После завтрака разместимся в катере и отправимся на водную прогулку по Телецкому озеру. В переводе с тюркского водоём называется «Золотым озером». Будем любоваться каньонами и бухтами, побываем у водопада Корбу, выйдем на берег и прогуляемся, а ещё вы услышите множество легенд и интересных фактов про озеро.

Вход на водопады — 300 руб. (оплачивается дополнительно). У Корбу вы сможете попробовать местную кухню: свежую рыбу из озера, чебуреки с хариусом и вкусные наливки.

Переедем на юг Телецкого озера в Чулышманскую долину и заселимся в домики на берегу реки без удобств. Вечером вас ждут банька, вкусный ужин и долгожданный отдых.