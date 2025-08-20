Индивидуальная
до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
14 ноя в 14:00
15 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиогид по Зеленоградску
Погрузитесь в рождественскую сказку Кранца с аудиогидом. Пройдите по нарядным улицам, узнайте традиции и получите подарок на память
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 16:00
25 ноя в 16:00
26 ноя в 16:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
15 ноя в 11:15
18 ноя в 12:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра в 16:00
15 ноя в 10:30
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
Завтра в 11:00
14 ноя в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск: восхищение прошлым
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по Курортному проспекту и парку. Узнайте больше о местной истории и культуре в индивидуальной экскурсии
Начало: На улице Ленина
24 дек в 09:00
25 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: На Курортном проспекте
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Зеленоградск: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческим местам Зеленоградска, включая водонапорную башню и бывший парк Плантаже
21 ноя в 10:00
26 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая велопрогулка по Куршской косе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
10 700 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
от 5950 ₽
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск - город-курорт
Прогулка по Зеленоградску откроет вам его уникальную историю и природные красоты. Узнайте, как развивался этот курорт и насладитесь его атмосферой
Начало: На ул. Ленина
24 дек в 09:00
25 дек в 09:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, гуляя по центру Кранца с аудиогидом. Узнайте тайны и истории города, наслаждаясь его красотой
Начало: Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск ...
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
14 ноя в 13:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия «Зеленоградск перед Рождеством»
Окунуться в атмосферу праздника, полюбоваться гирляндами огней и увидеть главные локации города
Начало: ТЦ Пегас. Ул. Ленина, д. 3
Завтра в 12:00
14 ноя в 12:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
14 ноя в 10:00
15 ноя в 15:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Столица кошек - Зеленоградск
Обзорная экскурсия по городу, где на каждом шагу история и котики
Начало: Недалеко от вокзала
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
14 ноя в 10:30
3000 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоспектакль «Бегущая по волнам»
Переместитесь в прошлое и настоящее Зеленоградска с аудиоспектаклем «Бегущая по волнам». Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 15:30
4 дек в 15:30
5 дек в 15:30
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Променад по уютному Зеленоградску
Зеленоградск - это не только морской курорт, но и место с богатой историей. Прогулка по променаду подарит вам незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в воскресенье в 11:15 и 15:15
16 ноя в 11:15
23 ноя в 11:15
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
Кранц в истории и вкусе
Обзорная экскурсия по Зеленоградску с кулинарными остановками
Начало: На улице Ленина
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
от 4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
от 4550 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
19 янв в 09:30
20 янв в 09:30
от 3900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ветер перемен: история Зеленоградска
Прогуляться по улицам курортного Кранца и почувствовать дыхание Балтики
15 ноя в 09:00
16 ноя в 14:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Рождественский Кранц: прогулка
Погрузитесь в атмосферу зимнего Кранца, узнайте о традициях и насладитесь рождественским уютом Зеленоградска
Начало: На центральной площади
2 дек в 12:00
4 дек в 12:00
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и его история. Знакомство в группе
Увидеть + узнать = полюбить
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 11:00
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
от 2800 ₽
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимний Зеленоградск - волшебный Зеленоградск
Наполниться праздничной атмосферой, обсудить новогодние традиции и сделать тёплые снимки
Начало: У вокзала
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиоспектакль «Морской променад Кранц-Зеленоградск»
Погрузиться в дух романтики и легенд города у моря - на прогулке в наушниках
Начало: У вокзала
Расписание: в четверг в 15:30
Завтра в 15:30
20 ноя в 15:30
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена20 августа 2025Услышать истории Кранца! Аудиоспектакль по ЗеленоградскуДата посещения: 20 августа 2025Очень интересный и необычный формат проведения экскурсии. Спасибо огромное!!!
- ИИрина12 ноября 2025Лидия прекрасный гид. Интересно рассказывает, показала город не только по туристической "тропе", но такие места, куда сам не попадешь. Рекомендую очень.
- ААнастасия10 ноября 2025Первый раз попали на аудио экскурсию, впечатления потрясающие. С самого момента начала экскурсии на ж/д станции, когда начинаешь слышать стук
- ААнжелика9 ноября 2025Хочу поблагодарить экскурсовода Екатерину за интересную, познавательную экскурсию, подача материала доступна, понятна, время пролетело незаметно!!
- ЭЭльвира7 ноября 2025Прекрасная экскурсия и прекрасный гид. Профессионал своего дела. Огромное спасибо
- ТТатьяна7 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Увидели некоторое немецкие дома изнутри. Услышали семейную архивную историю. Неспешно прошлись по Зеленоградску изучая его улочки и
- ММарина5 ноября 2025Спасибо большое Лидии и Сергею за невероятно интересную и душевную экскурсию! Прекрасная манера подачи, такт и продуманность рассказа!
- ААлександр4 ноября 202531го октября были с компанией на экскурсии в Зеленоградске с гидом Ольгой. В отзывах многие замечали, что подача информации была
- ЭЭрика4 ноября 2025Спасибо Наталье за теплую прогулку по уютным улочкам. Несмотря на дождь и холодный ветер.
- ААсия30 октября 2025Я была с сыном подростком,который не очень хотел идти но Лидия смогла и его заинтересовать было интересно,всем советую
- ННаталья30 октября 2025Потрясающие экскурсии по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску! Хочется выразить огромную благодарность гиду Сергею. Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь
- ТТатьяна29 октября 2025Великолепная, яркая и динамичная экскурсия! Очень интересные детали и рассказ Натальи, нас захватил и покорил просто!!! Рекомендую, провели это время на одном дыхании и очень Благодарны за новые знания и великолепную прогулку.
- ЕЕлена28 октября 2025Отличная экскурсия и ещё более замечательный гид.
Павел увлекательный рассказчик. Очень не хотелось, чтобы наша прогулка по Зеленоградску заканчивалась. Всегда интересно слушать людей, влюблённых в своё дело.
Рекомендую эту экскурсию для знакомства с замечательным городом.
- ННаталия27 октября 2025Чудесная экскурсовод!!!! Очень очень до души рекомендую!!!
- ААлександра26 октября 2025Спасибо большое за душевную экскурию. Было интересно, красиво. Рекомендуем!
- ТТатьяна26 октября 2025Спасибо большое Юрию за интересную и познавательную экскурсию.
- LLenar26 октября 2025Если вам интересно содержание, то Юрий тот человек, кто вам нужен! Отлично рассказана история, оперирует датами и именами. Проверить конечно не можем, да и не зачем, а так -очень познавательно и интересно!!!
- ТТимур23 октября 2025Прекрасная неформатная и очень душевная экскурсия! Рекомендую всем, кто хочет посмотреть на Зеленоградск глазами местного жителя.
- ТТатьяна23 октября 2025Экскурсия понравилась. Познавательно и интересно. Спасибо большое нашему гиду Ольге.
