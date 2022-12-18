в будние дни в 09:00 и 11:30

Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вы попадёте на действующий старейший хлебозавод Великого Новгорода: проследите все этапы хлебопекарного процесса в цехах, потрогаете живое тесто, оцените на вкус и запах свежеиспеченный хлеб. А после экскурсии унесете с собой вкусные пирожные, которые самостоятельно украсите во время мастер-класса.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты хлеба: увидеть, услышать, потрогать, попробовать. Для вас откроет двери половина цехов новгородского хлебзавода: вместе с гидом вы пройдете по всем этапам изготовления хлеба, понаблюдаете за работой хлебопёков и тестоводов, узнаете о работе механизмов. А еще потрогаете и попробуете нарезать тесто и, конечно, попробуете хлеб разных сортов — с пылу с жару!

Украсить пирожные на мастер-классе. После экскурсии по производственным цехам вас ждет веселое (и очень вкусное!) продолжение: кондитер устроит для вас небольшой мастер-класс по оформлению пирожных. Вы будете работать с набором заготовок, украсите сладости на свой вкус, а результат сможете забрать домой, чтобы угостить близких.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Ровно за 10 минут до начала вас встретят на вахте хлебозавода: экскурсия опирается на строгий режим работы цехов, поэтому пунктуальность крайне важна

Программа рассчитана на участников от 6 лет. Взрослым будет интересно не меньше, чем детям!

Необходимо все 1,5-2 часа экскурсии строго соблюдать правила безопасности при следовании за гидом хлебзавода. Также всем выдадут спецодежду для посещения цехов.

Обратите внимание

На производстве гостям разрешается фотосъёмка. Видеосъемка запрещена.

Захватите с собой сумки/пакеты для транспортировки «вкусных результатов» мастер-класса

Оставшаяся часть стоимости экскурсии оплачивается наличными

Приходите голодными — во время экскурсии это точно поправим!