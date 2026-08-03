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Экскурсии по Нижегородской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Нижегородской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

На яхте - по рекам Нижнего Новгорода
На яхте - по рекам Нижнего Новгорода
15000
за всё
Провести пару часов на Волге или Оке, наслаждаясь видами города с воды
Нижний Новгород
Нижний посад: прогулка по району бедняков и элиты
Нижний посад: прогулка по району бедняков и элиты
5
3 отзыва
7100
за всё
Исследовать один из самых контрастных исторических кварталов Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
6400
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
Нижний Новгород
Купеческий Нижний: от ярмарочных рядов до слияния рек
Купеческий Нижний: от ярмарочных рядов до слияния рек
6300
за всё
Цель маршрута показать аутентичную Ярмарку (ряды, собор) и вывести гостей на слияние Оки и Волги локальным, нетуристичес
Нижний Новгород
Маршрут №1: первое знакомство с Нижним
Маршрут №1: первое знакомство с Нижним
от
6400
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
Нижний Новгород
Огни притонов: злачный Нижний
Огни притонов: злачный Нижний
5
1 отзыв
9000
за всё
Отыскать публичные дома за современными зданиями и узнать, как и чем жили жрицы любви
Нижний Новгород
Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
Пять чудотворных источников Дивеева с деликатным проводником
5900
за всё
Бережно погрузиться в традиции паломничества через живые истории
Дивеево
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода
17000
за всё
Отдохнуть в компании близких и увидеть известные локации
Нижний Новгород
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
5
13 отзывов
6500
за всё
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Нижний Новгород

Групповые экскурсии

Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов
Столица золотой хохломы приглашает! Путешествие в Семёнов
4500
за чел.
Старинные ремёсла, народные промыслы и мастер-класс на выбор - из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Земля умельцев - Городец (из Нижнего Новгорода)
Земля умельцев - Городец (из Нижнего Новгорода)
3800
за чел.
Исторический центр, Город мастеров и музей Городецкой росписи
Нижний Новгород
Паломничество в Арзамас и Дивеево - из Нижнего Новгорода
Паломничество в Арзамас и Дивеево - из Нижнего Новгорода
3800
за чел.
Николаевский и Дивеевский монастыри, Святая Канавка и источники
Нижний Новгород
Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль
Из Нижнего Новгорода - в древний Суздаль
6500
за чел.
Центр города, кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества
Нижний Новгород
Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду
Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду
5
2 отзыва
1100
за чел.
Побывать в кремле, пройти по купеческой Рождественской и увидеть город с воды
Нижний Новгород
Нижний Новгород с воды - на тихоходном катамаране (по выходным)
Нижний Новгород с воды - на тихоходном катамаране (по выходным)
1200
за чел.
Увидеть ключевые локации с воды и узнать больше о столице закатов
Нижний Новгород
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-198" (по выходным)
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-198" (по выходным)
1000
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Нижний Новгород
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
900
за чел.
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по выходным)
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по выходным)
4.5
2 отзыва
1000
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Нижний Новгород

Обзорные по городам

Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
6400
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
Нижний Новгород
Маршрут №1: первое знакомство с Нижним
Маршрут №1: первое знакомство с Нижним
от
6400
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
Нижний Новгород
Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду
Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду
5
2 отзыва
1100
за чел.
Побывать в кремле, пройти по купеческой Рождественской и увидеть город с воды
Нижний Новгород
Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
Авторская прогулка по Арзамасу: от истории до современности
от
5500
за всё
Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
Арзамас
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
Нижний: город, который удивляет днём и ночью
5
40 отзывов
6900
за всё
Ваше первое знакомство с Нижним Новгородом - без спешки, легко и увлекательно
Нижний Новгород
Нижний Новгород с воды: обзорная прогулка на катере с гидом
Нижний Новгород с воды: обзорная прогулка на катере с гидом
15400
за всё
Собрать лучшие панорамы города на одном маршруте
Нижний Новгород
Нижний Новгород от основания до современности
Нижний Новгород от основания до современности
3000
за чел.
Увидеть кремль, узнать о знаменитых горожанах и необычном развитии города
Нижний Новгород
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
от
8455
за всё
История кремля, купеческое наследие, знаковые личности - и не только
Нижний Новгород
Прогулка от Чкаловской лестницы - самой большой восьмёрки Нижнего Новгорода
Прогулка от Чкаловской лестницы - самой большой восьмёрки Нижнего Новгорода
5
1 отзыв
6900
за всё
Ступеньки. Истории. Судьбы
Нижний Новгород

