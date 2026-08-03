Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Нижегородской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
15000
₽
за всё
Провести пару часов на Волге или Оке, наслаждаясь видами города с воды
5
3 отзыва
7100
₽
за всё
Исследовать один из самых контрастных исторических кварталов Нижнего Новгорода
6400
₽
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
6300
₽
за всё
Цель маршрута показать аутентичную Ярмарку (ряды, собор) и вывести гостей на слияние Оки и Волги локальным, нетуристичес
от
6400
₽
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
5
1 отзыв
9000
₽
за всё
Отыскать публичные дома за современными зданиями и узнать, как и чем жили жрицы любви
5900
₽
за всё
Бережно погрузиться в традиции паломничества через живые истории
17000
₽
за всё
Отдохнуть в компании близких и увидеть известные локации
5
13 отзывов
6500
₽
за всё
Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Групповые экскурсии
4500
₽
за чел.
Старинные ремёсла, народные промыслы и мастер-класс на выбор - из Нижнего Новгорода
3800
₽
за чел.
Исторический центр, Город мастеров и музей Городецкой росписи
3800
₽
за чел.
Николаевский и Дивеевский монастыри, Святая Канавка и источники
6500
₽
за чел.
Центр города, кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества
5
2 отзыва
1100
₽
за чел.
Побывать в кремле, пройти по купеческой Рождественской и увидеть город с воды
1200
₽
за чел.
Увидеть ключевые локации с воды и узнать больше о столице закатов
1000
₽
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
900
₽
за чел.
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
4.5
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Обзорные по городам
6400
₽
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
от
6400
₽
за всё
Идеальный рецепт обзорной прогулки: ключевые места, спокойный темп, живые истории и неожиданные факты, чтобы почувствова
5
2 отзыва
1100
₽
за чел.
Побывать в кремле, пройти по купеческой Рождественской и увидеть город с воды
от
5500
₽
за всё
Обзорная экскурсия по городу-музею под открытым небом
5
40 отзывов
6900
₽
за всё
Ваше первое знакомство с Нижним Новгородом - без спешки, легко и увлекательно
15400
₽
за всё
Собрать лучшие панорамы города на одном маршруте
3000
₽
за чел.
Увидеть кремль, узнать о знаменитых горожанах и необычном развитии города
от
8455
₽
за всё
История кремля, купеческое наследие, знаковые личности - и не только
5
1 отзыв
6900
₽
за всё
Ступеньки. Истории. Судьбы
Билеты
5
5 отзывов
25000
₽
за всё
Для тех, кто любит народный эпос, промыслы и водные просторы - из Нижнего Новгорода
4.8
5 отзывов
4500
₽
за всё
Провести увлекательные опыты и эксперименты с помощью интерактивных экспонатов
4666.7
₽
за чел.
Вас ждет интерактивная экскурсия, за время которой вы лучше узнаете себя и свою половинку. Вы научитесь говорить руками, слушать глазами, чувствовать ...
5
16 отзывов
933.4
₽
за чел.
Посетить необычный музей, который делает ставку не на теорию и экспонаты, а на живые эмоции и впечатления — это ли не счастье? Вас ждет увлекательная ...
5
4 отзыва
934
₽
за чел.
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Водные прогулки
15000
₽
за всё
Провести пару часов на Волге или Оке, наслаждаясь видами города с воды
17000
₽
за всё
Отдохнуть в компании близких и увидеть известные локации
5
2 отзыва
1100
₽
за чел.
Побывать в кремле, пройти по купеческой Рождественской и увидеть город с воды
1200
₽
за чел.
Увидеть ключевые локации с воды и узнать больше о столице закатов
1000
₽
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
900
₽
за чел.
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
4.5
2 отзыва
1000
₽
за чел.
Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
4
1 отзыв
1400
₽
за чел.
Охватить восемь веков истории, увидеть главные символы Нижнего Новгорода и оценить пейзажи с воды
1000
₽
за чел.
