Иволгинский Дацан

В 35 километрах от Улан-Удэ находится удивительный Иволгинский дацан. У него нет тысячелетней истории 📖 и древних стен, помнящих легенды из таинственных свитков. Но кое-что делает монастырь особенным: он был построен на пике власти Сталина, здесь находятся знаменитые нетленные мощи Хамбо-ламы Итигэлова и многие отмечают особую мистическую атмосферу обители.

В центре российского буддизма я расскажу, как эта религия распространилась в Бурятии, и в чем особенность духовной культуры местных жителей. А также познакомлю с архитектурой храмов и подскажу, как попасть на тибетскую диагностику или получить предсказание.

Шаманские обряды и тибетские практики

По вашему желанию покажу одну из практик медитации, а также можем заехать на Шаманские места Иволгинской Долины и «покапать» — провести мини шаманский обряд.

Вы узнаете тибетские практики и познакомитесь с богатым наследием бурятской культуры. Мы посетим ставку Чингисхана по пути и сделаем все необходимые ритуалы. При желании можно посетить ламу, лекаря, астролога.

Иволгинский дацан место паломничества миллионов людей и это место никого не оставляет равнодушным.