Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман

Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Увидим Горный Алтай, но без рюкзаков и с комфортным проживанием, будем устраивать уютные пикники на берегу рек и проводить вечера у костра, совершим неспешный подъём в урочище Аккурум и сделаем
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эффектные кадры Чуйских меандр.

Вас ждут как классические локации: долина Кызыл-Чин, перевал Кату-Ярык, слияние Чуи и Катуни и водопад Корбу.

Так и необычные места — вы побываете в настоящем алтайском жилище и узнаете о быте и обычаях народа от хозяйки дома, полюбуетесь озером Горных духов на высоте 2800 метров и сфотографируете Мажойский каскад.

Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.

Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.

Проживание. Будем жить в комфортабельных туркомплексах по маршруту: 5 ночей в номерах/домиках с удобствами и 1 ночь в домиках на берегу Чулышмана с удобствами на улице. 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены все завтраки, 2 пикника (3 и 4 дни), все ужины, включая национальный ужин во 2 день.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Алтай

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска с 08:00 до 10:00 (рейсы из Москвы). Если вы прилетаете из другого города, вам нужно быть готовыми к 10:00 или приехать на день раньше. Отправимся на Телецкое озеро. Дорога займёт около 3 часов, по пути будем останавливаться в живописных местах и в кафе для перекуса.

Разместимся на турбазе, передохнём и поужинаем.

2 день

Прогулка к Третьей речке и этноэкскурсия

Позавтракаем и пойдём к Третьей речке. Вас ждёт приятная прогулка по ущелью к небольшим водопадам. Идти будем по тропе здоровья. Затем — этноэкскурсия в алтайском жилище. Хозяйка расскажет про быт и сакральные обычаи местных, а ещё накормит вкусными национальными блюдами.

Ужинать будем на турбазе.

Прогулка к Третьей речке и этноэкскурсияПрогулка к Третьей речке и этноэкскурсияПрогулка к Третьей речке и этноэкскурсияПрогулка к Третьей речке и этноэкскурсия
3 день

Катание на катере по озеру, водопад Корбу и переезд в Чулышманскую долину

После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру. В переводе с тюркского водоём называется «Золотым озером». Будем любоваться каньонами и бухтами, побываем у водопада Корбу, выйдем на берег и прогуляемся, а ещё вы услышите множество легенд и интересных фактов про озеро.

Вход на водопады — 300 руб. (оплачивается дополнительно). У Корбу вы сможете попробовать местную кухню: свежую рыбу из озера, чебуреки с хариусом и вкусные наливки.

Переедем на юг Телецкого озера в Чулышманскую долину и заселимся в домики на берегу реки без удобств. Вечером вас ждут банька, вкусный ужин и долгожданный отдых.

Катание на катере по озеру, водопад Корбу и переезд в Чулышманскую долинуКатание на катере по озеру, водопад Корбу и переезд в Чулышманскую долинуКатание на катере по озеру, водопад Корбу и переезд в Чулышманскую долинуКатание на катере по озеру, водопад Корбу и переезд в Чулышманскую долину
4 день

Каменные грибы и пикник на берегу реки Чулышман

Сегодня вы увидите удивительные каменные грибы. Путь до них предстоит непростой, но он того стоит: на лодке переправимся через речку Чулышман, а затем будем не спеша и с остановками подниматься в урочище Аккурум. Перед нами предстанут каменные глыбы со «шляпками», напоминающие огромные грибы. Это создал не человек — громады появились в результате выветривания скальных пород.

Насладимся пикником на берегу и поедем в село Акташ через живописный перевал Кату-Ярык. Путь займёт около 3 часов. Заселимся на турбазу в домики со всеми удобствами и поужинаем.

Каменные грибы и пикник на берегу реки ЧулышманКаменные грибы и пикник на берегу реки ЧулышманКаменные грибы и пикник на берегу реки ЧулышманКаменные грибы и пикник на берегу реки Чулышман
5 день

Долина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духов

Сегодня вас ждёт высадка на «Марс»! Окажемся в долине Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. Скалы здесь окрашены красным, жёлтым, зелёным, а местами даже фиолетовым цветом.

Вам откроются головокружительные виды Северо-Чуйского хребта. Ещё одно место для эффектных кадров — Чуйские меандры. Вы увидите причудливые изгибы реки Чуя, лентой вьющейся по долине. Побываем на озере Горных духов на высоту 2800 метров и прогуляемся к смотровой площадке.

Вечером поужинаем на турбазе и разойдёмся по домикам.

Долина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духовДолина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духовДолина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духовДолина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духовДолина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духов
6 день

Гейзерное озеро и мажойские каскады

После завтрака отправимся к Гейзерному озеру, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма благодаря подземным ключам образуются причудливые узоры.

Следующая локация — мажойские каскады. Полюбуемся, как мощные потоки Чуи рвутся по ущелью. Прогуляемся по округе, надышимся свежим воздухом и пофотографируемся.

Вечером желающие смогут заказать баню. Обычно в этот день путешественники организуют пикник у костра, чтобы поделиться впечатлениями, посмотреть фотографии и вспомнить самые яркие моменты.

Гейзерное озеро и мажойские каскадыГейзерное озеро и мажойские каскадыГейзерное озеро и мажойские каскады
7 день

Отъезд

Поедем назад в Горно-Алтайск из села Акташ через живописные перевалы. Обязательно остановимся на месте слияния Чуи и Катуни для эффектных кадров.

Советуем брать билеты с вечерним вылетом или утром следующего дня.

ОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет77 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 2 пикника (3 и 4 дни), все ужины, включая национальный ужин во 2 день
  • Экскурсии
  • Трансферы по программе
  • Поездки на высокопроходимой технике по горной местности
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
Что не входит в цену
  • Питание на маршруте (обычно готовим все вместе на костре или по желанию обедаем в кафе)
  • Трансфер до курорта и обратно
  • Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 450 руб. за всё)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 93 800 руб
  • Стоимость тура при размещении на доп. месте - 64 800 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
Завершение: Горно-Алтайск, выбирайте вечерние рейсы или вылетайте на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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