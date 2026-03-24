Приглашаю вас в активное автомобильно-пешеходное путешествие, чтобы оценить красоту башкирской природы. За день мы проедем больше 400 километров и погуляем по живописным тропам. В хорошую прогоду поднимемся на вершину Бужатау и поговорим о геологических чудесах. Вы услышите местные легенды и увидите, как добывается всем известная пищевая сода.

Диана Ваш гид в Уфе

Описание экскурсии

Водопад Кук-Караук. В переводе с башкирского означает «гремящий поток». Гидрологический памятник природы, особенно эффектен весной.

Скала Калим-Ускан. В отвесной скале высотой около 70 м находится пещера Салавата Юлаева. А прямо на камнях на вершине скалы растут сосны.

Гумеровское ущелье. Зелёная экотропа между гор и вдоль реки (4км).

Гора Бужатау. С высоты 425 м открывается великолепный вид на ущелье и окрестности.

Башкирские шиханы. Останцы древних коралловых рифов образовались в Уральском океане свыше 230 млн лет назад. Здесь можно обнаружить окаменелости морских организмов.

Примерный тайминг

Дорога до пещеры — около 3 ч.

Остановка у пещеры, пешая прогулка до водопада — 2–3 ч.

Прогулка по ущелью и подъём на гору — 2–3 ч.

Дорога до шихана — 1 ч.

Прогулка у шихана Торатау (без подъёма) и обед — 2 ч.

Обратный путь — 2 ч.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai ix35, детских кресел не предусмотрено

Специальная физическая подготовка не требуется

Необходимо надеть удобную обувь, одежду по сезону, взять с собой солнцезащитные средства, средства от насекомых, воду и перекус

Обед не входит в стоимость экскурсии, но у вас будет возможность пообедать в кафе на Торатау

Маршрут

Общая протяжённость автомобильного маршрута — 450 км

Общая протяженность пешеходной тропы до водопада — 4 км

Общая протяженность пешеходной тропы по ущелью — 4 км, максимальная высота подъёма — 425 м. При подъёме на гору будет возможность остановиться и передохнуть

Обратите внимание: в зависимости от погодных условий (дождь, снег) подъём на Бужатау может быть заменён подъёмом на Торатау (по лестнице).