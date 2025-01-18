Экскурсия по Петрозаводску «Императоры и пушки»

Петрозаводск хранит тайны великих императоров и их побед. Пушки, набережная и исторические здания расскажут о славных временах
Петрозаводск, город на берегу Онежского озера, сыграл ключевую роль в истории России. Здесь Пётр I основал Петровскую слободу, а Екатерина Великая и Александр I укрепляли империю. Городские пушки помогли в битвах с шведами и французами.

Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю через памятники, арт-объекты и исторические здания, которые расскажут о жизни древних людей и значимых событиях
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Увлекательная прогулка по историческим местам
  • 📜 Погружение в историю Российской империи
  • 🗿 Встреча с памятниками и арт-объектами
  • 🎨 Уникальные истории о Петре I и Екатерине Великой
  • 🔍 Открытие тайн древних народов
Экскурсия по Петрозаводску «Императоры и пушки»
Экскурсия по Петрозаводску «Императоры и пушки»
Экскурсия по Петрозаводску «Императоры и пушки»
Ближайшие даты:
7
июн8
июн
Время начала: 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник Петру I
  • Морская пушка
  • Археологический раскоп
  • Исторические здания

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по набережной Онежского озера.
  • Рассмотрим арт-объекты — подарки от городов-побратимов.
  • Увидим памятник Петру I, морскую пушку, археологический раскоп, исторические здания и место, где начинался Петрозаводск.

Вы узнаете:

  • Как жили здесь древние люди и какое открытие сделали 3 000 лет назад.
  • Как три уникальных народа объединились в этом крае и дали начало Древней Руси.
  • Каким образом шведы пытались отбить эту землю у Ивана Грозного.
  • Зачем Пётр I в спешке основал тут Петровскую слободу.
  • Какой приказ Екатерины Великой нарушили жители Петрозаводска.
  • Какое происшествие случилось в этом городе с Александром I.
  • Каким образом в 19 веке петрозаводские пушки оказались в Австралии.
  • Кто из иностранцев нашёл здесь свой дом и приложил руку к российским военным победам.

Организационные детали

  • Мы пройдём около 3 км. Пожалуйста, рассчитывайте силы, если вы будете с маленькими детьми. По согласованию со всей группой можем уменьшить время или скорректировать маршрут.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Дети до 16 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Онежского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
18 янв 2025
Мы пошли на эту экскурсию с дочкой, как только приехали в Петрозаводск, сразу с поезда. Остались очень довольны - как будто совершенно неизвестный нам до этого город приоткрыл свои двери и стал гораздо ближе. Сразу узнали много нового как из истории, так и из современной жизни города, считаем, что экскурсия была наилучшим нашим выбором для первого знакомства!
Мы пошли на эту экскурсию с дочкой, как только приехали в Петрозаводск, сразу с поезда. ОсталисьМы пошли на эту экскурсию с дочкой, как только приехали в Петрозаводск, сразу с поезда. Остались
Д
11 ноя 2024
Жанна прекрасно эрудирована! И с отличным чувством юмора. Мы славно погуляли по набережной и историческому центу и узнали много интересного. Оказалось - Петрозаводск играл важную роль в Российской империи и Жанна нам рассказала множество занимательных историй о Петрозаводске, императорах и знаменитых людях. Было классно!!! До новых встреч Петрозаводск!

Похожие экскурсии из Петрозаводска

Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск в трех веках
Пешая
2 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск в трех веках
Взглянуть на город, как на нечто большее, чем перевалочный пункт до достопримечательностей Карелии
Начало: У ротонды на набережной. Ориентир розовое здание З...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.