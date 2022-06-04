Организационные детали

Возможно участие детей, начиная с 6 лет, но только в сопровождении взрослых.

Вам понадобятся: палатка (одна на несколько человек), спальник, каремат, небольшой рюкзак для радиальных выходов, фонарик, средство от комаров, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укусов клеща, деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, зеркало, крем для лица, крем для рук, средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, хоба, футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, термос один на несколько человек, треккинговые палки (по желанию), складной нож один на несколько человек.

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.