Водные для детей – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Иркутске, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Золото Байкала
9 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Золото Байкала
Навестить поселок на живописном побережье, узнать о золотодобыче и пообедать у гостеприимной хозяйки
Начало: В микрорайоне Солнечный
Завтра в 12:30
23 мая в 10:30
25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Трансфер на корабле от Иркутска до Хужира или обратно
6.5 часов
Групповая
Трансфер на корабле от Иркутска до Хужира или обратно
С комфортом и красотой байкальских просторов
Начало: На бульваре Гагарина
8 июн в 06:45
11 июн в 06:45
13 000 ₽ за человека
На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
9 часов
Водная прогулка
На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
К заповедным уголкам, необычным деревьям и тайнам великого озера
Начало: У вашего отеля в Иркутске
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
23 мая в 11:00
16 800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    Золото Байкала
    Экскурсию в Большие Коты провела с нами Алена. Было очень здорово. Подъем на Скрипер показался не очень тяжёлым благодаря тому,
    читать дальше

    что Алёна внимательно следила за процессом. Но наши труды стоили той красоты, которую мы там увидели. Пейзаж просто потрясающий! А после нам удалось немного покупаться в Байкале, хоть вода была, мягко говоря, бодрящая. Потом был обед у местных жителей и прогулка по лесу к старинной драге. Спасибо Алёне за прекрасную экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    30 августа 2020
    Золото Байкала
    Если хотите увидеть красивые места на Байкале, то стоит поехать в Большие коты. Алена - отличный гид, интересно рассказывает и знает, чем удивить. Спасибо за эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золото Байкала
  2. Трансфер на корабле от Иркутска до Хужира или обратно
  3. На корабле - по бухтам Байкала (из Иркутска и Листвянки)
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Тальцы
  4. Спасская церковь
  5. Ангара
  6. Озеро Байкал
  7. Московские ворота
  8. Тункинская долина
  9. 130 Квартал
  10. Знаменский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в мае 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Иркутске на 2025 год по теме «Водные для детей», 2 ⭐ отзыва, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль