Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Что вас ожидает
Заповедная красота
Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:
- Водопады Мужские и Девичьи слезы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды
- Дегустация абхазских вин, мёда и сыра
- Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде
- Смотровая площадка «Прощай, Родина!», о названии которой слагают небылицы, и Юпшарский каньон с нависающими скалами — не зря его прозвали «каменный мешок»
- Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.
К Новому Афону
После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю 📖, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь 👣 по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.
Организационные детали
- Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия ⛳ проходит на 20-местном мерседесе Sprinter; мы заберем вас в Красной Поляне
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер и экологический сбор в размере 350 руб.
- Дополнительные расходы (всё по желанию):
— дача Сталина (250 руб. )
— Ново-Афонская пещера (500 руб., доступна в ср/чт/сбт/вск)
— Молочный водопад (100 руб. )
— Птичий клюв (100 руб. )
— село Лыхны с собором Пресвятой Богородицы (150 руб. )
— обед (средний чек 500 руб. /чел. )