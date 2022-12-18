в будние дни в 09:00 и 11:30

Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города

Увидеть хлебопёков за работой, заглянуть в цеха и оформить пирожные своими руками

Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вы попадёте на действующий старейший хлебозавод Великого Новгорода: проследите все этапы хлебопекарного процесса в цехах, потрогаете живое тесто, оцените на вкус и запах свежеиспеченный хлеб.

А после экскурсии унесете с собой вкусные пирожные, которые самостоятельно украсите во время мастер-класса.
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебзавод города
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Описание

Что вас ожидает

Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать. Для вас откроет двери половина цехов новгородского хлебзавода: вместе с гидом вы пройдете по всем этапам изготовления хлеба, понаблюдаете за работой хлебопёков и тестоводов, узнаете о работе механизмов. А еще потрогаете и попробуете нарезать тесто и, конечно, попробуете хлеб разных сортов — с пылу с жару!

Украсить пирожные на мастер-классе. После экскурсии по производственным цехам вас ждет веселое (и очень вкусное!) продолжение: кондитер устроит для вас небольшой мастер-класс по оформлению пирожных. Вы будете работать с набором заготовок, украсите сладости на свой вкус, а результат сможете забрать домой, чтобы угостить близких.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Ровно за 10 минут до начала вас встретят на вахте хлебозавода: экскурсия опирается на строгий режим работы цехов, поэтому пунктуальность крайне важна
  • Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям!
  • Необходимо все 1,5-2 часа экскурсии строго соблюдать правила безопасности при следовании за гидом хлебзавода. Также всем выдадут спецодежду для посещения цехов.

Обратите внимание

  • На производстве гостям разрешается фотосъёмка. Видеосъемка запрещена.
  • Захватите с собой сумки/пакеты для транспортировки «вкусных результатов» мастер-класса
  • Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается наличными

Приходите голодными — во время экскурсии это точно поправим!

в будние дни в 09:00 и 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе виадука и магазина-кафе «Счастье»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:00 и 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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