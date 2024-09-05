1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая экскурсия: знаковые достопримечательности Костромы
Присоединяйтесь к экскурсии по историческому центру Костромы и узнайте о знаковых местах города. Гид расскажет интересные факты и истории
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Завтра в 11:00
9 сен в 12:00
700₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кострома сквозь столетия
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
9 сен в 16:00
10 сен в 16:00
2 800₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
Сегодня в 12:30
9 сен в 12:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 сентября 2024Спасибо экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Экскурсия была познавательная, увлекательная. Материал подан легко, позитивно и интересно и с любовью к городу.
- ННаталия5 сентября 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Ольге за интересную и содержательную прогулку по городу. С Ольгой было приятно пройти по центру города и узнать много нового про его историю. Спасибо. Мы очень довольны.
- EElena5 сентября 2024Великолепная экскурсия!!!
- ЛЛена2 сентября 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик и собеседник. Очевидно, в теме и с любовью к родному городу и истории. После таких экскурсий всегда хочется еще вернуться! Спасибо за прекрасную прогулку! Рада, что сделала удачный выбор
- ТТатьяна2 сентября 2024Замечательная экскурсия! Отличная подача материала и для взрослых и для детей (а их было четверо от 6 до 14 лет) Юлия очень грамотно подготовила экскурсию, время пролетело незаметно.
- ААнастасия1 сентября 2024Очень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре города. На
- ЕЕлена27 августа 2024Отличная экскурсия! Легко, интересно, познавательно.
- ММарина26 августа 2024Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом, искренне любящим Кострому!
- ЕЕлена20 августа 2024Экскурсовод очень любит свой город, было очень интересно. Я бы этот город с такой стороны никогда не увидела.
- ЕЕЛЕНА17 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Много личных исторических исследований. Мы тоже,с удовольствием, участвовали в их обсуждении, делились своимм мнением и
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