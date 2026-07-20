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Экскурсии по Татарстану и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Татарстане или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии

Жемчужины Казани
Жемчужины Казани
7500
за всё
Прогуляться по центру города, рассмотреть архитектурные детали и заглянуть в Богородицкий монастырь
Казань
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск
5
57 отзывов
16000
за всё
Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде - поездка на автомобиле
Казань
Кофейный код Казани
Кофейный код Казани
от
4000
за всё
Чем удивит город, который привыкли считать чайным
Казань
Казанские некрополи
Казанские некрополи
5
1 отзыв
6000
за всё
Посетить места, где покоятся выдающиеся казанцы, и узнать много интересного об их судьбах
Казань
Истории и тайны двух важных площадей Казани
Истории и тайны двух важных площадей Казани
5
1 отзыв
от
4000
за всё
От исторической - до парадной
Казань
Квест-расследование в Казани «Гребень Гаушаркад»
Квест-расследование в Казани «Гребень Гаушаркад»
5
2 отзыва
от
3000
за чел.
Разгадать шифры старинных стен и найти артефакт, который открывает истинное лицо города
Казань
Булгар на велосипеде и метеоре: история, Волга и спа - из Казани
Булгар на велосипеде и метеоре: история, Волга и спа - из Казани
12000
за чел.
Отправиться в древнюю столицу Волжской Булгарии, осмотреть городище и отдохнуть во «Снах Зулейхи»
Казань
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
Быт и увлечения татар конца XIX - начала XX века
5
13 отзывов
5000
за всё
Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
Казань
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
Прикоснись к истории татар, или Снимите обувь - вы в гостях
5500
за всё
Пешая прогулка по Старо-Татарской слободе: узнать о традициях в прошлом и сейчас
Казань

Групповые экскурсии

Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»
Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»
900
за чел.
Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
Казань
Парадная и непарадная Казань в одной прогулке
Парадная и непарадная Казань в одной прогулке
1500
за чел.
Заново открыть для себя исторический центр города и узнать тайны его зданий
Казань
По жёлтому билету: бордели дореволюционной Казани (18+)
По жёлтому билету: бордели дореволюционной Казани (18+)
1500
за чел.
Заглянуть на изнанку города конца 19 - начала 20 веков
Казань
Ваш шедевр из сухоцветов в Музее флористики
Ваш шедевр из сухоцветов в Музее флористики
1350
за чел.
Мастер-класс по интерьерным коллажам в Казани
Казань
Два века казанского пивоварения: экскурсия с дегустацией
Два века казанского пивоварения: экскурсия с дегустацией
2400
за чел.
Разобраться, как хмель, купцы и заводы меняли историю Казани
Казань
Гастропутешествие на «Метеоре» в Камское Устье
Гастропутешествие на «Метеоре» в Камское Устье
11500
за чел.
Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
Казань
Казанский кремль: история главной достопримечательности города
Казанский кремль: история главной достопримечательности города
1600
за чел.
Увидеть символы столицы Татарстана за полтора часа
Казань
Будем знакомы, Казань! Прогулка по кремлю
Будем знакомы, Казань! Прогулка по кремлю
5
1 отзыв
1650
за чел.
Увидеть место встречи двух культур и двух религий
Казань
Архитектура 20 века в Московском районе Казани
Архитектура 20 века в Московском районе Казани
1300
за чел.
Исследовать историю страны в отражении архитектуры спального района
Казань

Обзорные по городам

Парадная и непарадная Казань в одной прогулке
Парадная и непарадная Казань в одной прогулке
1500
за чел.
Заново открыть для себя исторический центр города и узнать тайны его зданий
Казань
Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани
Свияжск, Раифа, Храм всех религий и Иннополис: автобусная экскурсия из Казани
5
2 отзыва
2800
за чел.
Увидеть старинные святыни, символ единства вер и город будущего
Казань
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
6600
за всё
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
Казань
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
4.5
2 отзыва
9500
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть секреты города
Казань
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
4.9
217 отзывов
4500
за всё
Кремль, улица Баумана и другие «визитные карточки» города на пешей экскурсии
Казань
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
4.2
20 отзывов
1600
за чел.
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Казань
Речная экскурсия по Волге и Казанке «Две реки - два пути»
Речная экскурсия по Волге и Казанке «Две реки - два пути»
3.3
21 отзыв
2300
за чел.
Комфортный теплоход, шум волн, увлекательный рассказ гида и виды на красавицу-Казань
Казань
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
4
94 отзыва
1500
за чел.
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
Казань
Вечернее свидание с Казанью
Вечернее свидание с Казанью
5
8 отзывов
1900
за чел.
Автобусная экскурсия по современным локациям в яркой иллюминации
Казань

