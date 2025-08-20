Е Елена Услышать истории Кранца! Аудиоспектакль по Зеленоградску Дата посещения: 20 августа 2025 Очень интересный и необычный формат проведения экскурсии. Спасибо огромное!!!

И Ирина Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Лидия прекрасный гид. Интересно рассказывает, показала город не только по туристической "тропе", но такие места, куда сам не попадешь. Рекомендую очень.

А Анастасия Услышать истории Кранца! Аудиоспектакль по Зеленоградску читать дальше колес приближающегося паровоза и его гудок, голоса вокруг, видеть спешащих людей… Невероятное погружение в историю, до мурашек:) Спасибо организатору! Очень интересная экскурсия по старинному Кранцу! Первый раз попали на аудио экскурсию, впечатления потрясающие. С самого момента начала экскурсии на ж/д станции, когда начинаешь слышать стук

А Анжелика Зеленоградск - Кранц: история одного города Хочу поблагодарить экскурсовода Екатерину за интересную, познавательную экскурсию, подача материала доступна, понятна, время пролетело незаметно!!

Э Эльвира Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Прекрасная экскурсия и прекрасный гид. Профессионал своего дела. Огромное спасибо

Т Татьяна Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска читать дальше дома. Лидия очень приятный рассказчик, прекрасно подает материал. Уделяет много внимание детям, что для нас, родителей, очень важно.

Спасибо Вам большое, Лидия Ивановна! Очень рекомендую данного экскурсовода. Очень понравилась экскурсия. Увидели некоторое немецкие дома изнутри. Услышали семейную архивную историю. Неспешно прошлись по Зеленоградску изучая его улочки и

М Марина Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Спасибо большое Лидии и Сергею за невероятно интересную и душевную экскурсию! Прекрасная манера подачи, такт и продуманность рассказа!

А Александр Добро пожаловать в Зеленоградск читать дальше "нестандартная" (сначала все оторопели, если можно использовать это слово), но через 10 минут мы перестали это замечать и воспринималось всё легко и понятно. И это хорошо, что гиды разные. 31го октября были с компанией на экскурсии в Зеленоградске с гидом Ольгой. В отзывах многие замечали, что подача информации была

Э Эрика Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца» Спасибо Наталье за теплую прогулку по уютным улочкам. Несмотря на дождь и холодный ветер.

А Асия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Я была с сыном подростком,который не очень хотел идти но Лидия смогла и его заинтересовать было интересно,всем советую

Н Наталья Удивительный Кранц-Зеленоградск и его история. Знакомство в группе читать дальше к этим городам сделали мою неделю пребывания в Калининградской области незабываемой. Я увидела не только стандартные достопримечательности, но и узнала о множестве уникальных мест. Однозначно рекомендую! Потрясающие экскурсии по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску! Хочется выразить огромную благодарность гиду Сергею. Его профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь

Т Татьяна Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца» Великолепная, яркая и динамичная экскурсия! Очень интересные детали и рассказ Натальи, нас захватил и покорил просто!!! Рекомендую, провели это время на одном дыхании и очень Благодарны за новые знания и великолепную прогулку.

Е Елена Замуррчательный Зеленоградск Отличная экскурсия и ещё более замечательный гид.

Павел увлекательный рассказчик. Очень не хотелось, чтобы наша прогулка по Зеленоградску заканчивалась. Всегда интересно слушать людей, влюблённых в своё дело.

Рекомендую эту экскурсию для знакомства с замечательным городом.

Н Наталия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Чудесная экскурсовод!!!! Очень очень до души рекомендую!!!

А Александра Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца» Спасибо большое за душевную экскурию. Было интересно, красиво. Рекомендуем!

Т Татьяна Зеленоградск - город-курорт Спасибо большое Юрию за интересную и познавательную экскурсию.

L Lenar Зеленоградск: восхищение прошлым, любовь к настоящему Если вам интересно содержание, то Юрий тот человек, кто вам нужен! Отлично рассказана история, оперирует датами и именами. Проверить конечно не можем, да и не зачем, а так -очень познавательно и интересно!!!

Т Тимур Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Прекрасная неформатная и очень душевная экскурсия! Рекомендую всем, кто хочет посмотреть на Зеленоградск глазами местного жителя.