Еще несколько необычных экскурсий в Красной поляне

Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии

Поразиться красоте Рицинского заповедника и услышать истории Старой Гагры и Новоафонского монастыря

Алина
Алина – экскурсионное агентство из Красной поляны
Мы отправимся к главным достопримечательностям региона: вы увидите старинный ресторан в Старой Гагре, загадаете желание у «плачущих» водопадов, подивитесь необычному цвету маленького Голубого озера и, конечно, увидите знаменитую Рицу — звезду Абхазии.

А в Новом Афоне вас ждут рассказы об архитектуре храмов и живописных фресках, первая ГЭС и Приморский парк 🌳.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии

Что вас ожидает

Заповедная красота
Мы посетим Старую Гагру, где вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш. Вы узнаете, как он здесь появился и какие известные личности его посещали. Следом направимся к Рицинскому национальному заповеднику. Здесь вас ждут:

  • Водопады Мужские и Девичьи слезы — сотни ручейков, бьющих из скалы — и их легенды
  • Дегустация абхазских вин, мёда и сыра
  • Голубое озеро — глубокое, необычного цвета, меняющее оттенок при разной погоде
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина!», о названии которой слагают небылицы, и Юпшарский каньон с нависающими скалами — не зря его прозвали «каменный мешок»
  • Озеро Рица — визитная карточка Абхазии: окруженное зелеными горами, оно всегда крайне фотогенично.

К Новому Афону
После обеда мы посетим Новоафонский монастырь: вы услышите его историю 📖, полюбуетесь архитектуройи внутренним убранством храмов. Также увидите рукотворный водопад, ставший одной из первых в Российской империи гидроэлектростанций, снаружи осмотрите храм Симона Кананита и прогуляетесь 👣 по Приморскому парку, где, если повезет, встретите черных лебедей.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия ⛳ проходит на 20-местном мерседесе Sprinter; мы заберем вас в Красной Поляне

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и экологический сбор в размере 350 руб.
  • Дополнительные расходы (всё по желанию):
    — дача Сталина (250 руб. )
    — Ново-Афонская пещера (500 руб., доступна в ср/чт/сбт/вск)
    — Молочный водопад (100 руб. )
    — Птичий клюв (100 руб. )
    — село Лыхны с собором Пресвятой Богородицы (150 руб. )
    — обед (средний чек 500 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 у Эстосадка
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии
Групповая экскурсия из Красной Поляны к символам Абхазии

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алина
Алина
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха по окрестностям Сочи и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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