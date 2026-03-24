Приглашаю вас в активное автомобильно-пешеходное путешествие, чтобы оценить красоту башкирской природы. За день мы проедем больше 400 километров и погуляем по живописным тропам. В хорошую прогоду поднимемся на вершину Бужатау и поговорим о геологических чудесах. Вы услышите местные легенды и увидите, как добывается всем известная пищевая сода.
Описание экскурсии
Водопад Кук-Караук. В переводе с башкирского означает «гремящий поток». Гидрологический памятник природы, особенно эффектен весной.
Скала Калим-Ускан. В отвесной скале высотой около 70 м находится пещера Салавата Юлаева. А прямо на камнях на вершине скалы растут сосны.
Гумеровское ущелье. Зелёная экотропа между гор и вдоль реки (4км).
Гора Бужатау. С высоты 425 м открывается великолепный вид на ущелье и окрестности.
Башкирские шиханы. Останцы древних коралловых рифов образовались в Уральском океане свыше 230 млн лет назад. Здесь можно обнаружить окаменелости морских организмов.
Примерный тайминг
- Дорога до пещеры — около 3 ч.
- Остановка у пещеры, пешая прогулка до водопада — 2–3 ч.
- Прогулка по ущелью и подъём на гору — 2–3 ч.
- Дорога до шихана — 1 ч.
- Прогулка у шихана Торатау (без подъёма) и обед — 2 ч.
- Обратный путь — 2 ч.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai ix35, детских кресел не предусмотрено
- Специальная физическая подготовка не требуется
- Необходимо надеть удобную обувь, одежду по сезону, взять с собой солнцезащитные средства, средства от насекомых, воду и перекус
- Обед не входит в стоимость экскурсии, но у вас будет возможность пообедать в кафе на Торатау
Маршрут
- Общая протяжённость автомобильного маршрута — 450 км
- Общая протяженность пешеходной тропы до водопада — 4 км
- Общая протяженность пешеходной тропы по ущелью — 4 км, максимальная высота подъёма — 425 м. При подъёме на гору будет возможность остановиться и передохнуть
Обратите внимание: в зависимости от погодных условий (дождь, снег) подъём на Бужатау может быть заменён подъёмом на Торатау (по лестнице).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 209 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и глубокое понимание уникальной культуры
