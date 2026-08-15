Экскурсии с пиратской тематикой

Найдено 4 экскурсии в категории «Пираты» во Владивостоке, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать на остров Русский
Джиппинг
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
«Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю»
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Пешая
2 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Начало: Стела открывателям Владивостока
Расписание: Любая свободная дата после 18:00
30 авг в 11:00
1 сен в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Самые красивые места Восточной части острова Русский
На машине
5 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Захватывающее путешествие по самым интересным локациям Сапёрного полуострова
Начало: У места вашего проживания
«В разное время остров Русский был стоянкой древнего человека, базой китайских пиратов, колыбелью обороны Владивостокской крепости и альма-матер Тихоокеанского флота»
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 14 300 ₽ за всё до 3 чел.
Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока
Познакомиться с природой и историей самого южного мыса острова Русский
Начало: По договоренности
«Какое отношение имеют китайские пираты (хунхузы) к мысу Тобизина»
Завтра в 11:30
27 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Добро пожаловать на остров Русский
Потрясающую поездку! Мы увидели невероятно красивые природные места (и не все из них туристические)
Всё было продумано до мелочей: маршруты, впечатляющие
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виды, интересные истории и очень тёплая атмосфера. Чувствуется, что Александр искренне любит эти места и умеете показать их так, чтобы они остались в памяти надолго. Настоящий профессионал и прекрасный проводник в мир природы! Буду рекомендовать его своим друзьям, кто соберется во Владивосток!

Потрясающую поездку! Мы увидели невероятно красивые природные места (и не все из них туристические)
Потрясающую поездку! Мы увидели невероятно красивые природные места (и не все из них туристические)
Потрясающую поездку! Мы увидели невероятно красивые природные места (и не все из них туристические)
Потрясающую поездку! Мы увидели невероятно красивые природные места (и не все из них туристические)
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Михаил
Добро пожаловать на остров Русский
Экскурсий на остров Русский много, но мы выбрали эту, потому что включала она и популярные окраинные места - Новосильцевскую батарею,
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мыс Тобизина, бухту Чернышова, и визит вглубь острова- на форт № 9 с посещением подземных галерей. Кроме того, наш гид Александр провёз нас окружным путём так, что мы смогли увидеть 2\3 острова и получить о нём практически полное впечатление. Александру особая благодарность за невероятно интересные разноплановые рассказы о Приморье: о его истории, о его флоре и фауне, о фортификации, о разгаданных и неразгаданных подземных коммуникациях, об особенностях жизни в этом замечательном крае. И ещё - за наглядное доказательство, почему Владивосток похож на Сан-Франциско:) Спасибо за яркие впечатления! Михаил, Анастасия, Аня

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Е
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Очень интересной и познавательной получилась экскурсия! Благодарю Сергея за внимательность к деталям. Замечательный рассказчик, много знает о родном крае! Большое спасибо!
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Евгений
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с Сергеем! Сергей замечательный человек,
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приятный рассказчик, влюбленный в свой край! Знает очень много о своем крае и с огромной любовь рассказывает про него. День на экскурсии вместе с Сергеем прошел выше всяких похвал!

Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с+4
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с
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Г
Добро пожаловать на остров Русский
Великолепная экскурсия. Александр очень хорошо знает историю и природу края, очень интересно рассказывает, умеет показать интересные малоизвестные и малодоступные места. Мы получили большое удовольствие от поездки с Александром. Очень рекомендуем и данную экскурсию, и Александра в качестве гида.
Великолепная экскурсия. Александр очень хорошо знает историю и природу края, очень интересно рассказывает, умеет показать интересные
Великолепная экскурсия. Александр очень хорошо знает историю и природу края, очень интересно рассказывает, умеет показать интересные
Великолепная экскурсия. Александр очень хорошо знает историю и природу края, очень интересно рассказывает, умеет показать интересные
Великолепная экскурсия. Александр очень хорошо знает историю и природу края, очень интересно рассказывает, умеет показать интересные
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Олеся
Добро пожаловать на остров Русский
Прекрасно провели время на о. Русский. Александр услышал и учел все наши пожелания! Путешествие на долго останется в памяти. Ни куда не торопил, провез по самым красивым местам!
Насладились природой, искупались в заливе. Было ослепительно красиво!
Прекрасно провели время на о. Русский. Александр услышал и учел все наши пожелания! Путешествие на долго
Прекрасно провели время на о. Русский. Александр услышал и учел все наши пожелания! Путешествие на долго
Прекрасно провели время на о. Русский. Александр услышал и учел все наши пожелания! Путешествие на долго
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Ольга
Добро пожаловать на остров Русский
В восторге от поездки с Александром, очень интересный рассказчик. Небанально рассказывает про Владивосток, исторю, про жителей тайги. Машина огонь) - проедет везде, куда остальные и не подумают. Спасибо за прекрасный день.
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Елена
Добро пожаловать на остров Русский
По моему мнению - это идеальная экскурсия. Я обязательно ее рекомендую тем, кто хочет не просто покататься по стандартным туристическим
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маршрутам, а именно прочувствовать атмосферу этого удивительного края и побывать в тех уголках природы, которые, так сказать, не для всех. Возможность подъехать максимально близко к самым невероятным локациям - это особый колорит! Огромное спасибо Александру за прекрасно проведенное время.

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Хандогина
Добро пожаловать на остров Русский
Наш гид, Александр! Отличный водитель! Местами были сложноые проезды, но он прекрасно и непринужденно справлялся с ними! Выбранные достопримечательности прекрасно
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характеризовали Владивосток! Красота этих пейзажей поражает и завоевывает! Уезжать не хочется!!! Историческая составляющая также была интересна нам и Александр подробно рассказывал об истории объектов! Прекрасная и запоминающаяся поездка благодаря Александру!

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Галина
Добро пожаловать на остров Русский
Восхитительные локации, познавательный материал, гид интересно и с юмором преподносит материал. Александр не торопит и дает насладиться видами. Рекомендую 100 %!
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Всего 64 отзыва во Владивостоке в категории "Пираты"

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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пираты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Добро пожаловать на остров Русский;
  2. Авантюризм и надежда: жить на краю света;
  3. Самые красивые места Восточной части острова Русский;
  4. Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока.
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная;
  3. Остров русский;
  4. Мыс Тобизина;
  5. Бухта Стеклянная;
  6. Токаревский маяк;
  7. Босфор;
  8. Остров Шкота;
  9. Океанариум;
  10. Морской порт.
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в августе 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "Пираты" можно забронировать 4 экскурсии от 9000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2026 год по теме «Пираты», 64 ⭐ отзыва, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь