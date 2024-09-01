1 час
Водная прогулка
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Прогулка по Волге в Костроме: древние храмы, история бурлаков и уникальные мосты. Погрузитесь в атмосферу города с воды
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 18:00
4 окт в 20:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Водная прогулка
Село Чернопенье: в столицу волжских лоцманов - на моторной лодке
Открыть историю живописного костромского села, насладиться речной прогулкой и отдохнуть на острове
Начало: Возле отеля «Островский причал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Водная прогулка
Прогулка на моторной лодке на остров Вёжи
Отправиться в увлекательную экспедицию на родину деда Мазая и познакомиться с историей края
Начало: Возле отеля «Островский причал»
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей1 сентября 2024Интересная и содержательная экскурсия! Плюс погода не подвела, на воде вечером очень комфортно!
- ККуземкина25 августа 2024Прекрасная экскурсия, всё было очень интересно, доступно! Андрей великолепный гид! Спасибо!
- ЕЕкатерина18 августа 2024Отличная экскурсия!
- ЮЮлия25 мая 2024Прекрасная прогулка, много интересного узнали об истории Костромы. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Круизы однодневные»
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