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Время пролетело незаметно и было наполнено интересными историями и удивительными открытиями — и всё это на комфортном Kia Sportage!



Что особенно запомнилось:

✅ Панорама у Дворца земледельцев — минареты мечети Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, мирно соседствующие века!

✅ Сказочный театр кукол «Экият» — яркий фасад со сказочными героями, где можно почувствовать себя в волшебной истории!

✅ Уютный комплекс «Туган Авылым» — погружение в атмосферу татарского быта, деревянные домики, банька, мечеть и забавный памятник эчпочмаку! 🥟



Ильнара — не просто гид, а настоящий энтузиаст своего дела! Её глубокие знания, дружелюбие и внимание к деталям сделали экскурсию по-настоящему живой и увлекательной. Спасибо за тёплый приём, интересные факты и море позитивных эмоций! ❤️



Казань покорила наше сердце, а Ильнара сделала эту поездку особенной! Всем рекомендую эту экскурсию — вы точно не пожалеете! 👍✨