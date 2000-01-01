Обзорная экскурсия ⛳ подразумевает посещение самых красивых 🤩 мест на Пхукете. Храм Ват Чалонг, обзорные площадки, статуя большого Будды - это все обязательные к посещению места для каждого приезжающего сюда туриста.
Совместно с русскоговорящим гидом-водителем вы осмотрите основные достопримечательности 🏛️ острова, посетите местные рынки и пляжи.
Обычно программа включает в себя следующие объекты:
смотровая площадка Karon viewpoint
обзорная у ветрогенератора
мыс Промтеп (Promthep cape), самая южная точка Пхукета
статуя Большого Будды
храм Ват Чалонг
гора с обезьянами
но по вашему желанию она может быть изменена