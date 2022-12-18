в будние дни в 09:00 и 11:30

Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать. Для вас откроет двери половина цехов новгородского хлебзавода: вместе с гидом вы пройдете по всем этапам изготовления хлеба, понаблюдаете за работой хлебопёков и тестоводов, узнаете о работе механизмов. А еще потрогаете и попробуете нарезать тесто и, конечно, попробуете хлеб разных сортов — с пылу с жару!
Украсить пирожные на мастер-классе. После экскурсии по производственным цехам вас ждет веселое (и очень вкусное!) продолжение: кондитер устроит для вас небольшой мастер-класс по оформлению пирожных. Вы будете работать с набором заготовок, украсите сладости на свой вкус, а результат сможете забрать домой, чтобы угостить близких.
Приходите голодными — во время экскурсии это точно поправим!