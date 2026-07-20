Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Татарстане или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
7500
₽
за всё
Прогуляться по центру города, рассмотреть архитектурные детали и заглянуть в Богородицкий монастырь
5
57 отзывов
16000
₽
за всё
Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде - поездка на автомобиле
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Посетить места, где покоятся выдающиеся казанцы, и узнать много интересного об их судьбах
5
2 отзыва
от
3000
₽
за чел.
Разгадать шифры старинных стен и найти артефакт, который открывает истинное лицо города
12000
₽
за чел.
Отправиться в древнюю столицу Волжской Булгарии, осмотреть городище и отдохнуть во «Снах Зулейхи»
5
13 отзывов
5000
₽
за всё
Особенности повседневной жизни татар на экскурсии с мастер-классом в дом-музей ученого Каюма Насыри
5500
₽
за всё
Пешая прогулка по Старо-Татарской слободе: узнать о традициях в прошлом и сейчас
Групповые экскурсии
900
₽
за чел.
Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
1500
₽
за чел.
Заново открыть для себя исторический центр города и узнать тайны его зданий
1500
₽
за чел.
Заглянуть на изнанку города конца 19 - начала 20 веков
1350
₽
за чел.
Мастер-класс по интерьерным коллажам в Казани
2400
₽
за чел.
Разобраться, как хмель, купцы и заводы меняли историю Казани
11500
₽
за чел.
Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
1600
₽
за чел.
Увидеть символы столицы Татарстана за полтора часа
5
1 отзыв
1650
₽
за чел.
Увидеть место встречи двух культур и двух религий
1300
₽
за чел.
Исследовать историю страны в отражении архитектуры спального района
Обзорные по городам
1500
₽
за чел.
Заново открыть для себя исторический центр города и узнать тайны его зданий
5
2 отзыва
2800
₽
за чел.
Увидеть старинные святыни, символ единства вер и город будущего
6600
₽
за всё
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
4.5
2 отзыва
9500
₽
за всё
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть секреты города
4.9
217 отзывов
4500
₽
за всё
Кремль, улица Баумана и другие «визитные карточки» города на пешей экскурсии
4.2
20 отзывов
1600
₽
за чел.
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
3.3
21 отзыв
2300
₽
за чел.
Комфортный теплоход, шум волн, увлекательный рассказ гида и виды на красавицу-Казань
4
94 отзыва
1500
₽
за чел.
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
5
8 отзывов
1900
₽
за чел.
Автобусная экскурсия по современным локациям в яркой иллюминации
Билеты
1775
₽
за чел.
Познакомьтесь со Свияжском в своём ритме: аудиогид проведёт вас по древним улицам и монастырям, а единый билет даст доступ в ключевые музеи острова. У...
2000
₽
за чел.
Приглашаем на мастер-класс по игре на кубызе! Узнаете об истории инструмента, освоите базовые приемы игры под руководством опытного мастера. Вас науча...
5
8 отзывов
1800
₽
за чел.
Оказаться в волшебном лесу, зеркальных мирах и сюрреалистическом супермаркете
4.7
8 отзывов
900
₽
за чел.
Наша прогулка будет посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества. Вы осмотрите архитектурные памятники Казанского Крем...
4.7
49 отзывов
1400
₽
за чел.
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
5
22 отзыва
700
₽
за чел.
Открыть для себя современное искусство в мастерской художника
Водные прогулки
900
₽
за чел.
Посмотреть на многоликую Казань с борта уютного теплохода
11500
₽
за чел.
Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
2550
₽
за чел.
Поплавать на озере Большое Лебяжье или в центре города и позавтракать на воде
5
2 отзыва
5700
₽
за чел.
Изучить некогда первую столицу Золотой Орды - с аккредитованным гидом
2300
₽
за чел.
Увидеть заброшенный водозабор и полюбоваться закатом в необычной точке Казани
3500
₽
за чел.
Из Казани - туда, где не причаливают катера и нет пешеходных троп
12000
₽
за чел.
Отправиться в древнюю столицу Волжской Булгарии, осмотреть городище и отдохнуть во «Снах Зулейхи»
1800
₽
за чел.
Встретить закат на Волге - и почувствовать тишину внутри
5
1 отзыв
2000
₽
за чел.
