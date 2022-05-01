Экскурсии по Республике Татарстан

Экскурсии в городах Республики Татарстан

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Татарстан или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Казань
Байкал
Свияжск
Акташ
Иннополис
Болгар

Индивидуальные экскурсии

Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
7000
за всё
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Казань
Листвянка - ворота Байкала
Листвянка - ворота Байкала
8750
за всё
Листвянка - старинное название посёлка Лиственничное
Байкал
Увидеть Байкал за один день
Увидеть Байкал за один день
12000
за всё
Листвянка от Иркутска в 65 км и около часа езды
Байкал
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
100000
за всё
Оцените преимущество водной экскурсии, ведь оно подарит вам прохладу озера, даже в самый жаркий день
Байкал
Индивидуальная экскурсия в Листвянку
Индивидуальная экскурсия в Листвянку
5000
за всё
Листвянка - активно развивающийся курорт, популярный среди жителей области и туристов
Байкал
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
Листвянка - один день на берегу самого большого озера планеты
8750
за всё
В нашем байкальском приключении вы услышите интересные легенды
Байкал
Кремль, как исторический центр города
Кремль, как исторический центр города
6000
за всё
Мы побываем в самом сердце Казани - Казанском Кремле, главной достопримечательности города
Казань
Листвянке, Тальцы и поход на байдарках по Байкалу и Ангаре
Листвянке, Тальцы и поход на байдарках по Байкалу и Ангаре
от
20000
за всё
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
Байкал
Яркая Казань за 4 часа
Яркая Казань за 4 часа
6000
за всё
Казань

Групповые экскурсии

День на Ольхоне
День на Ольхоне
2400
за чел.
Ольхон сможет приятно удивить вас богатой историей
Байкал
Увидеть Байкал за три дня
Увидеть Байкал за три дня
30000
за чел.
Не выматывающий и ёмкий тур
Байкал
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
9500
за чел.
Отправимся в путешествие на быстроходном катере в Бухту Песчаная
Байкал
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
1100
за чел.
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
Казань
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
71000
за чел.
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
Байкал
Фабрика Алафузова
Фабрика Алафузова
500
за чел.
Фабрика Алафузова сочетает в себе историю крупного промышленного квартала XIX века и работы современного искусства
Казань
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
550
за чел.
Казанские художники настенной живописи порой могут похвастаться большей свободой самовыражения
Казань
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
«Закат на Ольхоне» - вечерняя прогулка
650
за чел.
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы
Байкал
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
4.6
12 отзывов
1400
за чел.
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
Казань

Обзорные по городам

Кремль, как исторический центр города
Кремль, как исторический центр города
6000
за всё
Мы побываем в самом сердце Казани - Казанском Кремле, главной достопримечательности города
Казань
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
1100
за чел.
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
Казань
Яркая Казань за 4 часа
Яркая Казань за 4 часа
6000
за всё
Казань
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
3300
за всё
Погрузитесь в богатую на событии тысячелетнюю историю Казани, узнайте больше о татарских обычаях
Казань
Вся Казань за один день
Вся Казань за один день
11250
за всё
Эта программа идеально подойдет для тех, кто захочет увидеть всю Казань за один день
Казань
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
4.6
12 отзывов
1400
за чел.
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
Казань
Узнать Казань за пару часов
Узнать Казань за пару часов
от
2500
за всё
На пешеходной экскурсии по центру познакомимся с главными объектами Казани
Казань
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
Храм всех религий, Иннополис и мастер-класс по робототехнике
5
1 отзыв
7000
за всё
Я проживаю в городе Иннополис и люблю его всем сердцем
Казань
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
7870
за всё
Вы увидите чудесный Остров-град Свияжск - город крепость, построенный всего за 4 недели
Свияжск

Билеты

Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
4.2
87 отзывов
1600
за чел.
Теплоходная экскурсия до Свияжска для тех, кому интересна история храмов и природа Волги
Казань

