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и он один, что не мешает ориентироваться в окружающей обстановке, но при этом ни сильный ветер, ни звуки улицы не мешают отчетливо слышать рассказ экскурсовода. Вроде может показаться, что это какие-то мелочи, а на самом деле отличное решение, которое упростило восприятие информации и поспособствовало лучшему погружению в атмосферу старинного Кранца. Сама экскурсия была очень позитивная, с необычными фрагментами и даже иногда с музыкальным сопровождением. Подача материала приятная и доступная. Это был не монотонный рассказ, а живое общение с участниками. Мы рекомендуем в городе Зеленоградск брать такую полноценную обзорную экскурсию.