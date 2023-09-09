Отель «Горный Приют святого Тимона», выполненный в стиле альпийского шале, находится в уединенной долине Тимоновского заповедника. Зона отеля окружена высокими скалами Авачинского хребта, находится недалеко от вулкана Бакенинг, хребта Ганальские Востряки, а также рядом с термальными источниками.

Доступ к отелю возможен только на вертолете – 45 минут полета, либо на снегоходе - несколько часов по живописному маршруту.

К услугам гостей:

комфортные номера с бесплатным Wi-Fi;

2 бассейна с термальной водой;

ресторан с меню локальной и европейской кухни;

зал для йоги;

индивидуальный климат-контроль в номерах;

баня.

Номерной фонд: