Что вас ожидает

Петропавловск-Камчатский с высоты и изнутри

Наше путешествие начнется с сопки Мишенная и её смотровых площадок: отсюда весь город виден как на ладони! Затем спустимся в сам Петропавловск: проедем мимо памятников разных эпох, поприветствуем двух мореплавателей — англичанина Кларка и француза де Лаперуза. И конечно, обсудим, почему они увековечены на земле Камчатки.

Сопки, вулканы и фабрика облаков!

Из города направимся к смотровой площадке на Петровской сопке: отсюда вам откроются роскошные виды на Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан правильной конической формы и действующий Мутновский вулкан, который называют фабрикой облаков. Держите объективы наготове — эти панорамы точно стоит запечатлеть.

Пикник на Халактырском пляже

На машинах мы доберемся до побережья Тихого океана. У вас будет несколько часов, чтобы забыть обо всем «на краю земли»: послушать рев прибоя, ощутить мощь океанских волн, пройти по вулканическому песку. А после мы устроим маленький пикник на пляже с выпечкой, бутербродами с камчатскими деликатесами и травяным чаем.

🌋 Также мы посетим научно-популярный музей Вулканариум, где в увлекательной интерактивной форме вы познакомитесь с вулканами Камчатки и мира.

Организационные детали