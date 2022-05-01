С Светлана 4 Отзыв на: Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья Добрый день. Для меня было многовато выходов из автобуса. Если уж 2 часа на автобусе, то выходить нужно только для посещения храмов. Остальные выходы- остановки мне кажется, были лишними. Спасибо!

И Ирина 5 Отзыв на: Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья Отличный гид, насыщенная экскурсионная программа по городу в короткие сроки

A Anna 5 Отзыв на: Театрализованный квест по Нижнему Новгороду Необычная, добрая, тёплая и напоминающая о мечте экскурсия. И конечно про Нижний Новгород. Превзошла все ожидания! Рекомендую ВСЕМ! Узнаете много интересного в необычном формате. Рада, что попала на неё!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Дарья очень приятная и милая девушка! Рассказывает интересно и не нудно! Вся экскурсия прошла в легкой обстановке! Дарья учитывала наши пожелания и было очень интересно!

О Ольга 4 Отзыв на: Нижний Новгород - первое знакомство Экскурсия проходила в холодный зимний день новогодних праздников. Возможно поэтому, параллельно с желанием познакомиться с городом, было большое желание посидеть в теплом помещении. За что отдельное спасибо Виталию, он не дал нам замерзнуть))) и часть своего маршрута по Нижнему Новгороду мы провели в уютном кафе, слушая его интересный рассказ. Думаю, что при более благоприятных погодных условиях, экскурсия была бы более насыщенной.

О Ольга 5 Отзыв на: Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой» Очень понравилась индивидуальная экскурсия. Т. к. у меня проблемы с ногами, требовался экскурсовод с машиной. Надежда все это обеспечила. Она очень позитивный и хорошо знающий Нижний Новгород человек. Город нас просто очаровал. Большое спасибо!

М Мария 5 Отзыв на: О Нижнем Новгороде с любовью Очень интересная экскурсия! Спасибо!

Е Елизавета 5 Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и Арзамас Благодарю за прекрасную экскурсию! Алексей очень чутко реагирует на пожелания по программе, адаптирует под каждого туриста. Хороший рассказчик. Все очень понравилось! Спасибо! Также отдельная благодарность водителю Денису!

Н Наталья 5 Отзыв на: Театрализованный квест по Нижнему Новгороду Отличная экскурсия! Интересна и взрослым и детям, за достаточно короткое время рассказали о многих местах, знаменитых выходцах и местах Нижнего Новгорода!

А Анастасия 5 Отзыв на: Нижний Новгород - «город грехов» Денис спасибо за подробный рассказ, рады что обратились именно к вам, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, было очень познавательно и интересно окунуться в атмосферу прошлого века, будем рекомендовать вас друзьям😉

Л Лидия 5 Отзыв на: Нижегородский кремль - древнее сердце города Татьяна интересный рассказчик, легко подхватывает разговор и мягко возвращает обратно к теме экскурсии. Ко всем вопросам относится предельно внимательно. Основные события и даты запоминаются легко.

Н Наталия 5 Отзыв на: Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор Ездили с Алексеем в Гороховец и Муром. Алексей - прекрасный рассказчик, знаток истории, приятный в общении и пунктуальный человек. Искренне благодарим Алексея и водителя Александра за приятные впечатления о красотах, истории, традициях русского края и нижегородцах.

н наталья 5 Отзыв на: Нижний Новгород - первое знакомство Виталий- лучший гид, какого только может пожелать взыскательный турист). А мы взыскательные. . путешествуем много, и знаний накоплено много. Мы из тех, кто "вечно задает вопросы"))). Виталий учел все наши пожелания, изменил маршрут по нашей просьбе, исчерпывающе ответил на все вопросы. Доброжелательный, спокойный, суперпрофи с прекрасным чувство юмора. Виталий, если вы читаете этот отзыв- еще раз ОГРОМНОЕ спасибо и БУРНЫЕ АППЛОДИСМЕНТЫ от всей нашей группы "Нескучные выходные"..

А Анна 5 Отзыв на: Неизведанный Нижний Новгород Спасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам не очень и повезло, не смотря на это детки остались довольны, узнали много нового и интересного. Спасибо Вам Татьяна что открыли знакомые и родные для нас места с другой, исторической и увлекательной стороны!

Л Людмила 5 Отзыв на: Мистика и история Нижнего Новгорода Павел провел отличную экскурсию. Легкая, приятная подача материала, и в тоже время информативная. Не только энциклопедический материал, но и много интересных ньюансов. На все дополнительные вопросы Павел давал не только исчерпывающие ответы, а также добавлял еще что то интересное. Знающий, интересующийся историей человек. Буду рекомендовать друзьям. 👍👍👍

И Ирина 5 Отзыв на: История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто Спасибо экскурсоводу Ольге за познавательную и структурированную информацию, организацию и внимательное отношение. Экскурсия помогла узнать и увидеть все главные достопримечательности города, узнать подробности важных исторических событий, особенности Архитектуры, о жизненном пути людей, которые внесли вклад в развитие и процветание города. Отличная организация мероприятия позволила не испортить впечатления даже несмотря на начавшийся проливной дождь.

П Поликарпова 5 Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и Арзамас Алексей-замечательный специалист! Однозначно рекомендую! эта поездка для меня была потресение!

П Поликарпова 5 Отзыв на: Нижний Новгород - город с купеческим размахом Интересная экскурсия и грамотный приятный экскурсовод,нам все понравилось!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Легендарный Городец Экскурсию для нас провела замечательная Елена- гид из команды Василия. Елена великолепный рассказчик и знаток истории, очень деликатный и улыбчивый человек) На экскурсии мы были с детьми и всё мы провели замечательный день! Спасибо за это Елене!