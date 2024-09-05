И Ирина Чем славится Кострома: обзорная экскурсия Спасибо экскурсоводу Ольге за прекрасную экскурсию. Экскурсия была познавательная, увлекательная. Материал подан легко, позитивно и интересно и с любовью к городу.

Н Наталия Чем славится Кострома: обзорная экскурсия Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Ольге за интересную и содержательную прогулку по городу. С Ольгой было приятно пройти по центру города и узнать много нового про его историю. Спасибо. Мы очень довольны.

E Elena История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме Великолепная экскурсия!!!

Л Лена Кострома сквозь столетия Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик и собеседник. Очевидно, в теме и с любовью к родному городу и истории. После таких экскурсий всегда хочется еще вернуться! Спасибо за прекрасную прогулку! Рада, что сделала удачный выбор

Т Татьяна Кострома сквозь столетия Замечательная экскурсия! Отличная подача материала и для взрослых и для детей (а их было четверо от 6 до 14 лет) Юлия очень грамотно подготовила экскурсию, время пролетело незаметно.

А Анастасия Деревянное зодчество в Костроме читать дальше экскурсии удалось увидеть исчезающую красоту скромных, но обаятельных деревянных особняков. Спешите видеть, пока время и люди не разрушили их окончательно! 🙏 Также узнали много историй о местных благотворителях, учителях, писателях. 2 часа пролетели как 5 минут - признак отличной экскурсии! Очень приятная прогулка с грамотным и увлеченным своим делом экскурсоводом! Маршрут проложен по тихим и уютным улочкам в центре города. На

Е Елена Кострома сквозь столетия Отличная экскурсия! Легко, интересно, познавательно.

М Марина Деревянное зодчество в Костроме Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом, искренне любящим Кострому!

Е Елена Деревянное зодчество в Костроме Экскурсовод очень любит свой город, было очень интересно. Я бы этот город с такой стороны никогда не увидела.