Экскурсия в Иволгинский дацан + источники

Марина Г.
Марина Г. – Гид из Улан-Удэ
Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно показать духовную буддийскую Мекку Сибири, где здравствует нетленное тело Хамбо Ламы.

Экскурсионная программа направлена на то, чтобы познакомить с богатым культурно-историческим наследием тибетского буддизма и актуальной в современной жизни буддийской философией.

Вы узнаете тибетские практики и по желанию познакомитесь мини-шаманским обрядом.
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Экскурсия

  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

900 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники

Что вы увидите 🤩

  • Иволгинский дацан
  • Ставка Чингисхана
  • Источники
Иволгинский Дацан
В 35 километрах от Улан-Удэ находится удивительный Иволгинский дацан. У него нет тысячелетней истории 📖 и древних стен, помнящих легенды из таинственных свитков. Но кое-что делает монастырь особенным: он был построен на пике власти Сталина, здесь находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова и многие отмечают особую мистическую атмосферу обители.
В центре российского буддизма я расскажу, как эта религия распространилась в Бурятии, и в чем особенность духовной культуры местных жителей. А также познакомлю с архитектурой храмов и подскажу, как попасть на тибетскую диагностику или получить предсказание.
Шаманские обряды и тибетские практики
По вашему желанию покажу одну из практик медитации, а также можем заехать на Шаманские места Иволгинской Долины и «покапать» — провести мини шаманский обряд.
Вы узнаете тибетские практики и познакомитесь с богатым наследием бурятской культуры. Мы посетим ставку Чингисхана по пути и сделаем все необходимые ритуалы. При желании можно посетить ламу, лекаря, астролога.
Иволгинский дацан место паломничества миллионов людей и это место никого не оставляет равнодушным.
🚩 Начало и место завершения: Площадь Советов
Что входит
  • Обслуживание гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Питание
  • Личные расходы
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Время проведения: Ежедневно
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Г.
Марина Г.
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