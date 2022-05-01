Экскурсии по Нижегородской области

Экскурсии в городах Нижегородской области

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Нижний Новгород
Выкса
Арзамас
Дивеево
Семёнов

Индивидуальные экскурсии

Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
15000
за всё
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
Нижний Новгород
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
от
4000
за всё
Пешеходная
Нижний Новгород
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
от
6000
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Нижний Новгород
Рождественская сторона. Нижний посад и Благовещенская слобода
Рождественская сторона. Нижний посад и Благовещенская слобода
3200
за всё
Нижний Новгород
Кино готово, осталось только снять
Кино готово, осталось только снять
от
2000
за чел.
Нас ждет пеший маршрут протяженностью около 2 км
Нижний Новгород
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
Заповедный Светлояр, или русская Атлантида
от
10400
за всё
Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края
Нижний Новгород
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
4
1 отзыв
от
2500
за всё
Погрузиться в атмосферу 90-х и расшифровать подсказки Балабанова на авторской экскурсии
Нижний Новгород
Истории Нижнего Новгорода в деталях. Места, события, люди - старинного Волжского города
Истории Нижнего Новгорода в деталях. Места, события, люди - старинного Волжского города
5500
за всё
Нижний Новгород
Монастыри, храмы и святыни Нижнего Новгорода
Монастыри, храмы и святыни Нижнего Новгорода
4200
за всё
Нижний Новгород

Групповые экскурсии

Тайна наследства Нижегородской Ярмарки. Квест-расследование
Тайна наследства Нижегородской Ярмарки. Квест-расследование
от
950
за чел.
Нижний Новгород
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
Град Китеж, озеро Светлояр и экоферма
2000
за чел.
Прикоснуться к тайнам исчезнувшего города, испить чаю с пирогами в тереме и посетить сыроварню
Нижний Новгород
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
Автобусная экскурсия «К истокам русской души»
1800
за чел.
Посетить Арзамас, Дивеево и святой источник с профессиональным гидом
Нижний Новгород
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
5
1 отзыв
1950
за чел.
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Нижний Новгород
Знакомство с «Железной Розой»
Знакомство с «Железной Розой»
1500
за чел.
Система искусственных прудов, существующее сейчас металлургическое производство, центр современного искусства
Выкса
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
3.8
6 отзывов
1500
за чел.
Предлагаем вам погрузиться в восемь веков истории Нижнего Новгорода на обзорной экскурсии! Вы побываете
Нижний Новгород
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
5
1 отзыв
1900
за чел.
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Нижний Новгород
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
4.6
7 отзывов
1000
за чел.
Узнать и полюбить города за два часа
Нижний Новгород
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
Старый Нижний и усадьба Рукавишниковых
4.7
3 отзыва
800
за чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру с посещением одного из самых изысканных домов города
Нижний Новгород

Обзорные по городам

Гороховец и Фролищи
Гороховец и Фролищи
2300
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
1950
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Муром
Муром
1550
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
2300
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
от
4000
за всё
Пешеходная
Нижний Новгород
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
от
6000
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Нижний Новгород
Экскурсия в Пешелань и Арзамас
Экскурсия в Пешелань и Арзамас
4000
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
5
2 отзыва
800
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Знакомство с «Железной Розой»
Знакомство с «Железной Розой»
1500
за чел.
Система искусственных прудов, существующее сейчас металлургическое производство, центр современного искусства
Выкса

Водные прогулки

Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
15000
за всё
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
Нижний Новгород
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
9000
за всё
Предлагаю совершить небольшое паломничество в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород
Исторический центр с парусника с дегустацией ухи по купеческому рецепту
Исторический центр с парусника с дегустацией ухи по купеческому рецепту
23000
за всё
Вас ждет 2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и
Нижний Новгород
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
4.8
4 отзыва
19500
за всё
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Нижний Новгород

Туры на автомобиле

Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
1000
за чел.
Пешеходная
Нижний Новгород
Гороховец и Фролищи
Гороховец и Фролищи
2300
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
1950
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Муром
Муром
1550
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Шереметевский замок и озеро Светлояр
Шереметевский замок и озеро Светлояр
1950
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
2300
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Семенов и озеро Светлояр
Семенов и озеро Светлояр
1950
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
Канатная дорога и Печерский монастырь
Канатная дорога и Печерский монастырь
1050
за чел.
Автобусная и пешеходная
Нижний Новгород
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
от
4000
за всё
Пешеходная
Нижний Новгород