Билеты

Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
5
5 отзывов
25000
за всё
Для тех, кто любит народный эпос, промыслы и водные просторы - из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Музей занимательных наук для детей и взрослых (в Нижнем Новгороде)
Музей занимательных наук для детей и взрослых (в Нижнем Новгороде)
4.8
5 отзывов
4500
за всё
Провести увлекательные опыты и эксперименты с помощью интерактивных экспонатов
Нижний Новгород
Свидание «В Тишине»
Свидание «В Тишине»
4666.7
за чел.
Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку. Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать ...
Нижний Новгород
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
5
16 отзывов
933.4
за чел.
Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная ...
Нижний Новгород
Интерактивная экскурсия в Нижнем Новгороде по музею «В Тишине»
Интерактивная экскурсия в Нижнем Новгороде по музею «В Тишине»
5
4 отзыва
934
за чел.
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Нижний Новгород

Водные прогулки

На яхте - по рекам Нижнего Новгорода
На яхте - по рекам Нижнего Новгорода
15000
за всё
Провести пару часов на Волге или Оке, наслаждаясь видами города с воды
Нижний Новгород
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода
Прогулка на яхте по центру Нижнего Новгорода
17000
за всё
Отдохнуть в компании близких и увидеть известные локации
Нижний Новгород
Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду
Родные берега: пешком и на теплоходе по Нижнему Новгороду
5
2 отзыва
1100
за чел.
Побывать в кремле, пройти по купеческой Рождественской и увидеть город с воды
Нижний Новгород
Нижний Новгород с воды - на тихоходном катамаране (по выходным)
Нижний Новгород с воды - на тихоходном катамаране (по выходным)
1200
за чел.
Увидеть ключевые локации с воды и узнать больше о столице закатов
Нижний Новгород
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-198" (по выходным)
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-198" (по выходным)
1000
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Нижний Новгород
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
900
за чел.
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по выходным)
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по выходным)
4.5
2 отзыва
1000
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Нижний Новгород
Царственно поставленный город: водная прогулка с гидом (по выходным)
Царственно поставленный город: водная прогулка с гидом (по выходным)
4
1 отзыв
1400
за чел.
Охватить восемь веков истории, увидеть главные символы Нижнего Новгорода и оценить пейзажи с воды
Нижний Новгород
Вечерний Нижний - по Волге и Оке на теплоходе - по выходным
Вечерний Нижний - по Волге и Оке на теплоходе - по выходным
1000
за чел.
Мягкий бриз, колоритные виды и те самые закаты
Нижний Новгород

Туры на автомобиле

Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
25740
за всё
Проехать по обоим волжским берегам, собирая истории о бурлаках, купцах, монахах и разбойниках
Нижний Новгород
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
Шуховские башни в Нижнем Новгороде
5
1 отзыв
15500
за всё
Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры
Нижний Новгород
Храм без золота: из Дивеева в Кремёнки
Храм без золота: из Дивеева в Кремёнки
5
1 отзыв
5000
за всё
Посетить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы и набрать воды в роднике Явленный
Дивеево
Вверх по Оке за народными промыслами
Вверх по Оке за народными промыслами
24000
за всё
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково - за 1 день из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Городец и Семёнов: ремёсла, история и вкусы Волги
Городец и Семёнов: ремёсла, история и вкусы Волги
36000
за всё
От хохломы до пряников - погружение в культуру Нижегородской земли (из Нижнего Новгорода)
Нижний Новгород
Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода
Шуя и Палех за 1 день - из Нижнего Новгорода
54000
за всё
Познакомиться с работами местных мастеров - от древних икон до мыла и шкатулок
Нижний Новгород
Самобытный Суздаль - из Нижнего Новгорода
Самобытный Суздаль - из Нижнего Новгорода
54000
за всё
Побывать в городе старинных монастырей, деревянных изб и знаменитой медовухи
Нижний Новгород
Советский Горький: Автозавод и Красное Сормово
Советский Горький: Автозавод и Красное Сормово
4
1 отзыв
18000
за всё
Увидеть индустриальный Нижний Новгород и почувствовать дух ушедшей эпохи
Нижний Новгород
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево
5
1 отзыв
от
25400
за всё
Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
Дивеево

