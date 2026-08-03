Л Лариса

Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей города, посетить места, которые остаются в памяти от необычайной красоты, узнать много нового от профессионального экскурсовода.

«Ничто так не развивает ум, как путешествие».