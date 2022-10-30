Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00. Ваш рейс должен прилететь не позднее 8:30. Гид будет ждать вас у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром перед общей встречей в аэропорту

Завершение: Иркутск, самостоятельный трансфер в аэропорт (не входит в стоимость тура) - около 30-50 минут на такси. Приобретать обратные билеты можно на любое удобное время, но выехать из отеля нужно до 12:00