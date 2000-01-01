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Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле

3
2 отзыва
Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Возможность осмотреть весь остров 🏝️ за один день с опытным гидом-водителем.

Транспорт заберёт вас из отеля и отвезёт ко всем важным объектам: мыс Промтеп, храм Ват Чалонг, смотровая площадка Карон и другие локации.

Индивидуальный маршрут экскурсии 🧭 может быть изменён по вашему желанию.

Автомобиль привезёт вас обратно в гостиницу после завершения тура.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $72 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле

Что вы увидите

  • смотровая площадка Karon viewpoint
  • обзорная у ветрогенератора
  • мыс Промтеп (Promthep cape), самая южная точка Пхукета
  • статуя Большого Будды
  • храм Ват Чалонг
  • гора с обезьянами
  • поездка на слонах
  • водопад
  • пещера-храм обезьян
Обзорная экскурсия ⛳ подразумевает посещение самых красивых 🤩 мест на Пхукете. Храм Ват Чалонг, обзорные площадки, статуя большого Будды - это все обязательные к посещению места для каждого приезжающего сюда туриста.
Совместно с русскоговорящим гидом-водителем вы осмотрите основные достопримечательности 🏛️ острова, посетите местные рынки и пляжи.

Обычно программа включает в себя следующие объекты:

    смотровая площадка Karon viewpoint
    обзорная у ветрогенератора
    мыс Промтеп (Promthep cape), самая южная точка Пхукета
    статуя Большого Будды
    храм Ват Чалонг
    гора с обезьянами
    но по вашему желанию она может быть изменена
    Что входит
    • услуги гид-водителя
    • транспорт
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгений К.
    Евгений К.
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    2 отзыва оставили туристы

    Евгений К. проводит ещё 5 экскурсий

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