Т Татьяна 5 Отзыв на: Иннополис: технологии и современная архитектура Неожиданно интересно и необычно! Огромное спасибо за экскурсию

Т Татьяна 5 Отзыв на: Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями Отличная экскурсия, полная, интересная))) спасибо Ольге. Сладости очень вкусные😊

М Мария 4 Отзыв на: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий Поездка получилась интересная, но вообще у нее такой религиозный православный упор, к которому лично я не была готова. Предпочитаю ходить в церкви, когда просит душа, а не экскурсовод:) Экскурсовод не очень понравилась - сбивчивое повествование, то Пушкин, то Троцкий, то еще что-то и непоставленная речь. Слушать местами откровенно тяжеловато. Совет всем - отведайте вместо обеда в кафе хачапури в Свияжске, просто потрясающие.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Иннополис: технологии и современная архитектура 30 апреля посетили Иннополис. Экскурсию проводила гид Ксения, жительница Иннополиса. Взгляд на город будущего изнутри, что может быть лучше? Напишу кратко, мы с мужем были в восторге и от самого города, и от экскурсии! Не хочется писать "спойлеры", но во время экскурсии мы увидели и роботов-доставщиков еды и посылок, и даже прокатились в беспилотном такси от Яндекс. Ксения очень приятный рассказчик и обаятельная девушка. Отвечала на все наши вопросы, показала и университет, и общежитие, и технопарк. Эту экскурсию я рекомендую посетить абсолютно всем туристам, приезжающим в Казань! Мой муж не любитель храмов, мечетей и т. д., поэтому посещение Иннополиса стало для него глотком свежего воздуха. Добирались туда сами на рейсовом автобусе 108. Ходит 1 раз в час. Стоимость билета 100 руб. с человека. Добираться ровно час. Хотя организатор экскурсии при вашем желании может организовать трансфер. Такси стоит дороговато, 800 руб. в одну сторону. Обратно не смогли сесть в автобус на предпоследней остановке, мест не было. Поэтому будущим посетителям города рекомендую ждать автобус на конечной остановке Иннополиса, если приедете, как и мы, без личного автомобиля.

А Алёна 4 Отзыв на: В Болгар на автобусе: Северная Мекка Экскурсия понравилась. Экскурсовод женщина хорошая, интересно рассказывает. Но всё слишком затягивает и становится скучно, глядя на то как нас обгоняют другие экскурсии одна за другой. Обед около 16:00 - это просто пытка для желудка. Особенно были огорчены мужчины. В музее, только о еде и думали, было не до экспонатов. Поэтому 4 звезды.

К Константин 5 Отзыв на: Незамерзающие Голубые озера Очень приятная экскурсия. Арсен грамотный экскурсовод и приятный собеседник. Отлично знает город и окрестности, хороший рассказчик, легенды и рассказы в его исполнении дополняют приятное повествование об проводимой экскурсии. Под рукой всегда есть всё необходимое. начался дождь и в руках появились дождевики для гостей и зонт. Всем рекомендую.

Е Екатерина 5 Отзыв на: Групповая вечерняя поездка по Казани Особенно понравилось то, что вечерная экскурсия своим маршрутом почти не перекликается с дневными. Поездили по новым местам. Казань в вечерней подсветке прекрасна!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Татарская этнодеревня и русский Свияжск Экскурсовод Константин - отличный рассказчик и прекрасный водитель. По дороге мы узнали не только об истории строительства Свияжска, но и много занимательных фактов из жизни города Казани и ближайших окрестностей. Татарская деревня очень интересна для городских жителей. Экскурсия богата очень разными историями из разных эпох. Заскучать точно не придется. Очень рекомендую!

Л ЛАРИСА 5 Отзыв на: Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни С первой минуты увидев Светлану я поняла,что не ошиблась в выборе экскурсии. Весь день прошёл,как на одном дыхании. Материал подан именно в том объёме,как хотелось бы,без перегруза и в то же время очень грамотно и профессионально. Сама экскурсия продумана с любовью. Светлану буду рекомендовать всем своим знакомым.

А Анастасия 5 Отзыв на: Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия Благодарим экскурсовода Екатерину не только за обширные знания, но и за умение общаться. Это дано не всем экскурсоводам. Спасибо и водителю Алексею. В общем, именно эту экскурсию в таком составе организаторов, мы, конечно, порекомендуем. Жаль, что не успели узнать фамилию Екатерины. А вот сам процесс, так называемой, дегустации не понравился. Всё было скомкано и не интересно

Е Евгения 4 Отзыв на: Фантастический Иннополис Ожидания от города не оправдались!

Д Дарья 5 Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск Очень хороший день на острове-граде Свияжске. Комфортная дорога туда и не менее живописная - обратно, на речном пароме. Успели насладиться как красотами Свияжска, его древних церквей и монастырей, так и царицей-Волгой. Лариса поделилась с нами интересными фактами: погружение в историю было легким и одновременно захватывающим. Остались очень довольны, рекомендуем!!

Д Дарья 5 Отзыв на: Казань: первые впечатления о третьей столице Это была наша вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Гульфии! Четко организованный маршрут, интерактивный рассказ о Казани и всех точках маршрута. Гульфия с удовольствием делится знаниями, а также советами о ресторанах и просто очень интересных местах городах. "Первые впечатления о третьей столице" у нас сложились самые приятные.

Е Елена 5 Отзыв на: Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро Сказочная атмосфера! Эта экскурсия не столько о фактах, сколько об эмоциях. Она возвращает в детство, где есть вера в чудо, добро. Получила огромное удовольствие!

С Светлана 5 Отзыв на: Казанский Кремль вдоль и поперек Мы с мужем путешествуем по России во время наших отпусков. С 25.04 по 29.04.2022 были в Казани. Посетили много интересных экскурсий. Были в Кремле с индивидуальным гидом (очень рекомендую), удобно,без массового скопления, никого ждать не приходиться. Заказ гида, обошёлся совсем недорого для 2-х человек. Место очень колоритное,много интересного узнали. Гид Ольга, просто умничка. Очень интересно провела эксскурсию. Посетили там же мечеть. Посетили кафе татарской кухни, это все на территории. Нам очень понравилось. Всем рекомендую там побывать.

А Анастасия 5 Отзыв на: Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая Спасибо большое за такое замечательное путешествие! На автомобиле проехали самые знаковые места в городе. Остались довольны и взрослые и дети (12 лет). В Казани были первый раз и очень рады тому, что обратились к Камиле, которая помогла нам организовать экскурсию. Очень удобно то, что можно было остановиться и задержаться в тех местах, где особенно понравилось, побыть подольше, полюбоваться, пофоткаться, никто никуда не гнал и не торопил. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу-Нурии. Рассказывала интересно, много, доступно, понятно. Спасибо!

Н Наталья 5 Отзыв на: Центр Казани за 3 часа Замечательно провели время! Отличный гид и собеседник!

М Марина 5 Отзыв на: Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями Экскурсия соответствует своему названию и направлению

А Анна 5 Отзыв на: Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью» Не собралась группа и нас очень оперативно перенаправили к другой компании. Никаких нареканий по организации нет. Оценить работу гида другой компании могу только на отлично!