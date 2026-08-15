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Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на остров Русский
Посетить самые живописные места легендарного острова и прикоснуться к их истории
«Раскроете, где располагалась пиратская база, и услышите ее историю»
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авантюризм и надежда: жить на краю света
Начало: Стела открывателям Владивостока
Расписание: Любая свободная дата после 18:00
30 авг в 11:00
1 сен в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Самые красивые места Восточной части острова Русский
Захватывающее путешествие по самым интересным локациям Сапёрного полуострова
Начало: У места вашего проживания
«В разное время остров Русский был стоянкой древнего человека, базой китайских пиратов, колыбелью обороны Владивостокской крепости и альма-матер Тихоокеанского флота»
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 14 300 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мыс Тобизина: путешествие к границе двух стихий - из Владивостока
Познакомиться с природой и историей самого южного мыса острова Русский
Начало: По договоренности
«Какое отношение имеют китайские пираты (хунхузы) к мысу Тобизина»
Завтра в 11:30
27 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Потрясающую поездку! Мы увидели невероятно красивые природные места (и не все из них туристические)
Всё было продумано до мелочей: маршруты, впечатляющие
Всё было продумано до мелочей: маршруты, впечатляющие
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Экскурсий на остров Русский много, но мы выбрали эту, потому что включала она и популярные окраинные места - Новосильцевскую батарею,
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Е
Очень интересной и познавательной получилась экскурсия! Благодарю Сергея за внимательность к деталям. Замечательный рассказчик, много знает о родном крае! Большое спасибо!
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Сегодня впервые приехал во Владивосток и провел замечательный день на экскурсии по о. Русский вместе с Сергеем! Сергей замечательный человек,
+4
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Г
Великолепная экскурсия. Александр очень хорошо знает историю и природу края, очень интересно рассказывает, умеет показать интересные малоизвестные и малодоступные места. Мы получили большое удовольствие от поездки с Александром. Очень рекомендуем и данную экскурсию, и Александра в качестве гида.
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Прекрасно провели время на о. Русский. Александр услышал и учел все наши пожелания! Путешествие на долго останется в памяти. Ни куда не торопил, провез по самым красивым местам!
Насладились природой, искупались в заливе. Было ослепительно красиво!
Насладились природой, искупались в заливе. Было ослепительно красиво!
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В восторге от поездки с Александром, очень интересный рассказчик. Небанально рассказывает про Владивосток, исторю, про жителей тайги. Машина огонь) - проедет везде, куда остальные и не подумают. Спасибо за прекрасный день.
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По моему мнению - это идеальная экскурсия. Я обязательно ее рекомендую тем, кто хочет не просто покататься по стандартным туристическим
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Наш гид, Александр! Отличный водитель! Местами были сложноые проезды, но он прекрасно и непринужденно справлялся с ними! Выбранные достопримечательности прекрасно
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Восхитительные локации, познавательный материал, гид интересно и с юмором преподносит материал. Александр не торопит и дает насладиться видами. Рекомендую 100 %!
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Всего 64 отзыва во Владивостоке в категории "Пираты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Пираты»
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Сейчас во Владивостоке в категории "Пираты" можно забронировать 4 экскурсии от 9000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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