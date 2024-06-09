Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Каждое утро мы будем начинать с медитаций и переливов аурафона — инструмента для гармонизации и сонастройки вибраций. Проводником на этом пути будет автор ретритов, мастер медитаций, художник, музыкант и травница.
июн
июн
июл
июл
авг
авг
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 20+
Программа тура по дням
Женский круг силы и очищение с бубном
Мы встретимся за обедом и познакомимся поближе. Следующие 2 часа посвятим чаепитию, женскому кругу силы и запуску намерения.
Затем проведём виброакустическую настройку, очищение с шаманским бубном в отблесках костра и диагностику состояния. После ужина встретим закат под лекцию о работе с речью и узнаем, что такое налог на тело.
Смотровое плато, Серебряный источник и река Катунь
Встретим день зарядкой, пранаямами (дыхательными упражнениями) и духовными практиками, проведём звуковую настройку аурафоном. После завтрака у вас будет свободное время для отдыха, а затем — обед.
Позже поднимемся на смотровое плато к атмосферному Серебряному источнику. Соберём травы и цветы для будущего венка, проведём практику на соединение и усиление энергий.
Сплетём венки и отправим их в русло Катуни, летом желающие смогут искупаться голышом. Вы послушаете лекцию о мыслях в голове и практике трёх вопросов. Поужинаем и устроим чаепитие, после с помощью основ фитотерапии подберём для каждой из вас подходящие травы и посмотрим фильм под открытым небом.
Гора Менжелик, лепка из глины
Снова начнём день с зарядки, утренних практик и медитации. Между завтраком и обедом будет 2,5 часа свободного времени для релакса.
Затем отправимся гулять на гору Менжелик, откуда открываются головокружительные панорамы изгибов реки и ближайших посёлков, подъём будет несложным. Там проведём практики «Точка присутствия» и «Сад времени».
Сегодня состоится первая часть лекции о внимании. После ужина пройдём мастер-класс по лепке из глины.
Ороктойский мост, сад камней, сад пионов и село Чемал
Традиционно посвятим утро зарядке, духовным практикам, медитации и завтраку. В полдень поедем к живописному висячему Ороктойскому мосту и зарядимся энергией в саду камней под переливы аурафона. Переместимся на медитацию в сад пионов, после отправимся на шопинг в село Чемал, где продают самобытные вещицы. Здесь можно купить мыло и свечи с травами, деревянную посуду и обереги, изделия из натуральных камней.
Вернёмся в гостевой дом на ужин и чаепитие. Послушаем продолжение лекции о внимании. Поздний вечер проведём, раскрашивая изделия из глины.
Арт-практика «Внутренний космос»
После зарядки, утренних ритуалов и медитации позавтракаем, оставим свободное время для занятий на своё усмотрение и пообедаем. Затем нас ждут арт-практика «Внутренний космос» и лекционная часть о силе, ответственности и контроле.
Поужинаем и выпьем чаю, желающие могут попариться в бане. Завершим день просмотром кино под звёздами.
Трип по местам силы
Сегодня нам предстоит большое путешествие, выезжаем ранним утром. Мы восхитимся эстетичным Чуйским трактом, который журнал National Geographic включил в число красивейших дорог мира. Посетим смотровую площадку у слияния двух легендарных рек Алтая — Чуи и Катуни — и понаблюдаем, как сливаются в один поток изумрудные воды разных оттенков.
Поднимемся к жемчужине региона — Гейзерному озеру. Его дно покрыто уникальной по составу глиной и песком, а вода переливается всеми оттенками синего, зелёного и бирюзового цветов. Бьющие здесь родники создают причудливые рисунки, превращая это место в настоящее чудо природы.
Летом сделаем инопланетные фотографии у ледника Актру и алтайского Марса — лишённых растительности гор, окрашенных в ярко-красные и жёлтые цвета. Осенью насладимся панорамой высокогорного озера Манас вулканического происхождения. После лекции о потенциале и его реализации проведём практическое занятие.
День отдыха
Теперь набираемся сил. Проведём начало дня за ставшими традицией ритуалами: зарядкой, пранаямами, духовными практиками и медитацией. После завтрака оставим свободное время для релакса. Пообедав, соберёмся на лекцию о пути, результатах и задачах. Затем поужинаем и перед сном посмотрим фильм.
Вышивка, танцы и барбекю
Сделаем зарядку и утренние практики, помедитируем и позавтракаем. После 2,5 часов свободного времени пообедаем, прослушаем лекцию о деньгах, отношениях и реализации. Перед ужином пройдём мастер-класс по вышивке гладью платка. Поздним вечером устроим интуитивные танцы и барбекю.
Завершающий круг силы и отъезд
С утра разомнёмся, не забудем о духовных практиках и медитации. После завтрака проведём завершающий круг силы и попрощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по договорённостиЗавершение: Горно-Алтайск, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.