Описание тура
Организационные детали
Кто вылетает из Москвы — ближайшие аэропорты: Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт в Новосибирске. Ближайшие ж. -д. вокзалы: Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Вам понадобятся удобные одежда и обувь, купальные принадлежности, солнцезащитные средства.
Проживание. Будем жить в комфортабельных туркомплексах по маршруту: 5 ночей в номерах/домиках с удобствами и 1 ночь в домиках на берегу Чулышмана с удобствами на улице. 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены все завтраки, 2 пикника (3 и 4 дни), все ужины, включая национальный ужин во 2 день.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Алтай
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска с 08:00 до 10:00 (рейсы из Москвы). Если вы прилетаете из другого города, вам нужно быть готовыми к 10:00 или приехать на день раньше. Отправимся на Телецкое озеро. Дорога займёт около 3 часов, по пути будем останавливаться в живописных местах и в кафе для перекуса.
Разместимся на турбазе, передохнём и поужинаем.
Прогулка к Третьей речке и этноэкскурсия
Позавтракаем и пойдём к Третьей речке. Вас ждёт приятная прогулка по ущелью к небольшим водопадам. Идти будем по тропе здоровья. Затем — этноэкскурсия в алтайском жилище. Хозяйка расскажет про быт и сакральные обычаи местных, а ещё накормит вкусными национальными блюдами.
Ужинать будем на турбазе.
Катание на катере по озеру, водопад Корбу и переезд в Чулышманскую долину
После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру. В переводе с тюркского водоём называется «Золотым озером». Будем любоваться каньонами и бухтами, побываем у водопада Корбу, выйдем на берег и прогуляемся, а ещё вы услышите множество легенд и интересных фактов про озеро.
Вход на водопады — 300 руб. (оплачивается дополнительно). У Корбу вы сможете попробовать местную кухню: свежую рыбу из озера, чебуреки с хариусом и вкусные наливки.
Переедем на юг Телецкого озера в Чулышманскую долину и заселимся в домики на берегу реки без удобств. Вечером вас ждут банька, вкусный ужин и долгожданный отдых.
Каменные грибы и пикник на берегу реки Чулышман
Сегодня вы увидите удивительные каменные грибы. Путь до них предстоит непростой, но он того стоит: на лодке переправимся через речку Чулышман, а затем будем не спеша и с остановками подниматься в урочище Аккурум. Перед нами предстанут каменные глыбы со «шляпками», напоминающие огромные грибы. Это создал не человек — громады появились в результате выветривания скальных пород.
Насладимся пикником на берегу и поедем в село Акташ через живописный перевал Кату-Ярык. Путь займёт около 3 часов. Заселимся на турбазу в домики со всеми удобствами и поужинаем.
Долина Кызыл-Чин, Чуйские меандры и озеро Горных духов
Сегодня вас ждёт высадка на «Марс»! Окажемся в долине Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. Скалы здесь окрашены красным, жёлтым, зелёным, а местами даже фиолетовым цветом.
Вам откроются головокружительные виды Северо-Чуйского хребта. Ещё одно место для эффектных кадров — Чуйские меандры. Вы увидите причудливые изгибы реки Чуя, лентой вьющейся по долине. Побываем на озере Горных духов на высоту 2800 метров и прогуляемся к смотровой площадке.
Вечером поужинаем на турбазе и разойдёмся по домикам.
Гейзерное озеро и мажойские каскады
После завтрака отправимся к Гейзерному озеру, где вода не замерзает круглый год. На поверхности водоёма благодаря подземным ключам образуются причудливые узоры.
Следующая локация — мажойские каскады. Полюбуемся, как мощные потоки Чуи рвутся по ущелью. Прогуляемся по округе, надышимся свежим воздухом и пофотографируемся.
Вечером желающие смогут заказать баню. Обычно в этот день путешественники организуют пикник у костра, чтобы поделиться впечатлениями, посмотреть фотографии и вспомнить самые яркие моменты.
Отъезд
Поедем назад в Горно-Алтайск из села Акташ через живописные перевалы. Обязательно остановимся на месте слияния Чуи и Катуни для эффектных кадров.
Советуем брать билеты с вечерним вылетом или утром следующего дня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|77 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 2 пикника (3 и 4 дни), все ужины, включая национальный ужин во 2 день
- Экскурсии
- Трансферы по программе
- Поездки на высокопроходимой технике по горной местности
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
Что не входит в цену
- Питание на маршруте (обычно готовим все вместе на костре или по желанию обедаем в кафе)
- Трансфер до курорта и обратно
- Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 450 руб. за всё)
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 93 800 руб
- Стоимость тура при размещении на доп. месте - 64 800 руб