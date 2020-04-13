Погулять по заповедникам, полюбоваться степью, усыпанной тюльпанами, и посетить буддийские святыни
Погуляете по городу-герою Волгограду и узнаете историю его строений и памятников, познакомитесь с достопримечательностями Элисты.
Мы понаблюдаем за птицами, которые прилетают на озеро Маныч-Гудило, увидим верблюдов и пройдём по экомаршруту в заповедном заказнике, где вас ждёт розовое озеро, «горящий» метановый источник и «поющие барханы». Желающие смогут попробовать знаменитый солёный чай и другие национальные угощения.
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 500 ₽
Описание
Организационные детали
Этот список поможет вам собраться.
Снаряжение:
— Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
Одежда и обувь:
— Кроссовки
— Тёплая куртка
— Ветровка
— Кофта
— 1-2 футболки
— Дождевик
— Брюки/джинсы
— Шорты
— Бандана/бейсболка/кепка
— Шапка
— Носки 2-3 пары
— Яркое платье для красивых фото — девушкам
Что взять еще:
— Аптечка личная в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания — при необходимости.
— Средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
— Крем солнцезащитный
— Очки солнцезащитные
— Лёгкое полотенце
Документы:
— Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
— Медицинская страховка — по желанию
Дополнительно:
— Фотоаппарат (видеокамера).
Программа тура по дням
Экскурсия по Волгограду, переезд в Элисту
Встречаемся и после завтрака в кафе в сопровождении местного гида отправляемся знакомиться с городом-героем Волгоградом. Посетим такие исторические места, как Мамаев курган, где посмотрим на памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»; дом Павлова, оборона которого во время Великой Отечественной войны продолжалась 58 дней, о чём сегодня напоминает одна из стен здания в следах от пуль и снарядов. Прогуляемся по набережной и полюбуемся живописными берегами Волги.
Пообедав, переедем в Элисту, столицу Калмыкии. Разместимся в отеле и поужинаем в кафе национальной кухни.
Всего за день проедем на автобусе 330 км, пройдём пешком до 10 км.
Любуемся тюльпанами и наблюдаем за птицами, "Одинокий тополь", "Золотая обитель Будды Шакьямуни", прогулка по Элисте
Позавтракав, выезжаем к памятнику природы «Тюльпановая степь», где встречается самое большое разнообразие диких тюльпанов всевозможных оттенков. Поучаствуем в культурной программе «Фестиваля тюльпанов», полюбуемся яркими красками и подышим свежим степным воздухом. Затем понаблюдаем за пернатыми на территории, прилегающей к заповеднику «Чёрные земли» — ежегодно древнее реликтовое озеро Маныч-Гудило становится местом обитания краснокнижных птиц: кудрявых и розовых пеликанов, краснозобой казарки, журавлей-красавок.
Посетим памятник природы «Одинокий тополь с каскадом родников» — гигантское дерево растёт посреди степи, вокруг установлены ограда и буддийские ступы. Совершим обход вокруг святынь, покрутим молитвенный барабан-кюрде.
Во второй половине дня побываем в главном буддистском храме республики — Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни». А завершим день обзорной экскурсией по Элисте.
Всего за день проедем на автобусе 80 км, пройдём пешком до 15 км.
Катание на верблюдах, прогулка по экомаршруту в заказнике «Меклетинский», культурная программа в туркомплексе
Сегодня утром вас ждёт яркий опыт и заряд положительных эмоций — едем смотреть и по желанию кататься на двугорбых верблюдах-бактрианах, «кораблях пустыни». После отправимся в заказник «Меклетинский» заповедника «Чёрные земли», где пройдём по экологическому маршруту. Увидим кусочек пустыни прямо посреди степи — «поющие барханы». Посмотрим на уникальное розовое солёное озеро с целебной сероводородной грязью и источник с горящей серной водой.
Затем побываем в туристическом комплексе «Адык — страна Бумба», где вас ждёт увлекательная программа с экскурсией в юрте, стрельбой из лука, метанием аркана и катанием на верблюдах.
Всего за день проедем на автобусе 350 км, пройдём пешком до 10 км.
Свободное время, возвращение в Волгоград
В этот день утром запланировано свободное время: можно встать пораньше и пройтись по лавочкам с национальными сувенирами. После позднего завтрака едем обратно в Волгоград. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 20:00.
Всего на автобусе проедем 310 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Волгоград, аэропорт или центр города, 10:00Завершение: Волгоград, вторая половина дня. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.