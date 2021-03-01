Зимний джип-тур по Алтаю

Алтай - удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью

4.7
3 отзыва
Алтай – удивительно интересный регион России. Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью.

Высочайшие горы, белоснежные ледники, невероятно красивые озёра, просторные долины, горные перевалы – это необычное и завораживающее зрелище зимнего Алтая. В данном туре мы объединили дикую природу и разумный комфорт. За 8 дней Алтай навсегда останется в Вашем сердце.
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Зимний джип-тур по Алтаю
Ближайшие даты:
16
янв
23
янв
30
янв
06
фев
13
фев
20
фев
27
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Удивительные места Алтая
Удивительные места Алтая
Посетим Остров Патмос, Храм апостола Иоанна Богослова, каракольский природный парк «Уч Энмек», Уймонскую долину, урочище Тюргунда и многое другое
Загадочная древняя культура
Загадочная древняя культура
Увидим петроглифы урочища Калбак-Таш и побываем в  музеях старообрядцев в с. Верх-Уймон и Н.К. Рериха
Санные приключения
Санные приключения
Пересядем на снегоходы с санями и отправимся к Нижнемультинскому озеру

Программа тура по дням

1 день
Горно-Алтайск – Чемал

Встреча с гидами в аэропорту, переезд в с. Манжерок.

Катание на гондольной канатной дороге, с верхней площадки открывается великолепный обзорный вид.

После экскурсии – заселение в номера, отдых.

Протяженность: авто – 100 км, пешком – 2 км.

Горно-Алтайск – ЧемалГорно-Алтайск – ЧемалГорно-Алтайск – ЧемалГорно-Алтайск – Чемал
2 день
Чемал – Чибит

Утром мы посетим изумительные «Голубые озера» – глаза Катуни.

Это совершенно уникальное явление природы и наблюдать его можно только в зимний период.

Затем отправимся на остров Патмос, который уютно расположился посреди реки Катунь и соединяется с большой землей подвесным пешеходным мостом.

На острове находится женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Далее отправимся в Чибит и по пути заглянем в Каракольский природный парк «Уч Энмек».

Во время экскурсии, мы познакомимся с различными видами традиционного жилья коренных жителей Алтая, а также с основами их материальной и духовной культуры.

Ночь в с. Акташ.

Протяженность: авто – 325 км.

Чемал – ЧибитЧемал – ЧибитЧемал – ЧибитЧемал – Чибит
3 день
Красные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс

Утром посещаем Красные ворота.

Проезжая по узкой ленте дороги через реку Чибитку, невозможно не остановить взгляд на живописном месте – на 50 метров в высь поднимаются огромные отвесные скалы красного цвета, благодаря вулканическим горным породам, в которых содержится примесь ртутных минералов.

Далее посещаем Гейзеровое озеро – «земной глаз» неповторимого бирюзового цвета.

Время от времени «гейзеры» оживают, выбрасывают на поверхность смесь голубоватой глины и песка, формируя на дне озера многочисленные круги.

Затем поездка в долину Кызыл Чин (Алтайский Марс), где нас ждут нереальные марсианские ландшафты, раскрашенные удивительной палитрой красок.

В местной горной породе в большом количестве содержится ртуть и это придает красноватый оттенок окружающим скалам.

Экскурсия на Алтайский Марс проводится при благоприятных погодных условиях.

Ночь в с. Акташ.

Протяженность: авто – 250 км, пешком – 4 км.

Красные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский МарсКрасные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский МарсКрасные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский МарсКрасные ворота, Гейзеровое озеро и Алтайский Марс
4 день
Чибит – Усть-Кокса

Увлекательный переезд в Уймонскую долину через 4 горных перевала: Чикет-Аман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский, остановки для фотостопов.

Ночь в с.Усть-Кокса

По пути нас ждет посещение крупнейшего в Сибири собрания петроглифов – урочище Калбак-таш.

На скалах можно рассмотреть картины из быта древних людей, населявших данный регион еще до нашей эры.

Возраст рисунков датируется от 1000 до 5000 лет.

Также совершим остановку на слиянии двух могучих рек Чуи и Катуни.

Протяженность: авто – 390 км.

Чибит – Усть-КоксаЧибит – Усть-КоксаЧибит – Усть-КоксаЧибит – Усть-Кокса
5 день
Экскурсия по Уймонской Долине до Тюргунды

Сегодня мы проедем вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.

Поднимемся в урочище Тюргунда, чтобы посмотреть на каменные изваяния с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.

В хорошую погоду у нас будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).

На обратном пути экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района, основанное староверами более 300 лет назад.

В селе находятся три музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха, Музей старообрядчества и Музей самоцветов.

Ночь в с. Усть-Кокса.

Протяженность: авто – 160 км.

