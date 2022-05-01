Экскурсии в городах Республики Татарстан
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Татарстан или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
7000
₽
за всё
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
100000
₽
за всё
Оцените преимущество водной экскурсии, ведь оно подарит вам прохладу озера, даже в самый жаркий день
5000
₽
за всё
Листвянка - активно развивающийся курорт, популярный среди жителей области и туристов
8750
₽
за всё
В нашем байкальском приключении вы услышите интересные легенды
6000
₽
за всё
Мы побываем в самом сердце Казани - Казанском Кремле, главной достопримечательности города
от
20000
₽
за всё
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
Групповые экскурсии
9500
₽
за чел.
Отправимся в путешествие на быстроходном катере в Бухту Песчаная
1100
₽
за чел.
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
71000
₽
за чел.
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
500
₽
за чел.
Фабрика Алафузова сочетает в себе историю крупного промышленного квартала XIX века и работы современного искусства
550
₽
за чел.
Казанские художники настенной живописи порой могут похвастаться большей свободой самовыражения
650
₽
за чел.
На остров Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы
4.6
12 отзывов
1400
₽
за чел.
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
Обзорные по городам
6000
₽
за всё
Мы побываем в самом сердце Казани - Казанском Кремле, главной достопримечательности города
1100
₽
за чел.
Увидеть город в иллюминации и посмотреть на Казань с высоты птичьего полета на автобусной экскурсии
3300
₽
за всё
Погрузитесь в богатую на событии тысячелетнюю историю Казани, узнайте больше о татарских обычаях
11250
₽
за всё
Эта программа идеально подойдет для тех, кто захочет увидеть всю Казань за один день
4.6
12 отзывов
1400
₽
за чел.
Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу
от
2500
₽
за всё
На пешеходной экскурсии по центру познакомимся с главными объектами Казани
5
1 отзыв
7000
₽
за всё
Я проживаю в городе Иннополис и люблю его всем сердцем
7870
₽
за всё
Вы увидите чудесный Остров-град Свияжск - город крепость, построенный всего за 4 недели
Билеты
4.2
87 отзывов
1600
₽
за чел.
Теплоходная экскурсия до Свияжска для тех, кому интересна история храмов и природа Волги
Водные прогулки
7000
₽
за всё
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
100000
₽
за всё
Оцените преимущество водной экскурсии, ведь оно подарит вам прохладу озера, даже в самый жаркий день
9500
₽
за чел.
Отправимся в путешествие на быстроходном катере в Бухту Песчаная
от
20000
₽
за всё
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
5100
₽
за чел.
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
2000
₽
за чел.
Полюбоваться пейзажами Волги с воды и увидеть древние памятники зодчества на групповой экскурсии
13000
₽
за всё
Получить новый опыт и полюбоваться городом или природой Татарстана
15000
₽
за всё
С нами вы отправитесь в небольшую речную прогулку из Казани до остров-града Свияжск
17000
₽
за всё
Отправляйтесь в остров-град Свияжск на катере с ветерком
Туры на автомобиле
7000
₽
за всё
Раифский монастырь - один из крупнейших православных монастырей Республики Татарстан
5
1 отзыв
5200
₽
за всё
Отдохнуть душой и телом в заповедной зоне Татарстана и раскрыть секреты чудо-водоемов
5
1 отзыв
14000
₽
за всё
Посетить древнее городище и современную Белую мечеть в компании профессионального гида
7800
₽
за всё
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
5660
₽
за всё
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
9000
₽
за всё
Посетить старинный мужской монастырь, природный заповедник и посвященные им музеи
Гастрономические туры
5660
₽
за всё
Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
5
6 отзывов
2500
₽
за чел.
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
5
7 отзывов
4000
₽
за всё
Обойти главные достопримечательности города и своими руками приготовить эчпочмак или чак-чак
5
12 отзывов
5500
₽
за всё
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
5
2 отзыва
2500
₽
за чел.
Познакомиться со священными и историческими памятниками древнего города в автобусном путешествии
4.4
7 отзывов
3825
₽
за чел.
Попробовать традиционные блюда татарской кухни и услышать о ее секретах
4.2
29 отзывов
1350
₽
за чел.
