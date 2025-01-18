Наталья

Мы пошли на эту экскурсию с дочкой, как только приехали в Петрозаводск, сразу с поезда. Остались очень довольны - как будто совершенно неизвестный нам до этого город приоткрыл свои двери и стал гораздо ближе. Сразу узнали много нового как из истории, так и из современной жизни города, считаем, что экскурсия была наилучшим нашим выбором для первого знакомства!