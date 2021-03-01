Алтай – удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью. Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – это необычное и завораживающее зрелище зимнего Алтая. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.

Пересядем на снегоходы с санями и отправимся к Нижнемультинскому озеру

Увидим петроглифы урочища Калбак-Таш и побываем в музеях старообрядцев в с. Верх-Уймон и Н.К. Рериха

Посетим Остров Патмос, Храм апостола Иоанна Богослова, каракольский природный парк «Уч Энмек», Уймонскую долину, урочище Тюргунда и многое другое

Программа тура по дням

1 день Горно-Алтайск – Чемал

Встреча с гидами в аэропорту, переезд в с. Манжерок. Катание на гондольной канатной дороге, с верхней площадки открывается великолепный обзорный вид. После экскурсии – заселение в номера, отдых. Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2 км.

2 день Чемал – Чибит

Утром мы посетим изумительные «Голубые озера» – глаза Катуни. Это совершенно уникальное явление природы и наблюдать его можно только в зимний период. Затем отправимся на остров Патмос, который уютно расположился посреди реки Катунь и соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом. На острове находится женский монастырь и храм Иоанна Богослова. Далее отправимся в Чибит и по пути заглянем в Каракольский природный парк «Уч Энмек». Во время экскурсии, мы познакомимся с различными видами традиционного жилья коренных жителей Алтая, а также с основами их материальной и духовной культуры. Ночь в с. Акташ. Протяженность: авто – 325 км.

3 день Красные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс

Утром посещаем Красные ворота. Проезжая по узкой ленте дороги через реку Чибитку, невозможно не остановить взгляд на живописном месте – на 50 метров в высь поднимаются огромные отвесные скалы красного цвета, благодаря вулканическим горным породам, в которых содержится примесь ртутных минералов. Далее посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» неповторимого бирюзового цвета. Время от времени «гейзеры» оживают, выбрасывают на поверхность смесь голубоватой глины и песка, формируя на дне озера многочисленные круги. Затем поездка в долину Кызыл Чин (Алтайский Марс), где нас ждут нереальные марсианские ландшафты, раскрашенные удивительной палитрой красок. В местной горной породе в большом количестве содержится ртуть и это придает красноватый оттенок окружающим скалам. Экскурсия на Алтайский Марс проводится при благоприятных погодных условиях. Ночь в с. Акташ. Протяженность: авто – 250 км, пешком – 4 км.

4 день Чибит – Усть-Кокса

Увлекательный переезд в Уймонскую долину через 4 горных перевала: Чикет-Аман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский, остановки для фотостопов. Ночь в с.Усть-Кокса По пути нас ждет посещение крупнейшего в Сибири собрания петроглифов – урочище Калбак-таш. На скалах можно рассмотреть картины из быта древних людей, населявших данный регион еще до нашей эры. Возраст рисунков датируется от 1000 до 5000 лет. Также совершим остановку на слиянии двух могучих рек Чуи и Катуни. Протяженность: авто – 390 км.

5 день Экскурсия по Уймонской Долине до Тюргунды

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты. Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу. В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м). На обратном пути экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района, основанное староверами более 300 лет назад. В селе находятся три музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха, Музей старообрядчества и Музей самоцветов. Ночь в с. Усть-Кокса. Протяженность: авто – 160 км.

6 день Мультинские озёра

После завтрака отправляемся на джипах в д. Мульта-Маральник, пересаживаемся на снегоходы с санями и продолжаем свой путь к Нижнемультинскому озеру. Озеро расположено на высоте 1710 метров и является Памятником Природы. Пешие прогулки в окрестностях. Вечером возвращение в гостиницу. Ночь в с.Усть-Кокса. Протяженность: авто – 60 км, снегоход – 26 км, пешком – 5 км.

7 день Усть-Кокса – Лебединый заказник – Горно-Алтайск

Утром выезд в Лебединый заказник. Это еще одно уникальное явление, которое можно наблюдать только в зимний период – огромные стаи лебедей, прилетающих на зимовку к незамерзающему озеру в Алтайском крае. Можно послушать непрерывный клекот лебедей, попытаться понять о чем они переговариваются, а заодно и покормить их. Далее – переезд в Горно-Алтайск. Ночь в отеле "Любимый". Протяженность: авто – 405 км.

8 день Отъезд