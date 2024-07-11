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что Алёна внимательно следила за процессом. Но наши труды стоили той красоты, которую мы там увидели. Пейзаж просто потрясающий! А после нам удалось немного покупаться в Байкале, хоть вода была, мягко говоря, бодрящая. Потом был обед у местных жителей и прогулка по лесу к старинной драге. Спасибо Алёне за прекрасную экскурсию!