Билеты

Свияжск: комплексный билет и обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
Свияжск: комплексный билет и обзорная аудиоэкскурсия по острову-граду
1775
за чел.
Познакомьтесь со Свияжском в своём ритме: аудиогид проведёт вас по древним улицам и монастырям, а единый билет даст доступ в ключевые музеи острова. У...
Свияжск
Экскурсия в древнюю тюрко-татарскую юрту за историей и чашкой чая с чак-чак
Экскурсия в древнюю тюрко-татарскую юрту за историей и чашкой чая с чак-чак
2000
за чел.
Приглашаем на мастер-класс по игре на кубызе! Узнаете об истории инструмента, освоите базовые приемы игры под руководством опытного мастера. Вас науча...
Казань
«Дворец впечатлений» в Казани
«Дворец впечатлений» в Казани
5
8 отзывов
1800
за чел.
Оказаться в волшебном лесу, зеркальных мирах и сюрреалистическом супермаркете
Казань
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
4.7
8 отзывов
900
за чел.
Наша прогулка будет посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества. Вы осмотрите архитектурные памятники Казанского Крем...
Казань
3 в 1: кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
3 в 1: кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
4.7
49 отзывов
1400
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Казань
Билет в галерею Зайцева
Билет в галерею Зайцева
5
22 отзыва
700
за чел.
Открыть для себя современное искусство в мастерской художника
Казань

Водные прогулки

Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»
Речная прогулка по Волге «Доброе утро, Татарстан»
900
за чел.
Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
Казань
Гастропутешествие на «Метеоре» в Камское Устье
Гастропутешествие на «Метеоре» в Камское Устье
11500
за чел.
Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
Казань
Рассвет на сапах в Казани (завтрак включён)
Рассвет на сапах в Казани (завтрак включён)
2550
за чел.
Поплавать на озере Большое Лебяжье или в центре города и позавтракать на воде
Казань
На метеоре в древний Болгар на Волге
На метеоре в древний Болгар на Волге
5
2 отзыва
5700
за чел.
Изучить некогда первую столицу Золотой Орды - с аккредитованным гидом
Казань
На каяках - к острову Монте-Кристо
На каяках - к острову Монте-Кристо
2300
за чел.
Увидеть заброшенный водозабор и полюбоваться закатом в необычной точке Казани
Казань
Водная робинзонада: на каяках к затерянным островам и пляжам
Водная робинзонада: на каяках к затерянным островам и пляжам
3500
за чел.
Из Казани - туда, где не причаливают катера и нет пешеходных троп
Казань
Булгар на велосипеде и метеоре: история, Волга и спа - из Казани
Булгар на велосипеде и метеоре: история, Волга и спа - из Казани
12000
за чел.
Отправиться в древнюю столицу Волжской Булгарии, осмотреть городище и отдохнуть во «Снах Зулейхи»
Казань
Вечерняя прогулка на каяках в Казани
Вечерняя прогулка на каяках в Казани
1800
за чел.
Встретить закат на Волге - и почувствовать тишину внутри
Казань
Закат на сапах в центре Казани
Закат на сапах в центре Казани
5
1 отзыв
2000
за чел.
Перезагрузиться и поймать магию летнего вечера
Казань