Водные прогулки

Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
7000
за всё
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Казань
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
Путешествие на о. Ольхон + водная экскурсия к скале Шаманка
100000
за всё
Оцените преимущество водной экскурсии, ведь оно подарит вам прохладу озера, даже в самый жаркий день
Байкал
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
На катере по Байкалу в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка
9500
за чел.
Отправимся в путешествие на быстроходном катере в Бухту Песчаная
Байкал
Листвянке, Тальцы и поход на байдарках по Байкалу и Ангаре
Листвянке, Тальцы и поход на байдарках по Байкалу и Ангаре
от
20000
за всё
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
Байкал
Прогулка на парусной яхте по Волге
Прогулка на парусной яхте по Волге
5100
за чел.
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Казань
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
2000
за чел.
Полюбоваться пейзажами Волги с воды и увидеть древние памятники зодчества на групповой экскурсии
Казань
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
Зимняя прогулка по Волге или Казанке на аэролодке
13000
за всё
Получить новый опыт и полюбоваться городом или природой Татарстана
Казань
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
Речная индивидуальная прогулка на остров-град Свияжск
15000
за всё
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
Свияжск
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
Индивидуальная экскурсия в Свияжск на катере с гидом
17000
за всё
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
Свияжск

Туры на автомобиле

Яркая Казань за 4 часа
Яркая Казань за 4 часа
6000
за всё
Казань
Раифский монастырь - жизнь в служении
Раифский монастырь - жизнь в служении
7000
за всё
Раифский монастырь - один из крупнейших православных монастырей Республики Татарстан
Казань
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
5
1 отзыв
1000
за чел.
Пешеходная
Казань
Персональная прогулка с гидом по Казани
Персональная прогулка с гидом по Казани
40
за всё
Пешеходная
Казань
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
5
1 отзыв
5200
за всё
Отдохнуть душой и телом в заповедной зоне Татарстана и раскрыть секреты чудо-водоемов
Казань
Из Казани - в великий Болгар
Из Казани - в великий Болгар
5
1 отзыв
14000
за всё
Посетить древнее городище и современную Белую мечеть в компании профессионального гида
Казань
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Мусульманские грани тысячелетней Казани
7800
за всё
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Казань
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
5660
за всё
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Казань
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
Дендрарий и Раифский монастырь за 1 день
9000
за всё
Посетить старинный мужской монастырь, природный заповедник и посвященные им музеи
Казань

Гастрономические туры

Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
5660
за всё
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Казань
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
5
6 отзывов
2500
за чел.
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Казань
Музыкальные Бары Казани
Музыкальные Бары Казани
3500
за чел.
Бар-хоппинг по музыкальным заведениям Казани
Казань
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс
Знакомство с Казанью и кулинарный мастер-класс
5
7 отзывов
4000
за всё
Обойти главные достопримечательности города и своими руками приготовить эчпочмак или чак-чак
Казань
Казань: переплетение культур Востока и Запада в одном гайде
Казань: переплетение культур Востока и Запада в одном гайде
1290
за чел.
Казань
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
5
12 отзывов
5500
за всё
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
Казань
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
5
2 отзыва
2500
за чел.
Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии
Казань
Вкусная Казань
Вкусная Казань
4.4
7 отзывов
3825
за чел.
Попробовать традиционные блюда татарской кухни и услышать о ее секретах
Казань
Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
4.2
29 отзывов
1350
за чел.
Полюбуйтесь на самые красивые городские точки притяжения в ночной подсветке
Казань

