Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты

Пройти по заповедным местам, увидеть лежбища тюленей и поплавать в «священном море»

Авторский тур
Хотите совместить пляжный отдых с изучением природы и культуры? В путешествии вы прикоснётесь к тайнам «священного моря», попробуете традиционную кухню, побываете в первозданных уголках.

Будете купаться в водах Байкала и термальных источниках, наблюдать за нерпами, любоваться закатами и исследовать священные для коренных жителей места.
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Сокровища Байкала: пляжи, нерпы и закаты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие детей, начиная с 6 лет, но только в сопровождении взрослых.

Вам понадобятся: палатка (одна на несколько человек), спальник, каремат, небольшой рюкзак для радиальных выходов, фонарик, средство от комаров, рабочие перчатки, средство от загара, паспорт, страховка от укусов клеща, деньги, сотовый телефон, медицинский полис, солнцезащитные очки, фотоаппарат, зарядки, зеркало, крем для лица, крем для рук, средства личной гигиены, полотенца для умывания, полотенца для бани, хоба, футболки, майки, шорты, носки тонкие (несколько пар), шлёпки, кеды, ботинки треккинговые (берцы), рубашка с длинным рукавом, кепка, спортивный костюм, дождевик, термобельё, ветровка, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, кружка, ложка, миска, термос один на несколько человек, треккинговые палки (по желанию), складной нож один на несколько человек.

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, до 10:00. Мы встретим вас в любом удобном месте. Если вы не успеваете прибыть к этому времени, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Возможен трансфер в первый день маршрута из г. Иркутска (оплачивается дополнительно)
Завершение: Иркутск, около 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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