Встречаемся и после завтрака в кафе в сопровождении местного гида отправляемся знакомиться с городом-героем Волгоградом. Посетим такие исторические места, как Мамаев курган, где посмотрим на памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»; дом Павлова, оборона которого во время Великой Отечественной войны продолжалась 58 дней, о чём сегодня напоминает одна из стен здания в следах от пуль и снарядов. Прогуляемся по набережной и полюбуемся живописными берегами Волги.

Пообедав, переедем в Элисту, столицу Калмыкии. Разместимся в отеле и поужинаем в кафе национальной кухни.

Всего за день проедем на автобусе 330 км, пройдём пешком до 10 км.