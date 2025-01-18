Петрозаводск, город на берегу Онежского озера, сыграл ключевую роль в истории России. Здесь Пётр I основал Петровскую слободу, а Екатерина Великая и Александр I укрепляли империю. Городские пушки помогли в битвах с шведами и французами.
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю через памятники, арт-объекты и исторические здания, которые расскажут о жизни древних людей и значимых событиях
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю через памятники, арт-объекты и исторические здания, которые расскажут о жизни древних людей и значимых событиях
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Увлекательная прогулка по историческим местам
- 📜 Погружение в историю Российской империи
- 🗿 Встреча с памятниками и арт-объектами
- 🎨 Уникальные истории о Петре I и Екатерине Великой
- 🔍 Открытие тайн древних народов
Что можно увидеть
- Памятник Петру I
- Морская пушка
- Археологический раскоп
- Исторические здания
Описание экскурсии
- Мы пройдём по набережной Онежского озера.
- Рассмотрим арт-объекты — подарки от городов-побратимов.
- Увидим памятник Петру I, морскую пушку, археологический раскоп, исторические здания и место, где начинался Петрозаводск.
Вы узнаете:
- Как жили здесь древние люди и какое открытие сделали 3 000 лет назад.
- Как три уникальных народа объединились в этом крае и дали начало Древней Руси.
- Каким образом шведы пытались отбить эту землю у Ивана Грозного.
- Зачем Пётр I в спешке основал тут Петровскую слободу.
- Какой приказ Екатерины Великой нарушили жители Петрозаводска.
- Какое происшествие случилось в этом городе с Александром I.
- Каким образом в 19 веке петрозаводские пушки оказались в Австралии.
- Кто из иностранцев нашёл здесь свой дом и приложил руку к российским военным победам.
Организационные детали
- Мы пройдём около 3 км. Пожалуйста, рассчитывайте силы, если вы будете с маленькими детьми. По согласованию со всей группой можем уменьшить время или скорректировать маршрут.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 16 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Онежского озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 79 туристов
Привет, путешественники. Я Жанна, и я рада с вами познакомиться. Я из Петрозаводска и во мне слились крови всех народов, населяющих Карелию: великороссов, финнов, карелов. Каждый народ оставил во мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
18 янв 2025
Мы пошли на эту экскурсию с дочкой, как только приехали в Петрозаводск, сразу с поезда. Остались очень довольны - как будто совершенно неизвестный нам до этого город приоткрыл свои двери и стал гораздо ближе. Сразу узнали много нового как из истории, так и из современной жизни города, считаем, что экскурсия была наилучшим нашим выбором для первого знакомства!
Д
Диана
11 ноя 2024
Жанна прекрасно эрудирована! И с отличным чувством юмора. Мы славно погуляли по набережной и историческому центу и узнали много интересного. Оказалось - Петрозаводск играл важную роль в Российской империи и Жанна нам рассказала множество занимательных историй о Петрозаводске, императорах и знаменитых людях. Было классно!!! До новых встреч Петрозаводск!
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