Гастрономические туры

Нижний Новгород: гайд от купеческих особняков до граффити
Нижний Новгород: гайд от купеческих особняков до граффити
1190
за чел.
Нижний Новгород
Исторический центр с парусника с дегустацией ухи по купеческому рецепту
Исторический центр с парусника с дегустацией ухи по купеческому рецепту
23000
за всё
Вас ждет 2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и
Нижний Новгород

Экскурсионные туры на несколько дней

Нижний Новгород: гайд от купеческих особняков до граффити
Нижний Новгород: гайд от купеческих особняков до граффити
1190
за чел.
Нижний Новгород
Рождество в Нижнем Новгороде + Дивеево-Арзамас
Рождество в Нижнем Новгороде + Дивеево-Арзамас
15900
за чел.
Нижний Новгород
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня / 2 ночи)
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня / 2 ночи)
5
1 отзыв
13500
за чел.
Трёхдневный тур с обзорными экскурсиями по городам Золотого кольца России: Суздали, Владимиру, Костроме, Ярославлю
Нижний Новгород
Пенза - Тарханы из Нижнего Новгорода
Пенза - Тарханы из Нижнего Новгорода
10500
за чел.
Пенза - старинный русский город, живописно раскинувшийся на высоких холмах реки Сура, именно здесь родился сюжет одного
Нижний Новгород
Трёхдневный тур «Нижегородская открытка»
Трёхдневный тур «Нижегородская открытка»
от
12500
за чел.
За 3 дня вы убедитесь, что Нижний Новгород - один из красивейших городов на Волге
Нижний Новгород
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
Трёхдневный тур «Нижегородская история»
от
12750
за чел.
3х-дневный автобусный тур по Нижегородской области
Нижний Новгород
Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
от
7700
за чел.
Нижний Новгород - самый красивый город на Волге
Нижний Новгород
Нижний Новгород 2 дня / 1 ночь
Нижний Новгород 2 дня / 1 ночь
8300
за чел.
Приглашаем Вас в тур выходного дня по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород
Нижний Новгород - Семенов (2 дня / 1 ночь)
Нижний Новгород - Семенов (2 дня / 1 ночь)
7400
за чел.
Автобусная экскурсия на 2 дня в Нижний Новгород
Нижний Новгород

