Евгений К. – Гид из Пхукета

Возможность осмотреть весь остров 🏝️ за один день с опытным гидом-водителем.



Транспорт заберёт вас из отеля и отвезёт ко всем важным объектам: мыс Промтеп, храм Ват Чалонг, смотровая площадка Карон и другие локации.



Индивидуальный маршрут экскурсии 🧭 может быть изменён по вашему желанию.



Автомобиль привезёт вас обратно в гостиницу после завершения тура.