Экскурсионные туры на несколько дней

Увидеть Байкал за три дня
Увидеть Байкал за три дня
30000
за чел.
Не выматывающий и ёмкий тур
Байкал
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
Этнопутешествие в место силы Байкала (сборный тур)
71000
за чел.
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
Байкал
Тур из Иркутска в Байкальск и Улан-Удэ
Тур из Иркутска в Байкальск и Улан-Удэ
29000
за чел.
Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
«Листвянка, Ольхон и КБЖД» - 7-дневный тур на Байкал
69000
за чел.
Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире
Байкал
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
Двухдневный тур на квадроциклах в Таловском
от
44000
за всё
Хотим познакомить Вас с насыщенным и необычным туром с посещением эко-центра «Таловское»
Байкал
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
Тур на 5 дней - Почувствуй Байкал на вкус
59000
за чел.
Хотите увидеть самое великое озеро Планеты
Байкал
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
Зимой по льду Байкала | тур из Иркутска
4
2 отзыва
9000
за чел.
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
Байкал
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
Рыбалка с ночёвкой на льду Байкала
14450
за чел.
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику
Байкал
Казань: переплетение культур Востока и Запада в одном гайде
Казань: переплетение культур Востока и Запада в одном гайде
1290
за чел.
Казань

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Татарстан

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Иннополис: технологии и современная архитектура
    Неожиданно интересно и необычно! Огромное спасибо за экскурсию
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Отличная экскурсия, полная, интересная))) спасибо Ольге. Сладости очень вкусные😊
  • М
    Мария
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Поездка получилась интересная, но вообще у нее такой религиозный православный упор, к которому лично я не была готова. Предпочитаю ходить в церкви, когда просит душа, а не экскурсовод:) Экскурсовод не очень понравилась - сбивчивое повествование, то Пушкин, то Троцкий, то еще что-то и непоставленная речь. Слушать местами откровенно тяжеловато. Совет всем - отведайте вместо обеда в кафе хачапури в Свияжске, просто потрясающие.
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Иннополис: технологии и современная архитектура
    30 апреля посетили Иннополис. Экскурсию проводила гид Ксения, жительница Иннополиса. Взгляд на город будущего изнутри, что может быть лучше? Напишу кратко, мы с мужем были в восторге и от самого города, и от экскурсии! Не хочется писать "спойлеры", но во время экскурсии мы увидели и роботов-доставщиков еды и посылок, и даже прокатились в беспилотном такси от Яндекс. Ксения очень приятный рассказчик и обаятельная девушка. Отвечала на все наши вопросы, показала и университет, и общежитие, и технопарк. Эту экскурсию я рекомендую посетить абсолютно всем туристам, приезжающим в Казань! Мой муж не любитель храмов, мечетей и т. д., поэтому посещение Иннополиса стало для него глотком свежего воздуха. Добирались туда сами на рейсовом автобусе 108. Ходит 1 раз в час. Стоимость билета 100 руб. с человека. Добираться ровно час. Хотя организатор экскурсии при вашем желании может организовать трансфер. Такси стоит дороговато, 800 руб. в одну сторону. Обратно не смогли сесть в автобус на предпоследней остановке, мест не было. Поэтому будущим посетителям города рекомендую ждать автобус на конечной остановке Иннополиса, если приедете, как и мы, без личного автомобиля.
  • А
    Алёна
    1 мая 2022
    4
    Отзыв на: В Болгар на автобусе: Северная Мекка
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод женщина хорошая, интересно рассказывает. Но всё слишком затягивает и становится скучно, глядя на то как нас обгоняют другие экскурсии одна за другой. Обед около 16:00 - это просто пытка для желудка. Особенно были огорчены мужчины. В музее, только о еде и думали, было не до экспонатов. Поэтому 4 звезды.
  • К
    Константин
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Незамерзающие Голубые озера
    Очень приятная экскурсия. Арсен грамотный экскурсовод и приятный собеседник. Отлично знает город и окрестности, хороший рассказчик, легенды и рассказы в его исполнении дополняют приятное повествование об проводимой экскурсии. Под рукой всегда есть всё необходимое. начался дождь и в руках появились дождевики для гостей и зонт. Всем рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Групповая вечерняя поездка по Казани
