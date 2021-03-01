Встреча с гидами в аэропорту, переезд в с. Манжерок.
Катание на гондольной канатной дороге, с верхней площадки открывается великолепный обзорный вид.
После экскурсии – заселение в номера, отдых.
Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2 км.
Утром мы посетим изумительные «Голубые озера» – глаза Катуни.
Это совершенно уникальное явление природы и наблюдать его можно только в зимний период.
Затем отправимся на остров Патмос, который уютно расположился посреди реки Катунь и соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.
На острове находится женский монастырь и храм Иоанна Богослова.
Далее отправимся в Чибит и по пути заглянем в Каракольский природный парк «Уч Энмек».
Во время экскурсии, мы познакомимся с различными видами традиционного жилья коренных жителей Алтая, а также с основами их материальной и духовной культуры.
Ночь в с. Акташ.
Протяженность: авто – 325 км.
Утром посещаем Красные ворота.
Проезжая по узкой ленте дороги через реку Чибитку, невозможно не остановить взгляд на живописном месте – на 50 метров в высь поднимаются огромные отвесные скалы красного цвета, благодаря вулканическим горным породам, в которых содержится примесь ртутных минералов.
Далее посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» неповторимого бирюзового цвета.
Время от времени «гейзеры» оживают, выбрасывают на поверхность смесь голубоватой глины и песка, формируя на дне озера многочисленные круги.
Затем поездка в долину Кызыл Чин (Алтайский Марс), где нас ждут нереальные марсианские ландшафты, раскрашенные удивительной палитрой красок.
В местной горной породе в большом количестве содержится ртуть и это придает красноватый оттенок окружающим скалам.
Экскурсия на Алтайский Марс проводится при благоприятных погодных условиях.
Ночь в с. Акташ.
Протяженность: авто – 250 км, пешком – 4 км.
Увлекательный переезд в Уймонскую долину через 4 горных перевала: Чикет-Аман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский, остановки для фотостопов.
Ночь в с.Усть-Кокса
По пути нас ждет посещение крупнейшего в Сибири собрания петроглифов – урочище Калбак-таш.
На скалах можно рассмотреть картины из быта древних людей, населявших данный регион еще до нашей эры.
Возраст рисунков датируется от 1000 до 5000 лет.
Также совершим остановку на слиянии двух могучих рек Чуи и Катуни.
Протяженность: авто – 390 км.
Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.
Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.
В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).
На обратном пути экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района, основанное староверами более 300 лет назад.
В селе находятся три музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха, Музей старообрядчества и Музей самоцветов.
Ночь в с. Усть-Кокса.
Протяженность: авто – 160 км.
После завтрака отправляемся на джипах в д. Мульта-Маральник, пересаживаемся на снегоходы с санями и продолжаем свой путь к Нижнемультинскому озеру.
Озеро расположено на высоте 1710 метров и является Памятником Природы.
Пешие прогулки в окрестностях.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ночь в с.Усть-Кокса.
Протяженность: авто – 60 км, снегоход – 26 км, пешком – 5 км.
Утром выезд в Лебединый заказник.
Это еще одно уникальное явление, которое можно наблюдать только в зимний период – огромные стаи лебедей, прилетающих на зимовку к незамерзающему озеру в Алтайском крае.
Можно послушать непрерывный клекот лебедей, попытаться понять о чем они переговариваются, а заодно и покормить их.
Далее – переезд в Горно-Алтайск.
Ночь в отеле "Любимый".
Протяженность: авто – 405 км.
Утром трансфер в аэропорт.
Вылет домой.
Протяженность: авто – 2 км.
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах: мини-Гостиница "Чемальское подворье" в Чемале, "Расул" или "Как дома" в Акташе, эко-отель "Альтаир" в с. Усть-кокса, отель "Любимый" в г. Горно-Алтайск.
Маршрут рассчитан на гида-водителя и пассажиров в машине. Есть возможность проехать маршрут «сам за рулём» (обсуждается дополнительно).Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
Доплата за одноместное размещение – 18 900 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
По маршруту практически всегда есть мобильный интернет. На туристических комплексах, в гостиницах есть Wi-Fi.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.