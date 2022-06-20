Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов» .

Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) – оплачивается дополнительно, или самостоятельный заезд.

При бронировании доп. ночи в г. Уфа перед началом тура – трансфер из гостиницы.

Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

На мараловой ферме сможете понаблюдать за маралами, узнаете интересные факты про их рога и сделать памятные фото.

В завершении – обзорная вышка историко-экологической тропы "Башхырт", откуда открывается великолепный обзор окрестных горных вершин.

Переезд до заповедника «Шульган-таш».

Обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.