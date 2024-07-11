Водная прогулка
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
Завтра в 12:30
23 мая в 10:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Трансфер на корабле от Иркутска до Хужира или обратно
С комфортом и красотой байкальских просторов
Начало: На бульваре Гагарина
8 июн в 06:45
11 июн в 06:45
13 000 ₽ за человека
Водная прогулка
На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
К заповедным уголкам, необычным деревьям и тайнам великого озера
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
23 мая в 11:00
16 800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 июля 2024Экскурсию в Большие Коты провела с нами Алена. Было очень здорово. Подъем на Скрипер показался не очень тяжёлым благодаря тому,
- ЕЕкатерина30 августа 2020Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водные для детей»
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