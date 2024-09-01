Круизы однодневные – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Костроме, цены от 6 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
16 отзывов
1 час
Водная прогулка
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Прогулка по Волге в Костроме: древние храмы, история бурлаков и уникальные мосты. Погрузитесь в атмосферу города с воды
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 18:00
4 окт в 20:00
от 6 800 за всё до 4 чел.
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
1 отзыв
4 часа
Водная прогулка
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: Возле отеля «Островский причал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от 17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
  2. Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
  3. Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в октябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 800 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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