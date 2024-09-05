На Рождество – экскурсии в Костроме

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Костроме, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Пешая
385 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия: знаковые достопримечательности Костромы
Присоединяйтесь к экскурсии по историческому центру Костромы и узнайте о знаковых местах города. Гид расскажет интересные факты и истории
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Завтра в 11:00
9 сен в 12:00
700 за человека
Кострома сквозь столетия
Пешая
65 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома сквозь столетия
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
9 сен в 16:00
10 сен в 16:00
2 800 за всё до 6 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
Пешая
231 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Деревянное зодчество в Костроме
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
Сегодня в 12:30
9 сен в 12:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 сентября 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Экскурсия была познавательная, увлекательная. Материал подан легко, позитивно и интересно и с любовью к городу.
  • Н
    Наталия
    5 сентября 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Ольге за интересную и содержательную прогулку по городу. С Ольгой было приятно пройти по центру города и узнать много нового про его историю. Спасибо. Мы очень довольны.
  • E
    Elena
    5 сентября 2024
    История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
    Великолепная экскурсия!!!
  • Л
    Лена
    2 сентября 2024
    Кострома сквозь столетия
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик и собеседник. Очевидно, в теме и с любовью к родному городу и истории. После таких экскурсий всегда хочется еще вернуться! Спасибо за прекрасную прогулку! Рада, что сделала удачный выбор
  • Т
    Татьяна
    2 сентября 2024
    Кострома сквозь столетия
    Замечательная экскурсия! Отличная подача материала и для взрослых и для детей (а их было четверо от 6 до 14 лет) Юлия очень грамотно подготовила экскурсию, время пролетело незаметно.
  • А
    Анастасия
    1 сентября 2024
    Деревянное зодчество в Костроме
    Очень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре города. На
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    экскурсии удалось увидеть исчезающую красоту скромных, но обаятельных деревянных особняков. Спешите видеть, пока время и люди не разрушили их окончательно! 🙏 Также узнали много историй о местных благотворителях, учителях, писателях. 2 часа пролетели как 5 минут - признак отличной экскурсии!

    Очень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре городаОчень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре города
  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Кострома сквозь столетия
    Отличная экскурсия! Легко, интересно, познавательно.
  • М
    Марина
    26 августа 2024
    Деревянное зодчество в Костроме
    Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом, искренне любящим Кострому!
  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Деревянное зодчество в Костроме
    Экскурсовод очень любит свой город, было очень интересно. Я бы этот город с такой стороны никогда не увидела.
  • Е
    ЕЛЕНА
    17 августа 2024
    История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Много личных исторических исследований. Мы тоже,с удовольствием, участвовали в их обсуждении, делились своимм мнением и
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    делали выводы. Было так интересно! Елена влюблена в родной край, в Кострому, и влюбляет в них своих экскурсантов. И мы тоже влюбились! Всем рекомендуем эту экскурсию и экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «На Рождество»

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  4. Деревянное зодчество в Костроме
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  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в сентябре 2024
Сейчас в Костроме в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 698 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Костроме на 2024 год на рождество, 698 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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