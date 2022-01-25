Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан

Познакомиться с Петропавловском, подняться на лучшие смотровые и устроить пикник на черном пляже

Индивидуально
до 4 чел.
Возможно ли за 1 день увидеть дикий океан, познакомиться с вулканами Камчатки, узнать, как живут местные, и покорить сопки? С нами — безусловно! Вместе мы осмотрим визитные карточки Петропавловска, поговорим о вулканизме, побываем на лучших смотровых в окрестностях города.

И наконец, устроим мини-пикник на Халактырском пляже под музыку океана.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
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Что вас ожидает

Петропавловск-Камчатский с высоты и изнутри

Наше путешествие начнется с сопки Мишенная и её смотровых площадок: отсюда весь город виден как на ладони! Затем спустимся в сам Петропавловск: проедем мимо памятников разных эпох, поприветствуем двух мореплавателей — англичанина Кларка и француза де Лаперуза. И конечно, обсудим, почему они увековечены на земле Камчатки.

Сопки, вулканы и фабрика облаков!

Из города направимся к смотровой площадке на Петровской сопке: отсюда вам откроются роскошные виды на Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан правильной конической формы и действующий Мутновский вулкан, который называют фабрикой облаков. Держите объективы наготове — эти панорамы точно стоит запечатлеть.

Пикник на Халактырском пляже

На машинах мы доберемся до побережья Тихого океана. У вас будет несколько часов, чтобы забыть обо всем «на краю земли»: послушать рев прибоя, ощутить мощь океанских волн, пройти по вулканическому песку. А после мы устроим маленький пикник на пляже с выпечкой, бутербродами с камчатскими деликатесами и травяным чаем.

🌋 Также мы посетим научно-популярный музей Вулканариум, где в увлекательной интерактивной форме вы познакомитесь с вулканами Камчатки и мира.

Организационные детали

  • Транспорт, пикник и посещение музея Вулканариум входят в стоимость экскурсии
  • Наше путешествие продлится 6-8 часов, рекомендуем позаботиться об удобной одежде и обуви
  • По пути будет много видовых точек для остановок и фотографий
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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