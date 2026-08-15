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мыс Тобизина, бухту Чернышова, и визит вглубь острова- на форт № 9 с посещением подземных галерей. Кроме того, наш гид Александр провёз нас окружным путём так, что мы смогли увидеть 2\3 острова и получить о нём практически полное впечатление. Александру особая благодарность за невероятно интересные разноплановые рассказы о Приморье: о его истории, о его флоре и фауне, о фортификации, о разгаданных и неразгаданных подземных коммуникациях, об особенностях жизни в этом замечательном крае. И ещё - за наглядное доказательство, почему Владивосток похож на Сан-Франциско:) Спасибо за яркие впечатления! Михаил, Анастасия, Аня