Туры на автомобиле

Татарский этнокомплекс и русский Свияжск
Татарский этнокомплекс и русский Свияжск
5
57 отзывов
16000
за всё
Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде - поездка на автомобиле
Казань
Казанские некрополи
Казанские некрополи
5
1 отзыв
6000
за всё
Посетить места, где покоятся выдающиеся казанцы, и узнать много интересного об их судьбах
Казань
Бугульма на перекрёстках эпох и дорог
Бугульма на перекрёстках эпох и дорог
5500
за всё
Исследовать город, где сохранились следы уездного прошлого, железнодорожной эпохи и нефтяного бума
Бугульма
Непарадный Свияжск: не только музеи и монастыри
Непарадный Свияжск: не только музеи и монастыри
5
1 отзыв
13200
за всё
Заглянуть за фасад города-музея и увидеть его глазами местных жителей
Казань
Объекты 21 века в Казани и Храм всех религий
Объекты 21 века в Казани и Храм всех религий
13400
за всё
Оригинальный взгляд на современные памятники архитектуры и нестандартное мышление создателей
Казань
Свияжск, Иннополис и итальянский кофе - из Казани
Свияжск, Иннополис и итальянский кофе - из Казани
5
1 отзыв
17500
за всё
Прошлое, будущее и чашечка ароматного напитка от бариста из Милана
Казань
Из Казани - по татарскому краю
Из Казани - по татарскому краю
20000
за всё
Побывать в нескольких районах и познакомиться с бытом, культурой и историей региона
Казань
Казань, Свияжск, Иннополис и Храм всех религий - за 9 часов
Казань, Свияжск, Иннополис и Храм всех религий - за 9 часов
24000
за всё
Познакомиться с кремлём, островом-градом, городом будущего и святынями Татарстана
Казань
Из Казани - в заповедную Раифcкую обитель
Из Казани - в заповедную Раифcкую обитель
5
1 отзыв
16000
за всё
Посетить святые места с гидом-историком
Казань

Гастрономические туры

Два века казанского пивоварения: экскурсия с дегустацией
Два века казанского пивоварения: экскурсия с дегустацией
2400
за чел.
Разобраться, как хмель, купцы и заводы меняли историю Казани
Казань
Гастропутешествие на «Метеоре» в Камское Устье
Гастропутешествие на «Метеоре» в Камское Устье
11500
за чел.
Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
Казань
Кофейный код Казани
Кофейный код Казани
от
4000
за всё
Чем удивит город, который привыкли считать чайным
Казань
Как татары базар держали: гастроэкскурсия в Казани
Как татары базар держали: гастроэкскурсия в Казани
5
6 отзывов
1995
за чел.
Для любителей национального и вкусного: традиции, ремёсла, перемяч, эчпочмак и, конечно, чак-чак
Казань
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
4.7
16 отзывов
5500
за чел.
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Казань
Как читать город: прогулка по центру с «Казань глазами инженера»
Как читать город: прогулка по центру с «Казань глазами инженера»
5
2 отзыва
1300
за чел.
Прогуляться по татарской столице и распробовать архитектурный коктейль из стилей и направлений
Казань
Туган Авылым: голоса татарской деревни
Туган Авылым: голоса татарской деревни
3
2 отзыва
2450
за чел.
Увидеть традиционные дома и узнать о деревенском укладе
Казань
Вкусы Казани: групповой гастротур с мастер-классом
Вкусы Казани: групповой гастротур с мастер-классом
5
2 отзыва
4300
за чел.
Узнать о кулинарных традициях города, попробовать национальные блюда и приготовить эчпочмак
Казань
Мастер-класс в Казани «Готовим чак-чак»: сладкое путешествие в татарскую кухню
Мастер-класс в Казани «Готовим чак-чак»: сладкое путешествие в татарскую кухню
5
16 отзывов
1663
за чел.
Погрузиться в мир вкусных традиций и сделать чак-чак, который тает во рту
Казань

Последние отзывы об экскурсиях по Татарстану

С
За горизонт Казани: речной экспресс к Храму всех религий
Дата посещения: 20 июл 2026
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
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М
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Дата посещения: 23 июл 2026
Вчера побывали на обзорной экскурсии по Казани с замечательным экскурсоводом Лилией. Огромное спасибо ей за этот чудесный день!

Она сумела совместить
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глубокое знание истории с легкой, увлекательной подачей. Экскурсия была построена так, что было интересно и мне, и моему сыну. Отдельное спасибо за индивидуальный подход и внимание к деталям — мы не устали, не заскучали, а наоборот, получили массу впечатлений и открыли для себя Казань с новой стороны.