    Особенно понравилось то, что вечерная экскурсия своим маршрутом почти не перекликается с дневными. Поездили по новым местам. Казань в вечерней подсветке прекрасна!
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Татарская этнодеревня и русский Свияжск
    Экскурсовод Константин - отличный рассказчик и прекрасный водитель. По дороге мы узнали не только об истории строительства Свияжска, но и много занимательных фактов из жизни города Казани и ближайших окрестностей. Татарская деревня очень интересна для городских жителей. Экскурсия богата очень разными историями из разных эпох. Заскучать точно не придется. Очень рекомендую!
  • Л
    ЛАРИСА
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
    С первой минуты увидев Светлану я поняла,что не ошиблась в выборе экскурсии. Весь день прошёл,как на одном дыхании. Материал подан именно в том объёме,как хотелось бы,без перегруза и в то же время очень грамотно и профессионально. Сама экскурсия продумана с любовью. Светлану буду рекомендовать всем своим знакомым.
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Благодарим экскурсовода Екатерину не только за обширные знания, но и за умение общаться. Это дано не всем экскурсоводам. Спасибо и водителю Алексею. В общем, именно эту экскурсию в таком составе организаторов, мы, конечно, порекомендуем. Жаль, что не успели узнать фамилию Екатерины. А вот сам процесс, так называемой, дегустации не понравился. Всё было скомкано и не интересно
  • Е
    Евгения
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Фантастический Иннополис
    Ожидания от города не оправдались!
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Очень хороший день на острове-граде Свияжске. Комфортная дорога туда и не менее живописная - обратно, на речном пароме. Успели насладиться как красотами Свияжска, его древних церквей и монастырей, так и царицей-Волгой. Лариса поделилась с нами интересными фактами: погружение в историю было легким и одновременно захватывающим. Остались очень довольны, рекомендуем!!
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Казань: первые впечатления о третьей столице
    Это была наша вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Гульфии! Четко организованный маршрут, интерактивный рассказ о Казани и всех точках маршрута. Гульфия с удовольствием делится знаниями, а также советами о ресторанах и просто очень интересных местах городах. "Первые впечатления о третьей столице" у нас сложились самые приятные.
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
    Сказочная атмосфера! Эта экскурсия не столько о фактах, сколько об эмоциях. Она возвращает в детство, где есть вера в чудо, добро. Получила огромное удовольствие!
  • С
    Светлана
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Казанский Кремль вдоль и поперек
    Мы с мужем путешествуем по России во время наших отпусков. С 25.04 по 29.04.2022 были в Казани. Посетили много интересных экскурсий. Были в Кремле с индивидуальным гидом (очень рекомендую), удобно,без массового скопления, никого ждать не приходиться. Заказ гида, обошёлся совсем недорого для 2-х человек. Место очень колоритное,много интересного узнали. Гид Ольга, просто умничка. Очень интересно провела эксскурсию. Посетили там же мечеть. Посетили кафе татарской кухни, это все на территории. Нам очень понравилось. Всем рекомендую там побывать.
  • А
    Анастасия
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
    Спасибо большое за такое замечательное путешествие! На автомобиле проехали самые знаковые места в городе. Остались довольны и взрослые и дети (12 лет). В Казани были первый раз и очень рады тому, что обратились к Камиле, которая помогла нам организовать экскурсию. Очень удобно то, что можно было остановиться и задержаться в тех местах, где особенно понравилось, побыть подольше, полюбоваться, пофоткаться, никто никуда не гнал и не торопил. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу-Нурии. Рассказывала интересно, много, доступно, понятно. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Центр Казани за 3 часа
    Замечательно провели время! Отличный гид и собеседник!
  • М
    Марина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия соответствует своему названию и направлению
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Не собралась группа и нас очень оперативно перенаправили к другой компании. Никаких нареканий по организации нет. Оценить работу гида другой компании могу только на отлично!
  • И
    Ирина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Спасибо большое за экскурсию! Было очень познавательно, увлекательно! Посмотрели основные достопримечательности ночного города, как и хотели
ХОРОШО
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