Полюбуйтесь на самые красивые городские точки притяжения в ночной подсветке
Экскурсионные туры на несколько дней
71000
₽
за чел.
За четыре дня Вы ощутите необычайную мощь Байкала и насладитесь удивительными пейзажами гор, озера
69000
₽
за чел.
Приглашаю вас в семидневное приключение на самое глубокое озеро в мире
от
44000
₽
за всё
Хотим познакомить Вас с насыщенным и необычным туром с посещением эко-центра «Таловское»
59000
₽
за чел.
Хотите увидеть самое великое озеро Планеты
4
2 отзыва
9000
₽
за чел.
Байкал прекрасен в любое время года, но зимой он прекрасен вдвойне! Поверхность озера покрывается кристально чистым
14450
₽
за чел.
Вас ждет чистейший прозрачный лёд Байкала, вы насладитесь красивым закатом, почувствуете на себе энергетику
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Татарстан
- ТТатьяна1 мая 2022Неожиданно интересно и необычно! Огромное спасибо за экскурсию
- ТТатьяна1 мая 2022Отличная экскурсия, полная, интересная))) спасибо Ольге. Сладости очень вкусные😊
- ММария1 мая 2022Поездка получилась интересная, но вообще у нее такой религиозный православный упор, к которому лично я не была готова. Предпочитаю ходить в церкви, когда просит душа, а не экскурсовод:) Экскурсовод не очень понравилась - сбивчивое повествование, то Пушкин, то Троцкий, то еще что-то и непоставленная речь. Слушать местами откровенно тяжеловато. Совет всем - отведайте вместо обеда в кафе хачапури в Свияжске, просто потрясающие.
- ТТатьяна1 мая 202230 апреля посетили Иннополис. Экскурсию проводила гид Ксения, жительница Иннополиса. Взгляд на город будущего изнутри, что может быть лучше? Напишу кратко, мы с мужем были в восторге и от самого города, и от экскурсии! Не хочется писать "спойлеры", но во время экскурсии мы увидели и роботов-доставщиков еды и посылок, и даже прокатились в беспилотном такси от Яндекс. Ксения очень приятный рассказчик и обаятельная девушка. Отвечала на все наши вопросы, показала и университет, и общежитие, и технопарк. Эту экскурсию я рекомендую посетить абсолютно всем туристам, приезжающим в Казань! Мой муж не любитель храмов, мечетей и т. д., поэтому посещение Иннополиса стало для него глотком свежего воздуха. Добирались туда сами на рейсовом автобусе 108. Ходит 1 раз в час. Стоимость билета 100 руб. с человека. Добираться ровно час. Хотя организатор экскурсии при вашем желании может организовать трансфер. Такси стоит дороговато, 800 руб. в одну сторону. Обратно не смогли сесть в автобус на предпоследней остановке, мест не было. Поэтому будущим посетителям города рекомендую ждать автобус на конечной остановке Иннополиса, если приедете, как и мы, без личного автомобиля.
- ААлёна1 мая 2022Отзыв на: В Болгар на автобусе: Северная МеккаЭкскурсия понравилась. Экскурсовод женщина хорошая, интересно рассказывает. Но всё слишком затягивает и становится скучно, глядя на то как нас обгоняют другие экскурсии одна за другой. Обед около 16:00 - это просто пытка для желудка. Особенно были огорчены мужчины. В музее, только о еде и думали, было не до экспонатов. Поэтому 4 звезды.
- ККонстантин30 апреля 2022Отзыв на: Незамерзающие Голубые озераОчень приятная экскурсия. Арсен грамотный экскурсовод и приятный собеседник. Отлично знает город и окрестности, хороший рассказчик, легенды и рассказы в его исполнении дополняют приятное повествование об проводимой экскурсии. Под рукой всегда есть всё необходимое. начался дождь и в руках появились дождевики для гостей и зонт. Всем рекомендую.
- ЕЕкатерина30 апреля 2022Отзыв на: Групповая вечерняя поездка по КазаниОсобенно понравилось то, что вечерная экскурсия своим маршрутом почти не перекликается с дневными. Поездили по новым местам. Казань в вечерней подсветке прекрасна!
