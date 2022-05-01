Экскурсии в городах Нижегородской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Нижегородской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
15000
₽
за всё
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
от
6000
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
от
2000
₽
за чел.
Нас ждет пеший маршрут протяженностью около 2 км
от
10400
₽
за всё
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
4
1 отзыв
от
2500
₽
за всё
Погрузиться в атмосферу 90-х и расшифровать подсказки Балабанова на авторской экскурсии
Групповые экскурсии
2000
₽
за чел.
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
1800
₽
за чел.
Посетить Арзамас, Дивеево и святой источник с профессиональным гидом
5
1 отзыв
1950
₽
за чел.
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
1500
₽
за чел.
Система искусственных прудов, существующее сейчас металлургическое производство, центр современного искусства
3.8
6 отзывов
1500
₽
за чел.
Предлагаем вам погрузиться в восемь веков истории Нижнего Новгорода на обзорной экскурсии! Вы побываете
5
1 отзыв
1900
₽
за чел.
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
4.6
7 отзывов
1000
₽
за чел.
Узнать и полюбить города за два часа
4.7
3 отзыва
800
₽
за чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру с посещением одного из самых изысканных домов города
Обзорные по городам
от
6000
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
5
2 отзыва
800
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
1500
₽
за чел.
Система искусственных прудов, существующее сейчас металлургическое производство, центр современного искусства
Водные прогулки
15000
₽
за всё
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
9000
₽
за всё
Предлагаю совершить небольшое паломничество в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь из Нижнего Новгорода
23000
₽
за всё
Вас ждет 2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и
4.8
4 отзыва
19500
₽
за всё
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Туры на автомобиле
Гастрономические туры
23000
₽
за всё
Вас ждет 2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и
Экскурсионные туры на несколько дней
5
1 отзыв
13500
₽
за чел.
Трёхдневный тур с обзорными экскурсиями по городам Золотого кольца России: Суздали, Владимиру, Костроме, Ярославлю
10500
₽
за чел.
Пенза - старинный русский город, живописно раскинувшийся на высоких холмах реки Сура, именно здесь родился сюжет одного
от
12500
₽
за чел.
За 3 дня вы убедитесь, что Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге
от
12750
₽
за чел.
3х-дневный автобусный тур по Нижегородской области
от
7700
₽
за чел.
Нижний Новгород - самый красивый город на Волге
8300
₽
за чел.
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду
7400
₽
за чел.
Автобусная экскурсия на 2 дня в Нижний Новгород
Последние отзывы об экскурсиях по Нижегородской области
- ССветлана1 мая 2022Добрый день. Для меня было многовато выходов из автобуса. Если уж 2 часа на автобусе, то выходить нужно только для посещения храмов. Остальные выходы- остановки мне кажется, были лишними. Спасибо!
- ИИрина1 мая 2022Отличный гид, насыщенная экскурсионная программа по городу в короткие сроки
- AAnna30 апреля 2022Необычная, добрая, тёплая и напоминающая о мечте экскурсия. И конечно про Нижний Новгород. Превзошла все ожидания! Рекомендую ВСЕМ! Узнаете много интересного в необычном формате. Рада, что попала на неё!
- ЮЮлия30 апреля 2022Дарья очень приятная и милая девушка! Рассказывает интересно и не нудно! Вся экскурсия прошла в легкой обстановке! Дарья учитывала наши пожелания и было очень интересно!
- ООльга30 апреля 2022Отзыв на: Нижний Новгород - первое знакомствоЭкскурсия проходила в холодный зимний день новогодних праздников. Возможно поэтому, параллельно с желанием познакомиться с городом, было большое желание посидеть в теплом помещении. За что отдельное спасибо Виталию, он не дал нам замерзнуть))) и часть своего маршрута по Нижнему Новгороду мы провели в уютном кафе, слушая его интересный рассказ. Думаю, что при более благоприятных погодных условиях, экскурсия была бы более насыщенной.
- ООльга30 апреля 2022Очень понравилась индивидуальная экскурсия. Т. к. у меня проблемы с ногами, требовался экскурсовод с машиной. Надежда все это обеспечила. Она очень позитивный и хорошо знающий Нижний Новгород человек. Город нас просто очаровал. Большое спасибо!
- ММария30 апреля 2022Отзыв на: О Нижнем Новгороде с любовьюОчень интересная экскурсия! Спасибо!