Лилия, вы профессионал с большой буквы! Спасибо вам за вашу любовь к городу, которую вы так искренне передали нам. Обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем друзьям!

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Е
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательная атмосферная прогулка. Отдельная благодарность гиду-фотографу Елене. Гуляли вчетвером - 3 взрослых и ребенок 9 лет. Всем очень понравилось.
Путешествуйте, наслаждайтесь, наполняйтесь атмосферой новых мест и людей. Спасибо за экскурсию.
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М
Огни и сюжеты вечерней Казани
Дата посещения: 7 июл 2026
На экскурсии были семьёй, три человека. Город ночью - красивый, рассказы о достопримечательностях - в нескучной подаче. Всем понравилось, было интересно и познавательно. Руслану большое спасибо!
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М
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Дата посещения: 30 июн 2026
Хочу выразить огромную благодарность Елене за экскурсию! Это был один из самых запоминающихся дней в прекрасном городе.
Отдельно хочу отметить, что
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даже до просмотра фотографий мы получили огромное удовольствие. Экскурсия сама по себе стала ярким событием. На все наши вопросы были даны исчерпывающие и увлекательные ответы. С нетерпением ждём фото, чтобы вновь пережить эти эмоции!

Однозначно рекомендую! Это было потрясающе.

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А
Казань: первые впечатления о третьей столице
Дата посещения: 9 июн 2026
Огромные спасибо Гульфие за настроение и профессионализм, доброжелательность и отзывчивость!!
Вечерняя экскурсия была великолепной!
Увидели и услышали, попробовали и даже потанцевали!
Очень впечатлили глубокие знания истории Татарстана, умение поговорить на любые темы!
Мы очень довольны!
Рекомендуем всем!
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м
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Дата посещения: 16 апр 2026
Фотопрогулка прошла на высшем уровне!!! Прекрасная Елена это чудо- легкая, доброжелательная и очень интересно рассказывающая девушка. Фотографии отличные! Рекомендую!!
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Л
Парадная Казань: индивидуальная прогулка с фотографом
Дата посещения: 30 мар 2026
Гид Анастасия очень доброжелательно рассказала, показала. Нашла общий язык с подростком во время фотографирования. Рекомендуем как гида!
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М
Красавица Казань - днём или вечером
Дата посещения: 3 янв 2026
🌟 Потрясающая экскурсия по Казани с Ильнарой! 🌟

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ильнаре за незабываемое путешествие по Казани! 🚗💨
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Время пролетело незаметно и было наполнено интересными историями и удивительными открытиями — и всё это на комфортном Kia Sportage!

Что особенно запомнилось:
✅ Панорама у Дворца земледельцев — минареты мечети Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, мирно соседствующие века!
✅ Сказочный театр кукол «Экият» — яркий фасад со сказочными героями, где можно почувствовать себя в волшебной истории!
✅ Уютный комплекс «Туган Авылым» — погружение в атмосферу татарского быта, деревянные домики, банька, мечеть и забавный памятник эчпочмаку! 🥟

Ильнара — не просто гид, а настоящий энтузиаст своего дела! Её глубокие знания, дружелюбие и внимание к деталям сделали экскурсию по-настоящему живой и увлекательной. Спасибо за тёплый приём, интересные факты и море позитивных эмоций! ❤️

Казань покорила наше сердце, а Ильнара сделала эту поездку особенной! Всем рекомендую эту экскурсию — вы точно не пожалеете! 👍✨

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В
Казань: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Дата посещения: 6 сен 2025
Летели в Питер через Казань, пересадка 6 часов. Заказали экскурсию - и не пожалели! Рамиль встретил в аэропорту, показал лучшие
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места в Казани - великолепный город, и отвез назад в аэропорт. Огромная благодарность за интересную экскурсию, ответы на все вопросы, вежливость и юмор! Посетили кафе с национальными угощениями - очень вкусно! Время пролетело как один миг, всем рекомендую посетить Казань с экскурсоводом Рамилем!

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