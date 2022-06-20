Есть возможность проведения для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос.
Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
При бронировании доп. ночи в г. Уфа перед началом тура – трансфер из гостиницы.
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается дополнительно, или самостоятельный заезд.
Ориентировочное время приезда: 14:00.
Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Мастер-класс «Лепка пельменей».
Ужин.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
На мараловой ферме сможете понаблюдать за маралами, узнаете интересные факты про их рога и сделать памятные фото.
В завершении – обзорная вышка историко-экологической тропы "Башхырт", откуда открывается великолепный обзор окрестных горных вершин.
Переезд до заповедника «Шульган-таш».
Обед.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Завтрак.
Подбор снаряжения.
Инструктаж.
Выезд на снегоходах вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Долина ручья Большой лог: естественный выход солонцов, вид на волчью скалу, заповедный кордон Янги-Юл. Перевал через гору Кызыльская с обзором на хребет Большой Шатак.
Обед на турбазе «Тенгри».
Подбор снаряжения.
Инструктаж.
Лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (12 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака.
Ужин.
Завтрак на турбазе «Тенгри».
Ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Обед в термосах.
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед.
Чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Групповой трансфер в г. Уфа к 21:00.
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение "комфорт".
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.