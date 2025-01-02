Игры – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Зеленоградске, цены от 1200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
Пешая
скидка
30%
26 отзывов
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 27001890 за человека
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Пешая
125 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
от 1200 за человека
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
2 часа
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Посчитать котов, заглянуть в чемоданчик фармацевта прошлого века и узнать, бывала ли здесь королева
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 12:00
14 янв в 12:00
6800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 января 2025
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Огромное-оргомное спасибо Наталье, которая в канун Нового года погрузила нас в увлекательную историю Кранца! Отлично составлен маршрут, который сразу даёт
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    представление о городе. Великолепное знание материала, умноженное на любовь к своему городу. Очень приятная, грамотная речь и энергетика такая, что ощущаешь себя дорогим гостем Натальи! Мы нашли самый старый дом и получили милые подарочки, сделанные руками Натальи. На прикреплённом фото наш любымый дом. А вот самый старый желаю всем найти в рамках этой экскурсии! Очень рекомендую! Отличное настроение, непередаваемые эмоции вам обеспечены!!!

    Огромное-оргомное спасибо Наталье, которая в канун Нового года погрузила нас в увлекательную историю Кранца! Отлично составлен
  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Спасибо большое Наталье! Было очень интересно посмотреть на город другими глазами! Отлично провели время! Сыну тоже понравилась экскурсия и маленькие презенты в конце! Будем теперь рекомендовать друзьям!
  • Н
    Нина
    22 ноября 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендации не только по Зеленоградску, но и другим городам области.
    Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендацииПрекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендации
  • М
    Марица
    8 ноября 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Отлично когда путешествуешь по прекрасному городу с хорошим экскурсоводом, много тонкостей и деталей на которые не обратил бы внимание в
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    обычное время предстают совсем в другом свете и можно проверить свою эрудицию и догадки. Спасибо Елене за грамотный, профессиональный подход и лёгкую подачу информации.

  • И
    Иван
    1 ноября 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Очень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушник надевается на ушную раковину,
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    и он один, что не мешает ориентироваться в окружающей обстановке, но при этом ни сильный ветер, ни звуки улицы не мешают отчетливо слышать рассказ экскурсовода. Вроде может показаться, что это какие-то мелочи, а на самом деле отличное решение, которое упростило восприятие информации и поспособствовало лучшему погружению в атмосферу старинного Кранца. Сама экскурсия была очень позитивная, с необычными фрагментами и даже иногда с музыкальным сопровождением. Подача материала приятная и доступная. Это был не монотонный рассказ, а живое общение с участниками. Мы рекомендуем в городе Зеленоградск брать такую полноценную обзорную экскурсию.

    Очень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушникОчень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушникОчень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушникОчень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушникОчень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушник
  • Т
    Татьяна
    31 октября 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Очень доброжелательная и улыбчивая Наталья провела чудесную экскурсию в ненастный октябрьский день) погода нам не помешала насладится красотами Кранца, тыквами
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    (мы посетили город накануне Хеллоуина), котами и котятами, пряничными домиками и янтарным маршрутом) благодарю и рекомендую! Спасибо за правильную речь и любовь к своему делу!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Игры»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
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  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
  9. Замок Шаакен
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в январе 2025
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