзерное озеро. Панорама северно-чуйского хребта. Конная прогулка или полет на воздушном шареГейзерное озеро. Панорама северно-чуйского хребта. Конная прогулка или полет на воздушном шаре
8 день
Красные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки Чулышман

Завтрак (полевая кухня, на костре).

Мы отправимся по необыкновенно красивому маршруту через узкое ущелье между скал.

Посещение Красных ворот, ртутного озера.

Преодолев Улаганский перевал, мы увидим легендарные, окутанные завесой тайн Пазырыкские курганы – долину захоронения скифских царей.

По оценкам ученых, возраст некоторых курганов более 20 000 лет. 

После этого мы посетим одно из самых красивых мест Горного Алтая – долину реки Чулышман.

Оттуда открываются потрясающие виды на горы.

Обратное возвращение.

Рождественский ужин, гадания.

Красные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки ЧулышманКрасные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки ЧулышманКрасные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки ЧулышманКрасные ворота. Озеро Киделю. Перевал Кату-Ярык. Долина реки Чулышман
9 день
Сувенирные рынки. Обратный трансфер

Завтрак, сбор вещей, по пути заезд на сувенирные рынки.

Прибытие:

  • 15:00 – Горно-Алтайск. Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман» и посетить музей им. Анохина.
  • 19.00 – г. Барнаул. Рекомендуем разместиться в гостинице «Аэропорт».
  • 23:00 – г. Новосибирск. Рекомендуем разместиться в гостинице «Маринс парк отель»

Проживание

Тур предусматривает проживание на нескольких турбазах.

Размещение двухместное (возможно трех и четырехместное, по согласованию), в домиках, удобства частично на территории.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск – турбаза - г. Горно-Алтайск/г. Барнаул/г. Новосибирск (1240 км). Есть возможность добраться на личном авто.
  • Питание – 8 завтраков в кафе.
  • Питание – 8 ужинов в кафе (кроме банкетного).
  • Проживание на турбазах – 8 ночей.
  • Баня – 2 раза.
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно».
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/г. Барнаул/г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание (обеды) – средний чек 350-550 руб.
  • Катание на собачьих упряжках – 2 000 руб.
  • Услуги горнолыжного комплекса (прокат горных лыж или сноуборда на весь день – 500 руб. стоимость подъемника – 80-100 руб. /1 раз).
  • Конная прогулка – 2 500 руб.
  • Полет на воздушном шаре – от 7 600 до 11 000 руб. (в зависимости от количества человек)
  • Банкетный ужин и банкетные мероприятия – от 2 500 до 7 500 руб
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Теплую зимнюю куртку, флисовую куртку, теплую спортивную шапочку.
2. Непродуваемые и непромокаемые теплые брюки (2 пары).
3. Свитер, толстовку.
4. Шарф.
5. Теплые носки (2-3 пары), тонкие носки (2 пары).
6. Теплые ботинки или зимние кроссовки с толстой подошвой для прогулок.
7. Любые теплые удобные штаны/джинсы (2 пары).
8. Футболки с длинным рукавом, рубашки.
9. Полотенце.
10. Варежки, перчатки (2 пары).
11. Налобный фонарик с запасными батарейками.
12. Сланцы для бани.
13. Купальник или плавки для купания в проруби после бани.
14. Средства личной гигиены.
15. Медикаменты на случай простуды, расстройства желудка, головной боли и проч.
16. Фотоаппарат/видеокамеру.

Какие требования к возрасту и подготовке участников тура?

Тур подходит для всех желающих от 7 лет, для тех, кто хочет встретить Новый год активно, зарядиться позитивом и хорошим настроением, для тех, любит наслаждаться красотами природы, ценителей приключений и веселой компании, которая собирается со всех уголков России!

Входит ли трансфер до туристической базы в стоимость тура?

Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.

Как осуществляется встреча и отправление группы?

В первый день тура все участники самостоятельно добираются до места встречи с группой. Трансфер начинается в Новосибирске, мы проезжаем по Федеральной трассе мимо Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Вы можете планировать перелет до любого из этих городов.
Новосибирск: Встреча группы в 7-00 на парковке у отеля Маринс Парк (Вокзальная магистраль, 1)
Место выбрано не случайно, чем бы Вы не добирались до Новосибирска, это самое удобное место для начала тура. Выйдя из вокзала, Вы увидите здание отеля. Ехать никуда не нужно. А если Вы прилетели самолетом, то маршрутное такси останавливается как раз на привокзальной площади. Выбирая рейс на самолет, остановитесь на раннем прилете, не позже 6-00. Иначе можно опоздать к выезду. Если Вы чувствуете, что немного опаздываете, обязательно с дороги позвоните гиду.
Если запланирована ночевка в Новосибирске, то очень удобно забронировать номер в отеле Маринс Парк (https://marinsparkhotels.ru/novosib/rooms) Для более экономичного размещения предлагаем рассмотреть недорогой, но очень приличный хостел Фанки (https://funhostel.ru/) Вы можете самостоятельно забронировать их через интернет, а оплатить при заселении.
Далее группа едет мимо Барнаула и забирает участников, прилетевших утренним рейсом в Барнаул.
Барнаул: Встреча с группой в 10-30 у гостинично-ресторанного комплекса Облепиха (Новоалтайск, ул. Дорожная, 13)
Опять туристы, выйдя из самолета, самостоятельно на такси доезжают до места встречи с группой. Потом спокойно сидят в кафе и ждут всю группу. К сожалению, мы не сможем забрать Вас в аэропорту. Заезжать в город, собирая пробки, нет смысла. Это прибавит к трансферу порядка 2-х часов. Люди, летевшие в самолете, порядком устали и будет трудно объяснить им такой крюк с трассы. Стоимость такси невелика, порядка 350 рублей.
Горно-Алтайск: Встреча в 13-30 в аэропорту. В Горно-Алтайске возможна утренняя встреча отдельной машиной, она идет не из Новосибирска, а с базы. Время встречи — 9-00. Время можно корректировать, машина подается утром, к прибытию самолета.
После Горно-Алтайска идет последний, самый красивый участок дороги. Там же начинаются экскурсии первого дня, а на базе Вас будет ждать вкусный ужин.

Какие документы мне необходимо взять с собой?

Для граждан РФ:

– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования

Для иностранных граждан:

– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)

Необходимо ли иметь с собой наличные денежные средства?

Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.

Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.

Включен ли праздничный ужин в стоимость тура и где он будет проходить?

Празднование Нового года и Рождества проходит в банкетном зале и на территории базы. Банкетный ужин и мероприятия в банкетном зале оплачиваются дополнительно. Уточняйте подробности при бронировании тура.

Какая нас ожидает погода в туре?

Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
Е
22 июня 2022
Что касается встречающей стороны, это отдельное спасибо за организацию тура! Наш гид Юлия - один из лучших гидов, которых я встречала! Благодаря ей мы всей группой влюбились в Алтай с первого взгляда! И было чувство, что приехал не просто в туристическую поездку, а к близким людям в гости! Было очень познавательно, интересно и очень душевно! Спасибо огромное!
Д
17 мая 2022
Организация на высшем уровне!!!
Д
16 мая 2022
Всё, что было заявлено, организатор выполнил, так что мы остались довольны

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