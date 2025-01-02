скидка
30%
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 27001890₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
от 1200₽ за человека
2 часа
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Посчитать котов, заглянуть в чемоданчик фармацевта прошлого века и узнать, бывала ли здесь королева
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 12:00
14 янв в 12:00
6800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 января 2025Огромное-оргомное спасибо Наталье, которая в канун Нового года погрузила нас в увлекательную историю Кранца! Отлично составлен маршрут, который сразу даёт
- ЕЕкатерина30 ноября 2024Спасибо большое Наталье! Было очень интересно посмотреть на город другими глазами! Отлично провели время! Сыну тоже понравилась экскурсия и маленькие презенты в конце! Будем теперь рекомендовать друзьям!
- ННина22 ноября 2024Прекрасная экскурсия, интересный маршрут, Наталья интересно рассказывает, а также у нее можно узнать информацию и рекомендации не только по Зеленоградску, но и другим городам области.
- ММарица8 ноября 2024Отлично когда путешествуешь по прекрасному городу с хорошим экскурсоводом, много тонкостей и деталей на которые не обратил бы внимание в
- ИИван1 ноября 2024Очень здорово придумали, что каждому участнику выдали наушники и речь экскурсовода транслировалась в них. Причем наушник надевается на ушную раковину,
- ТТатьяна31 октября 2024Очень доброжелательная и улыбчивая Наталья провела чудесную экскурсию в ненастный октябрьский день) погода нам не помешала насладится красотами Кранца, тыквами
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Игры»
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