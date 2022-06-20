Уральский мультиактив

Живописнейшие разнообразные виды Башкирии, ее горы и степи, скалы

5
3 отзыва
Живописнейшие разнообразные виды Башкирии, ее горы и степи, скалы и холмы, леса и реки произведут неизгладимое впечатление.

Прекрасная возможность познакомится с зимним лесом, следами животных и увидеть богатое разнообразие птиц, обитающих зимой в лесу. Кристально чистый воздух и масса положительных впечатлений от природы – гарантируется.
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Уральский мультиактив
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Увлекательные прогулки на снегоходах
Увлекательные прогулки на снегоходах
Нас ждет обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми лесами и Долина ручья Большой лог
Бодрящий лыжный поход
Бодрящий лыжный поход
Отправимся на лыжах вдоль границы Башкирского государственного заповедника
Конно-санные приключения
Конно-санные приключения
Познакомимся с упряжью и научимся управлять лошадью
Вкусно проведем время
Вкусно проведем время
Насладимся чайной церемонией и продегустируем настоящий башкирский мед, поучаствуем в мастер-классе по лепке пельменей
Заповедные места Южного Урала
Заповедные места Южного Урала
Познакомимся с природным и культурным наследием, посетим мараловую ферму и осмотрим окрестные горные вершины с обзорной вышки

Описание

Есть возможность проведения для готовых групп от 4-х человек в любые даты под индивидуальный запрос.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство, Мастер-класс «Лепка пельменей»

Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

При бронировании доп. ночи в г. Уфа перед началом тура – трансфер из гостиницы.

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается дополнительно, или самостоятельный заезд.

Ориентировочное время приезда: 14:00.

Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Мастер-класс «Лепка пельменей».

Ужин.

Знакомство, Мастер-класс «Лепка пельменей»Знакомство, Мастер-класс «Лепка пельменей»Знакомство, Мастер-класс «Лепка пельменей»Знакомство, Мастер-класс «Лепка пельменей»
2 день
Башкирский заповедник, мараловая ферма, заповедник «Шульган-таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

На мараловой ферме сможете понаблюдать за маралами, узнаете интересные факты про их рога и сделать памятные фото.

В завершении – обзорная вышка историко-экологической тропы "Башхырт", откуда открывается великолепный обзор окрестных горных вершин.

Переезд до заповедника «Шульган-таш».

Обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

Башкирский заповедник, мараловая ферма, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, мараловая ферма, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, мараловая ферма, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, мараловая ферма, заповедник «Шульган-таш»Башкирский заповедник, мараловая ферма, заповедник «Шульган-таш»
3 день
Прогулки на снегоходах и лыжах

Завтрак.

Подбор снаряжения.

Инструктаж.

Выезд на снегоходах вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Долина ручья Большой лог: естественный выход солонцов, вид на волчью скалу, заповедный кордон Янги-Юл. Перевал через гору Кызыльская с обзором на хребет Большой Шатак.

Обед на турбазе «Тенгри».

Подбор снаряжения.

Инструктаж.

Лыжный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (12 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака.

Ужин.

Прогулки на снегоходах и лыжахПрогулки на снегоходах и лыжахПрогулки на снегоходах и лыжахПрогулки на снегоходах и лыжах
4 день
Конно-санная прогулка

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

Конно-санная прогулкаКонно-санная прогулкаКонно-санная прогулкаКонно-санная прогулка
5 день
Чайная церемония с дегустацией, отъезд

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед.

Чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Групповой трансфер в г. Уфа к 21:00.

Чайная церемония с дегустацией, отъездЧайная церемония с дегустацией, отъездЧайная церемония с дегустацией, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение "комфорт".

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3-хместный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка, с. Кага и обратно
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 2 800 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 2 600 руб.
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков; удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая погода будет в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки;
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется;
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором;
  • от 16 лет. На снегоходной части – дети без права управления снегоходом.
Как организовано питание?

стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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