Экскурсия по Уймонской Долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской Долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской Долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской Долине до ТюргундыЭкскурсия по Уймонской Долине до Тюргунды
6 день
Мультинские озёра

После завтрака отправляемся на джипах в д. Мульта-Маральник, пересаживаемся на снегоходы с санями и продолжаем свой путь к Нижнемультинскому озеру.

Озеро расположено на высоте 1710 метров и является Памятником Природы.

Пешие прогулки в окрестностях.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ночь в с.Усть-Кокса.

Протяженность: авто – 60 км, снегоход – 26 км, пешком – 5 км.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
7 день
Усть-Кокса – Лебединый заказник – Горно-Алтайск

Утром выезд в Лебединый заказник.

Это еще одно уникальное явление, которое можно наблюдать только в зимний период – огромные стаи лебедей, прилетающих на зимовку к незамерзающему озеру в Алтайском крае.

Можно послушать непрерывный клекот лебедей, попытаться понять о чем они переговариваются, а заодно и покормить их.

Далее – переезд в Горно-Алтайск.

Ночь в отеле "Любимый".

Протяженность: авто – 405 км.

Усть-Кокса – Лебединый заказник – Горно-АлтайскУсть-Кокса – Лебединый заказник – Горно-АлтайскУсть-Кокса – Лебединый заказник – Горно-АлтайскУсть-Кокса – Лебединый заказник – Горно-Алтайск
8 день
Отъезд

Утром трансфер в аэропорт.

Вылет домой.

Протяженность: авто – 2 км.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах: мини-Гостиница "Чемальское подворье" в Чемале, "Расул" или "Как дома" в Акташе, эко-отель "Альтаир" в с. Усть-кокса, отель "Любимый" в г. Горно-Алтайск.

Маршрут рассчитан на гида-водителя и пассажиров в машине. Есть возможность проехать маршрут «сам за рулём» (обсуждается дополнительно).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
  • при группе от 3 человек – 96 800 руб.;
  • при группе от 2 человек – 124 700 руб.

Доплата за одноместное размещение  18 900 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтраки
  • Обед-пикник в 6-й день
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-водителей
  • Размещение в гостиницах и турбазах по программе в 2-х местных номерах с удобствами
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
  • Аренда автомобилей Land Cruiser 100
  • Затраты на бензин
  • Аренда снегохода с санями
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Обеды в кафе по дороге
  • Чаевые гидам
  • Баня
  • Конно-верховые прогулки
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ПАСПОРТ!
  • пуховик
  • валенки или другую тёплую обувь
  • утепленный костюм типа горнолыжного
  • комплект из теплого термобелья
  • термос
  • маленький рюкзачок для радиальных выходов
  • теплую шапочку
  • хлопчатобумажные перчатки и теплые варежки- перчатки
  • шерстяной свитер
  • футболки 2-3 шт
  • носки шерстяные 2 пары
  • носки тонкие 3-4 пары
  • предметы личной гигиены
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как обстоят дела с интернетом в туре?

По маршруту практически всегда есть мобильный интернет. На туристических комплексах, в гостиницах есть Wi-Fi.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
1 мар 2021
Благодарим за организацию всей поездки! Тур по горному Алтаю был на очень хорошем уровне. Особенно хотелось отметить нашего гида-водителя! проявлялась невероятная забота и внимание на протяжении всего времени нашего общения. И Алтай невероятный край…
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🛣Джиппинг🍀Природа и пейзажи🧒Можно с детьми🚙Джип-туры🧳Экскурсионные туры❄️На снегоходах

Похожие туры в Горно-Алтайске

Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Организатор экскурсии Анна
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
39 000 за 1 человека
Эндуро тур на Алтае
3 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Эндуро тур на Алтае
Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за 1 человека
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
Алтай - не только невероятно красивый край, славящийся богатой природой
26 июня
29 июня
30 июня
1 июля
6 000 за всё до 4 чел.
По Алтаю на джипах в компании друзей
6 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
По Алтаю на джипах в компании друзей
Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
9 июля
30 июля
20 авг
125 000 за 1 человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
4.7
10 отзывов
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
18 000 за всё до 6 чел.
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
29 июня
3 июля
6 июля
10 июля
29 900 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 600 за 1 человека
Джип-тур к священному озеру Манас
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Джип-тур к священному озеру Манас
Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
13 000 за всё до 4 чел.
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
26 июня
10 июля
24 июля
31 июля
41 000 за 1 человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Удивительный Чемал
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Удивительный Чемал
Чемал - это свежий воздух, хвойные леса и целебные травы. Туда мы отправимся практически на целый день. С нами вы
Завтра
2 июля
10 июля
13 июля
2 900 за 1 человека
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
11 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Отключиться от будничных забот и ощутить целительную силу природы
4 июля
27 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