- ЕЕлизавета30 апреля 2022Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и АрзамасБлагодарю за прекрасную экскурсию! Алексей очень чутко реагирует на пожелания по программе, адаптирует под каждого туриста. Хороший рассказчик. Все очень понравилось! Спасибо! Также отдельная благодарность водителю Денису!
- ННаталья29 апреля 2022Отличная экскурсия! Интересна и взрослым и детям, за достаточно короткое время рассказали о многих местах, знаменитых выходцах и местах Нижнего Новгорода!
- ААнастасия29 апреля 2022Отзыв на: Нижний Новгород - «город грехов»Денис спасибо за подробный рассказ, рады что обратились именно к вам, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, было очень познавательно и интересно окунуться в атмосферу прошлого века, будем рекомендовать вас друзьям😉
- ЛЛидия29 апреля 2022Татьяна интересный рассказчик, легко подхватывает разговор и мягко возвращает обратно к теме экскурсии. Ко всем вопросам относится предельно внимательно. Основные события и даты запоминаются легко.
- ННаталия29 апреля 2022Отзыв на: Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструкторЕздили с Алексеем в Гороховец и Муром. Алексей - прекрасный рассказчик, знаток истории, приятный в общении и пунктуальный человек. Искренне благодарим Алексея и водителя Александра за приятные впечатления о красотах, истории, традициях русского края и нижегородцах.
- ннаталья29 апреля 2022Отзыв на: Нижний Новгород - первое знакомствоВиталий- лучший гид, какого только может пожелать взыскательный турист). А мы взыскательные. . путешествуем много, и знаний накоплено много. Мы из тех, кто "вечно задает вопросы"))). Виталий учел все наши пожелания, изменил маршрут по нашей просьбе, исчерпывающе ответил на все вопросы. Доброжелательный, спокойный, суперпрофи с прекрасным чувство юмора. Виталий, если вы читаете этот отзыв- еще раз ОГРОМНОЕ спасибо и БУРНЫЕ АППЛОДИСМЕНТЫ от всей нашей группы "Нескучные выходные"..
- ААнна29 апреля 2022Отзыв на: Неизведанный Нижний НовгородСпасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам не очень и повезло, не смотря на это детки остались довольны, узнали много нового и интересного. Спасибо Вам Татьяна что открыли знакомые и родные для нас места с другой, исторической и увлекательной стороны!
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Отзыв на: Мистика и история Нижнего НовгородаПавел провел отличную экскурсию. Легкая, приятная подача материала, и в тоже время информативная. Не только энциклопедический материал, но и много интересных ньюансов. На все дополнительные вопросы Павел давал не только исчерпывающие ответы, а также добавлял еще что то интересное. Знающий, интересующийся историей человек. Буду рекомендовать друзьям. 👍👍👍
- ИИрина28 апреля 2022Спасибо экскурсоводу Ольге за познавательную и структурированную информацию, организацию и внимательное отношение. Экскурсия помогла узнать и увидеть все главные достопримечательности города, узнать подробности важных исторических событий, особенности Архитектуры, о жизненном пути людей, которые внесли вклад в развитие и процветание города. Отличная организация мероприятия позволила не испортить впечатления даже несмотря на начавшийся проливной дождь.
- ППоликарпова28 апреля 2022Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и АрзамасАлексей-замечательный специалист! Однозначно рекомендую! эта поездка для меня была потресение!
- ППоликарпова28 апреля 2022Интересная экскурсия и грамотный приятный экскурсовод,нам все понравилось!
- ЕЕкатерина28 апреля 2022Отзыв на: Легендарный ГородецЭкскурсию для нас провела замечательная Елена- гид из команды Василия. Елена великолепный рассказчик и знаток истории, очень деликатный и улыбчивый человек) На экскурсии мы были с детьми и всё мы провели замечательный день! Спасибо за это Елене!
- ММария27 апреля 2022Браво авторам экскурсии! Действительно волшебно) Подарила эту экскурсию подруге и мы остались в полном восторге. От всего! Нам понравился стиль, интересный рассказ, приятные фишки экскурсии (не буду говорить какие, чтобы было интереснее) Отдельное спасибо за зонт! Организаторы заранее поинтересовались есть ли у нас зонт и принесли нам его. Дождик даже не испортил ничего и придал загадочности и сказочности. Если кратно, то экскурсия вдохновляющая.