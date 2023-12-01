Покорить снежные склоны, согреться травяным чаем и сделать милые фотографии с хаски
Новички смогут впервые встать на горные лыжи или сноуборд, а опытные катальщики самостоятельно опробуют трассы горнолыжного комплекса «Телецкий».
3-разовое питание, комфортабельное проживание и все активности уже включены в стоимость, вам остаётся лишь одеться потеплее и отправиться в волшебное снежное путешествие.
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Описание
Организационные детали
Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.
Необходимые вещи.
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги:
Сумма по собственному желанию
Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
Влажные салфетки, шампунь.
Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.
Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна.
Сланцы, вещи для сауны.
Фотоаппарат.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в село Артыбаш
Программа дня зависит от места и времени встречи.
Вариант 1. Встретим вас в Горно-Алтайске в 10:00-11:00. Посетим национальный музей имени А. В. Анохина и прибудем в село Артыбаш рядом с Телецким озером. Заселимся на турбазу и отдохнём.
Вариант 2. В 04:00 встретим вас в Новосибирске, проедем через Барнаул и Бийск, побываем на родине В. Шукшина в Сростках. В Горно-Алтайске посетим национальный музей имени А. В. Анохина. Вечером заселимся на турбазу в селе Артыбаш.
Вариант 3. Заберём вас в Барнауле в 14:00, проедем через Барнаул, в Горно-Алтайске посетим национальный музей имени А. В. Анохина. Вечером заселимся на турбазу в селе Артыбаш.
Прогулка к горе Талан-Туу и Третьей речке
После завтрака в 10:00 отправимся на прогулку до горы Талан-Туу и каскадного водопада Третья речка. Не будем никуда топорпиться — пойдём в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами и наслаждаясь временем наедине с природой.
Затем переместимся в парк Таёжный и продолжим гулять там.
Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.
Продолжительность экскурсии: 2 часа на автомобиле и 6 часов пешком.
Катание на санях с хаски, прогулка на снегоступах к водопаду Эстюба
Одевайтесь потеплее — нас ждёт катание в упряжках, запряжённых хаски. Будем мчать по заснеженной тайге в санях, а мимо будут проплывать завораживающие пейзажи. Обязательно сделаем множество милого контента с собаками, а затем переедем к Телецкому озеру. Наденем на ноги снегоступы и по берегу пройдём до водопада Эстюба, закованного в лёд — завораживающее зрелище.
Вечером вас будут ждать банька и вкусный ужин.
Длительность экскурсии: 1 час на автомобиле и 4 часа пешком.
На снегоходах по горной тайге
В 10:00 выходим на маршрут. Сегодня будем кататься по лесу на снегоходах. Выдадим снаряжение, обучим новичков и начнём заезд. Обедать будем прямо в лесу, а ещё согреемся ароматным травяным чаем из растопленного снега.
Вечером поужинаем, а желающие смогут попариться в баньке и нырнуть в сугроб или прорубь.
Длительность экскурсии: 1 час на автомобиле, 1,5 часа пешком и 2 часа на снегоходе.
Горнолыжный комплекс «Телецкий»
В 10:00 поедем на горнолыжный комплекс «Телецкий». Здесь есть 8 трасс разного уровня сложности. Опытные катальщики смогут сразу отправиться на склоны, а новичков ждёт занятие с инструкторами, которые помогут выбрать снаряжение и обучат правильному спуску. Затем вы сможете покататься самостоятельно. Во время катания будем вести фото и видеосъёмку.
В 19:00 поужинаем в гостинице и отправимся греться в баню.
На горнолыжном комплексе проведём 6-8 часов.
Свободное время и отъезд
После завтрака, с 10:00, у вас будет время покататься на лыжах и сноуборде или прогуляться в окрестностях. В 16:00 начнём обратный путь, а по дороге обязательно заедем на рынок, чтобы закупиться сувенирами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск: 10:00-11:00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1; Новосибирск: 05:00, ул. Коммунистическая, д. 13; Барнаул: 08:00, кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского трактаЗавершение: Горно-Алтайск, Новосибирск, Барнаул, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.