Перезагрузиться и поймать магию летнего вечера
Туры на автомобиле
5
57 отзывов
16000
₽
за всё
Побывать в аутентичной деревне и на острове-граде - поездка на автомобиле
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Посетить места, где покоятся выдающиеся казанцы, и узнать много интересного об их судьбах
5500
₽
за всё
Исследовать город, где сохранились следы уездного прошлого, железнодорожной эпохи и нефтяного бума
5
1 отзыв
13200
₽
за всё
Заглянуть за фасад города-музея и увидеть его глазами местных жителей
13400
₽
за всё
Оригинальный взгляд на современные памятники архитектуры и нестандартное мышление создателей
5
1 отзыв
17500
₽
за всё
Прошлое, будущее и чашечка ароматного напитка от бариста из Милана
20000
₽
за всё
Побывать в нескольких районах и познакомиться с бытом, культурой и историей региона
24000
₽
за всё
Познакомиться с кремлём, островом-градом, городом будущего и святынями Татарстана
5
1 отзыв
16000
₽
за всё
Посетить святые места с гидом-историком
Гастрономические туры
2400
₽
за чел.
Разобраться, как хмель, купцы и заводы меняли историю Казани
11500
₽
за чел.
Невероятные виды, древняя история и фермерские вкусы (из Казани)
5
6 отзывов
1995
₽
за чел.
Для любителей национального и вкусного: традиции, ремёсла, перемяч, эчпочмак и, конечно, чак-чак
4.7
16 отзывов
5500
₽
за чел.
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
5
2 отзыва
1300
₽
за чел.
Прогуляться по татарской столице и распробовать архитектурный коктейль из стилей и направлений
3
2 отзыва
2450
₽
за чел.
Увидеть традиционные дома и узнать о деревенском укладе
5
2 отзыва
4300
₽
за чел.
Узнать о кулинарных традициях города, попробовать национальные блюда и приготовить эчпочмак
5
16 отзывов
1663
₽
за чел.
Погрузиться в мир вкусных традиций и сделать чак-чак, который тает во рту
Последние отзывы об экскурсиях по Татарстану
С
Дата посещения: 20 июл 2026
Все супер! Индивидуальный подход, нам очень понравилось
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М
Дата посещения: 23 июл 2026
Вчера побывали на обзорной экскурсии по Казани с замечательным экскурсоводом Лилией. Огромное спасибо ей за этот чудесный день!
Она сумела совместить
Она сумела совместить
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Е
Дата посещения: 10 июл 2026
Замечательная атмосферная прогулка. Отдельная благодарность гиду-фотографу Елене. Гуляли вчетвером - 3 взрослых и ребенок 9 лет. Всем очень понравилось.
Путешествуйте, наслаждайтесь, наполняйтесь атмосферой новых мест и людей. Спасибо за экскурсию.
Путешествуйте, наслаждайтесь, наполняйтесь атмосферой новых мест и людей. Спасибо за экскурсию.
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М
Дата посещения: 7 июл 2026
На экскурсии были семьёй, три человека. Город ночью - красивый, рассказы о достопримечательностях - в нескучной подаче. Всем понравилось, было интересно и познавательно. Руслану большое спасибо!
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М
Дата посещения: 30 июн 2026
Хочу выразить огромную благодарность Елене за экскурсию! Это был один из самых запоминающихся дней в прекрасном городе.
Отдельно хочу отметить, что
Отдельно хочу отметить, что
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А
Дата посещения: 9 июн 2026
Огромные спасибо Гульфие за настроение и профессионализм, доброжелательность и отзывчивость!!
Вечерняя экскурсия была великолепной!
Увидели и услышали, попробовали и даже потанцевали!
Очень впечатлили глубокие знания истории Татарстана, умение поговорить на любые темы!
Мы очень довольны!
Рекомендуем всем!
Вечерняя экскурсия была великолепной!
Увидели и услышали, попробовали и даже потанцевали!
Очень впечатлили глубокие знания истории Татарстана, умение поговорить на любые темы!
Мы очень довольны!
Рекомендуем всем!
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м
Дата посещения: 16 апр 2026
Фотопрогулка прошла на высшем уровне!!! Прекрасная Елена это чудо- легкая, доброжелательная и очень интересно рассказывающая девушка. Фотографии отличные! Рекомендую!!
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Л
Дата посещения: 30 мар 2026
Гид Анастасия очень доброжелательно рассказала, показала. Нашла общий язык с подростком во время фотографирования. Рекомендуем как гида!
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М
Дата посещения: 3 янв 2026
🌟 Потрясающая экскурсия по Казани с Ильнарой! 🌟
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ильнаре за незабываемое путешествие по Казани! 🚗💨
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ильнаре за незабываемое путешествие по Казани! 🚗💨
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В
Дата посещения: 6 сен 2025
Летели в Питер через Казань, пересадка 6 часов. Заказали экскурсию - и не пожалели! Рамиль встретил в аэропорту, показал лучшие
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