Макси-тур по Байкалу: увидеть всё

Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле

Байкал — место-мечта, и мы за 11 дней объедем его основные достопримечательности, а также заглянем туда, куда мало кто добирается.

Исследуем восточное побережье, погуляем по Улан-Удэ и Иркутску, увидим Баргузинскую Долину и Чивыркуйский залив. Побываем на мысе Святой Нос и в Листвянке, проведём два дня на знаменитом острове Ольхон.

Вы попробуете традиционную кухню, узнаете увлекательные истории, ощутите особую энергетику святынь и насладитесь завораживающими видами.
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Ближайшие даты:
14
июн
17
июн
20
июн
25
авг
28
авг
9
сен
12
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. На протяжении всего маршрута перемещаемся либо на авто, либо на катере, однако от места высадки до места стоянки (50-500 м) необходимо переносить свои личные вещи самостоятельно. Для этого вам будет нужен чемодан, сумка или туристический рюкзак. Переезды будут осуществляться на современном и надёжном транспорте (Peugeot, Fiat, Toyota Hiace), но будет несколько участков с бездорожьем, на которых мы будем использовать автомобили УАЗ. Это будут непродолжительные трансферы — около 1,5-2 часов.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Байкал в период с мая по июль. Но и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт, 09:00. Ваш рейс должен прилететь не позднее 8:30. Гид будет ждать вас у выхода из аэропорта. Если вы прибываете раньше начала программы, сообщите нам название и адрес отеля, где вы планируете остановиться. Мы заедем за вами в отель утром перед общей встречей в аэропорту
Завершение: Иркутск, самостоятельный трансфер в аэропорт (не входит в стоимость тура) - около 30-50 минут на такси. Приобретать обратные билеты можно на любое удобное время, но выехать из отеля нужно до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ

🚗На машине🧒Можно с детьми🔭Обзорные🧳Многодневные турыТуры на 10 днейВодные развлечения🏖Пляжи

Похожие туры в Улан-Удэ

Байкал. Чивыркуйский залив + прогулка на катере за 1 день
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
5
1 отзыв
Байкал. Чивыркуйский залив + прогулка на катере за 1 день
Возможно, вы с детства мечтали увидеть Байкал. Или давно планировали побывать на Байкале
ул. Ербанова, 7, автомобильная стоянка
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
36 000 за всё до 5 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
4.8
6 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Встретить закат на берегу озера, проплыть на катере по Чивыркуйскому заливу и побывать в местах силы
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
от 15 000 за всё до 2 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
4.9
41 отзыв
Очень популярно сейчас
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
на площади Советов
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
от 11 800 за всё до 2 чел.
Байкал. Места силы Бурятии
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Байкал. Места силы Бурятии
Экскурсионный тур «Байкал. Места силы Бурятии» на 7 дней
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
5 мар
12 мар
7300069 000 за 1 человека
Путешествие в Забайкальский национальный парк по берегу Байкала
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
5
1 отзыв
Путешествие в Забайкальский национальный парк по берегу Байкала
Вы с детства мечтали увидеть Байкал или давно планировали побывать здесь
Площадь Советов, фонтан
18 000 за всё до 5 чел.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
2 отзыва
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Исследовать Шаман-гору, пещеру Старая Брянь и стоянку древнего человека со знатоками края
у гостиницы Байкал Плаза
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
от 12 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Байкалом
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Знакомство с Байкалом
Однодневная автомобильная поездка к озеру Байкал
По согласованию с гидом. В пределах центра города
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
11 000 за всё до 4 чел.
Два дня на зимнем Байкале
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
5
14 отзывов
Два дня на зимнем Байкале
Изучить ледяные шедевры озера, искупаться в горячих источниках и прокатиться по Байкалу на коньках
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
15 000 за всё до 4 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
6 отзывов
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Гостиница Бурятия
Завтра
31 окт
1 ноя
3 ноя
11 700 за всё до 3 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
23 отзыва
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ
гостиница Бурятия
Завтра
31 окт
1 ноя
3 ноя
10 400 за всё до 3 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
5 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Марианна
Марианна
4
3 отзыва
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Исследовать сакральные горы плато Тапхар с гидом-йогиней и узнать о шаманских практиках
на площади Советов
Завтра
30 окт
31 окт
1 ноя
1 900 за 1 человека
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Лиля
Лиля
5
7 отзывов
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Переночевать на берегу Байкала, увидеть лик богини Янжимы и посетить священное место буддистов
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
15 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Улан-Удэ
ХОРОШО
🧭
ТАМ