Гастрономические туры

Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
Прогулочный рейс на теплоходе «Москва-198» - в обед и вечером (по выходным)
900
за чел.
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
5
1 отзыв
от
5500
за чел.
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
Нижний Новгород
Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили
Шаляпин и Горький в Нижнем Новгороде: как они дружили, любили, кутили
от
10750
за всё
Прогуляться по Моховым горам под рассказы о двух гениях и их гастрономических привычках
Нижний Новгород
Литературно-гастрономическая прогулка по улице Варварской в Нижнем Новгороде
Литературно-гастрономическая прогулка по улице Варварской в Нижнем Новгороде
от
7150
за всё
Как жили, кутили, любили, кого убили и что ели герои русской классики и их реальные прототипы
Нижний Новгород
Городец и Семёнов: ремёсла, история и вкусы Волги
Городец и Семёнов: ремёсла, история и вкусы Волги
36000
за всё
От хохломы до пряников - погружение в культуру Нижегородской земли (из Нижнего Новгорода)
Нижний Новгород
Гороховец на Клязьме и деревянный модерн
Гороховец на Клязьме и деревянный модерн
24000
за всё
Увидеть архитектурные шедевры в живописной русской глубинке
Нижний Новгород
От Миллионки до Рождественской: история, архитектура и гастрономия
От Миллионки до Рождественской: история, архитектура и гастрономия
5000
за всё
Приглашаем на прогулку по Нижнему Посаду, где мы увидим два лица города XIX века: босяцкую Миллионку с её ночлежными домами и чайной «Столбы» и купече...
Нижний Новгород
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
3.9
7 отзывов
934
за чел.
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Нижний Новгород
«Царственно поставленный город»: Нижний от кремля до Волги
«Царственно поставленный город»: Нижний от кремля до Волги
5
1 отзыв
5220
за всё
Узнать историю великой крепости, спуститься к площади Минина и попробовать пирожки с… огурцами
Нижний Новгород

Последние отзывы об экскурсиях по Нижегородской области

А
На скоростном катере - по Волге и Оке
Дата посещения: 3 авг 2026
Все прошло замечательно, прекрасный катер и классный парень Артем, показал все местные красоты, всем советую!
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А
Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Дата посещения: 2 авг 2026
Мы остались очень довольны поездкой, очень интересный гид, много нового узнали, чаем с вкусными пряниками напоили, нафоткали, с ветерком прокатили. Мы рады, что среди огромного разнообразия лодок и катеров, нашли именно вас!
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Е
По Волге на каяках
Дата посещения: 23 июл 2026
Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном не страшны никакие встречные
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волны, баржи и т.п, он все предусмотрит, подскажет, поможет, и даже накормит вкусными фруктами и полезным батончиком. Так здорово повстречать человека, который увлечен своим делом. Иван, желаю Вам дальнейших успехов, всех благ, а всем, кто решится совершить прогулку на каяках по Волге, - получить удовольствие и море положительных эмоций, как я!

Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном
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Е
Нижний Новгород - «город грехов». Индивидуальная экскурсия
Дата посещения: 29 июл 2026
Необычная интересная экскурсия. Новые интересные факты из истории Нижнего Новгорода. Спасибо!
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М
В Серафимо-Дивеевский монастырь из Нижнего Новгорода
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо большое!
Поездка в Дивеево прошла замечательно и это большая заслуга гида Михаила.
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Н
На скоростном катере - по Волге и Оке
Дата посещения: 14 июн 2026
Отлично провели время с подругами. Классно покатались, с хорошим музыкальным сопровождением. Очень рекомендуем!
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В
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия прошла отлично! Иван очень интересно и увлекательно поведал нам об истории Нижегородской ярмарки. Узнали много нового, окунулись в атмосферу прошлого. Нижний Новгород хранит много секретов-благодаря Ивану мы открыли некоторые из них.
Спасибо!
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Л
Нижний Новгород: большая обзорная экскурсия
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей города, посетить места, которые остаются в памяти от необычайной красоты, узнать много нового от профессионального экскурсовода.
«Ничто так не развивает ум, как путешествие».
Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.
Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.
Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.
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Т
Нижний Новгород - первое знакомство
Дата посещения: 6 июл 2026
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша маленькая группа осталась довольной.
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша
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М
На катере - по Волге
Дата посещения: 4 июл 2026
Большое спасибо Ивану, очень доброжелательный молодой человек. Время пролетело незаметно, успели и насладиться красотами Нижнего Новгорода с реки, и искупаться, и погонять по волнам.
Большое спасибо Ивану, очень доброжелательный молодой человек. Время пролетело незаметно, успели и насладиться красотами Нижнего Новгорода
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