- ЕЕкатерина30 апреля 2022Отзыв на: Татарская этнодеревня и русский СвияжскЭкскурсовод Константин - отличный рассказчик и прекрасный водитель. По дороге мы узнали не только об истории строительства Свияжска, но и много занимательных фактов из жизни города Казани и ближайших окрестностей. Татарская деревня очень интересна для городских жителей. Экскурсия богата очень разными историями из разных эпох. Заскучать точно не придется. Очень рекомендую!
- ЛЛАРИСА30 апреля 2022С первой минуты увидев Светлану я поняла,что не ошиблась в выборе экскурсии. Весь день прошёл,как на одном дыхании. Материал подан именно в том объёме,как хотелось бы,без перегруза и в то же время очень грамотно и профессионально. Сама экскурсия продумана с любовью. Светлану буду рекомендовать всем своим знакомым.
- ААнастасия30 апреля 2022Благодарим экскурсовода Екатерину не только за обширные знания, но и за умение общаться. Это дано не всем экскурсоводам. Спасибо и водителю Алексею. В общем, именно эту экскурсию в таком составе организаторов, мы, конечно, порекомендуем. Жаль, что не успели узнать фамилию Екатерины. А вот сам процесс, так называемой, дегустации не понравился. Всё было скомкано и не интересно
- ЕЕвгения30 апреля 2022Отзыв на: Фантастический ИннополисОжидания от города не оправдались!
- ДДарья30 апреля 2022Отзыв на: Речная экскурсия в остров-град СвияжскОчень хороший день на острове-граде Свияжске. Комфортная дорога туда и не менее живописная - обратно, на речном пароме. Успели насладиться как красотами Свияжска, его древних церквей и монастырей, так и царицей-Волгой. Лариса поделилась с нами интересными фактами: погружение в историю было легким и одновременно захватывающим. Остались очень довольны, рекомендуем!!
- ДДарья30 апреля 2022Это была наша вторая экскурсия в сопровождении прекрасной Гульфии! Четко организованный маршрут, интерактивный рассказ о Казани и всех точках маршрута. Гульфия с удовольствием делится знаниями, а также советами о ресторанах и просто очень интересных местах городах. "Первые впечатления о третьей столице" у нас сложились самые приятные.
- ЕЕлена30 апреля 2022Сказочная атмосфера! Эта экскурсия не столько о фактах, сколько об эмоциях. Она возвращает в детство, где есть вера в чудо, добро. Получила огромное удовольствие!
- ССветлана30 апреля 2022Отзыв на: Казанский Кремль вдоль и поперекМы с мужем путешествуем по России во время наших отпусков. С 25.04 по 29.04.2022 были в Казани. Посетили много интересных экскурсий. Были в Кремле с индивидуальным гидом (очень рекомендую), удобно,без массового скопления, никого ждать не приходиться. Заказ гида, обошёлся совсем недорого для 2-х человек. Место очень колоритное,много интересного узнали. Гид Ольга, просто умничка. Очень интересно провела эксскурсию. Посетили там же мечеть. Посетили кафе татарской кухни, это все на территории. Нам очень понравилось. Всем рекомендую там побывать.
- ААнастасия29 апреля 2022Спасибо большое за такое замечательное путешествие! На автомобиле проехали самые знаковые места в городе. Остались довольны и взрослые и дети (12 лет). В Казани были первый раз и очень рады тому, что обратились к Камиле, которая помогла нам организовать экскурсию. Очень удобно то, что можно было остановиться и задержаться в тех местах, где особенно понравилось, побыть подольше, полюбоваться, пофоткаться, никто никуда не гнал и не торопил. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу-Нурии. Рассказывала интересно, много, доступно, понятно. Спасибо!
- ННаталья29 апреля 2022Отзыв на: Центр Казани за 3 часаЗамечательно провели время! Отличный гид и собеседник!
- ММарина29 апреля 2022Экскурсия соответствует своему названию и направлению
- ААнна29 апреля 2022Не собралась группа и нас очень оперативно перенаправили к другой компании. Никаких нареканий по организации нет. Оценить работу гида другой компании могу только на отлично!
- ИИрина29 апреля 2022Отзыв на: Вечерняя Казань вчера и сегодняСпасибо большое за экскурсию! Было очень познавательно, увлекательно! Посмотрели основные достопримечательности ночного города, как и хотели