Мягкий бриз, колоритные виды и те самые закаты
Туры на автомобиле
25740
₽
за всё
Проехать по обоим волжским берегам, собирая истории о бурлаках, купцах, монахах и разбойниках
5
1 отзыв
15500
₽
за всё
Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Посетить церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы и набрать воды в роднике Явленный
24000
₽
за всё
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково - за 1 день из Нижнего Новгорода
36000
₽
за всё
От хохломы до пряников - погружение в культуру Нижегородской земли (из Нижнего Новгорода)
54000
₽
за всё
Познакомиться с работами местных мастеров - от древних икон до мыла и шкатулок
54000
₽
за всё
Побывать в городе старинных монастырей, деревянных изб и знаменитой медовухи
4
1 отзыв
18000
₽
за всё
Увидеть индустриальный Нижний Новгород и почувствовать дух ушедшей эпохи
5
1 отзыв
от
25400
₽
за всё
Прикоснуться к духовному наследию Нижегородчины, посетив единственный удел Богородицы в России
Гастрономические туры
900
₽
за чел.
Проплыть между Волгой и Окой, наслаждаясь видами на ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода
5
1 отзыв
от
5500
₽
за чел.
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
от
10750
₽
за всё
Прогуляться по Моховым горам под рассказы о двух гениях и их гастрономических привычках
от
7150
₽
за всё
Как жили, кутили, любили, кого убили и что ели герои русской классики и их реальные прототипы
36000
₽
за всё
От хохломы до пряников - погружение в культуру Нижегородской земли (из Нижнего Новгорода)
24000
₽
за всё
Увидеть архитектурные шедевры в живописной русской глубинке
5000
₽
за всё
Приглашаем на прогулку по Нижнему Посаду, где мы увидим два лица города XIX века: босяцкую Миллионку с её ночлежными домами и чайной «Столбы» и купече...
3.9
7 отзывов
934
₽
за чел.
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
5
1 отзыв
5220
₽
за всё
Узнать историю великой крепости, спуститься к площади Минина и попробовать пирожки с… огурцами
Последние отзывы об экскурсиях по Нижегородской области
А
Дата посещения: 3 авг 2026
Все прошло замечательно, прекрасный катер и классный парень Артем, показал все местные красоты, всем советую!
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А
Дата посещения: 2 авг 2026
Мы остались очень довольны поездкой, очень интересный гид, много нового узнали, чаем с вкусными пряниками напоили, нафоткали, с ветерком прокатили. Мы рады, что среди огромного разнообразия лодок и катеров, нашли именно вас!
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Е
Дата посещения: 23 июл 2026
Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном не страшны никакие встречные
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Е
Дата посещения: 29 июл 2026
Необычная интересная экскурсия. Новые интересные факты из истории Нижнего Новгорода. Спасибо!
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М
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо большое!
Поездка в Дивеево прошла замечательно и это большая заслуга гида Михаила.
Поездка в Дивеево прошла замечательно и это большая заслуга гида Михаила.
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Н
Дата посещения: 14 июн 2026
Отлично провели время с подругами. Классно покатались, с хорошим музыкальным сопровождением. Очень рекомендуем!
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В
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия прошла отлично! Иван очень интересно и увлекательно поведал нам об истории Нижегородской ярмарки. Узнали много нового, окунулись в атмосферу прошлого. Нижний Новгород хранит много секретов-благодаря Ивану мы открыли некоторые из них.
Спасибо!
Спасибо!
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Л
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо за столь обширную программу посещения достопримечательностей родной земли.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей города, посетить места, которые остаются в памяти от необычайной красоты, узнать много нового от профессионального экскурсовода.
«Ничто так не развивает ум, как путешествие».
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с историей города, посетить места, которые остаются в памяти от необычайной красоты, узнать много нового от профессионального экскурсовода.
«Ничто так не развивает ум, как путешествие».
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Т
Дата посещения: 6 июл 2026
Экскурсия отличная! Виталий рассказывает и преподносит информацию очень легко и интересно. Время пролетело быстро. Вся наша маленькая группа осталась довольной.
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М
Дата посещения: 4 июл 2026
Большое спасибо Ивану, очень доброжелательный молодой человек. Время пролетело незаметно, успели и насладиться красотами Нижнего Новгорода с реки, и искупаться, и погонять по волнам.
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