Последние отзывы об экскурсиях по Нижегородской области

  • С
    Светлана
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Добрый день. Для меня было многовато выходов из автобуса. Если уж 2 часа на автобусе, то выходить нужно только для посещения храмов. Остальные выходы- остановки мне кажется, были лишними. Спасибо!
  • И
    Ирина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
    Отличный гид, насыщенная экскурсионная программа по городу в короткие сроки
  • A
    Anna
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Необычная, добрая, тёплая и напоминающая о мечте экскурсия. И конечно про Нижний Новгород. Превзошла все ожидания! Рекомендую ВСЕМ! Узнаете много интересного в необычном формате. Рада, что попала на неё!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    Дарья очень приятная и милая девушка! Рассказывает интересно и не нудно! Вся экскурсия прошла в легкой обстановке! Дарья учитывала наши пожелания и было очень интересно!
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Нижний Новгород - первое знакомство
    Экскурсия проходила в холодный зимний день новогодних праздников. Возможно поэтому, параллельно с желанием познакомиться с городом, было большое желание посидеть в теплом помещении. За что отдельное спасибо Виталию, он не дал нам замерзнуть))) и часть своего маршрута по Нижнему Новгороду мы провели в уютном кафе, слушая его интересный рассказ. Думаю, что при более благоприятных погодных условиях, экскурсия была бы более насыщенной.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Очень понравилась индивидуальная экскурсия. Т. к. у меня проблемы с ногами, требовался экскурсовод с машиной. Надежда все это обеспечила. Она очень позитивный и хорошо знающий Нижний Новгород человек. Город нас просто очаровал. Большое спасибо!
  • М
    Мария
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: О Нижнем Новгороде с любовью
    Очень интересная экскурсия! Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Благодарю за прекрасную экскурсию! Алексей очень чутко реагирует на пожелания по программе, адаптирует под каждого туриста. Хороший рассказчик. Все очень понравилось! Спасибо! Также отдельная благодарность водителю Денису!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Отличная экскурсия! Интересна и взрослым и детям, за достаточно короткое время рассказали о многих местах, знаменитых выходцах и местах Нижнего Новгорода!
  • А
    Анастасия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Нижний Новгород - «город грехов»
    Денис спасибо за подробный рассказ, рады что обратились именно к вам, экскурсия прошла на одном дыхании, легко и непринужденно, было очень познавательно и интересно окунуться в атмосферу прошлого века, будем рекомендовать вас друзьям😉
  • Л
    Лидия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Нижегородский кремль - древнее сердце города
    Татьяна интересный рассказчик, легко подхватывает разговор и мягко возвращает обратно к теме экскурсии. Ко всем вопросам относится предельно внимательно. Основные события и даты запоминаются легко.
  • Н
    Наталия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор
    Ездили с Алексеем в Гороховец и Муром. Алексей - прекрасный рассказчик, знаток истории, приятный в общении и пунктуальный человек. Искренне благодарим Алексея и водителя Александра за приятные впечатления о красотах, истории, традициях русского края и нижегородцах.
  • н
    наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Нижний Новгород - первое знакомство
    Виталий- лучший гид, какого только может пожелать взыскательный турист). А мы взыскательные. . путешествуем много, и знаний накоплено много. Мы из тех, кто "вечно задает вопросы"))). Виталий учел все наши пожелания, изменил маршрут по нашей просьбе, исчерпывающе ответил на все вопросы. Доброжелательный, спокойный, суперпрофи с прекрасным чувство юмора. Виталий, если вы читаете этот отзыв- еще раз ОГРОМНОЕ спасибо и БУРНЫЕ АППЛОДИСМЕНТЫ от всей нашей группы "Нескучные выходные"..
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Неизведанный Нижний Новгород
    Спасибо огромное за организацию очень интересной и познавательной экскурсии для наших деток. Пусть с погодой нам не очень и повезло, не смотря на это детки остались довольны, узнали много нового и интересного. Спасибо Вам Татьяна что открыли знакомые и родные для нас места с другой, исторической и увлекательной стороны!
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Мистика и история Нижнего Новгорода
    Павел провел отличную экскурсию. Легкая, приятная подача материала, и в тоже время информативная. Не только энциклопедический материал, но и много интересных ньюансов. На все дополнительные вопросы Павел давал не только исчерпывающие ответы, а также добавлял еще что то интересное. Знающий, интересующийся историей человек. Буду рекомендовать друзьям. 👍👍👍
  • И
    Ирина
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
    Спасибо экскурсоводу Ольге за познавательную и структурированную информацию, организацию и внимательное отношение. Экскурсия помогла узнать и увидеть все главные достопримечательности города, узнать подробности важных исторических событий, особенности Архитектуры, о жизненном пути людей, которые внесли вклад в развитие и процветание города. Отличная организация мероприятия позволила не испортить впечатления даже несмотря на начавшийся проливной дождь.
  • П
    Поликарпова
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: По святым местам: в Дивеево и Арзамас
    Алексей-замечательный специалист! Однозначно рекомендую! эта поездка для меня была потресение!
  • П
    Поликарпова
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Нижний Новгород - город с купеческим размахом
    Интересная экскурсия и грамотный приятный экскурсовод,нам все понравилось!
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Легендарный Городец
    Экскурсию для нас провела замечательная Елена- гид из команды Василия. Елена великолепный рассказчик и знаток истории, очень деликатный и улыбчивый человек) На экскурсии мы были с детьми и всё мы провели замечательный день! Спасибо за это Елене!
  • М
    Мария
    27 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Театрализованный квест по Нижнему Новгороду
    Браво авторам экскурсии! Действительно волшебно) Подарила эту экскурсию подруге и мы остались в полном восторге. От всего! Нам понравился стиль, интересный рассказ, приятные фишки экскурсии (не буду говорить какие, чтобы было интереснее) Отдельное спасибо за зонт! Организаторы заранее поинтересовались есть ли у нас зонт и принесли нам его. Дождик даже не испортил ничего и придал загадочности и сказочности. Если кратно, то экскурсия вдохновляющая.
ХОРОШО
🇷🇺
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