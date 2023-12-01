Программа дня зависит от места и времени встречи.

Вариант 1. Встретим вас в Горно-Алтайске в 10:00-11:00. Посетим национальный музей имени А. В. Анохина и прибудем в село Артыбаш рядом с Телецким озером. Заселимся на турбазу и отдохнём.

Вариант 2. В 04:00 встретим вас в Новосибирске, проедем через Барнаул и Бийск, побываем на родине В. Шукшина в Сростках. В Горно-Алтайске посетим национальный музей имени А. В. Анохина. Вечером заселимся на турбазу в селе Артыбаш.

Вариант 3. Заберём вас в Барнауле в 14:00, проедем через Барнаул, в Горно-Алтайске посетим национальный музей имени А. В. Анохина. Вечером заселимся на турбазу в селе Артыбаш.