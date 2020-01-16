2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Могу отметить хорошую организацию. Всё было без проблем - автобус приехал вовремя, по пути всё было тоже чётко. Сами гиды были очень приятные и внимательные .



Единственно, что это трудно назвать экскурсией, скорее трансфер. Гид тоже выступает скорее в роли сопровождающего, так как не имеет право работать гидов по местному закону. Нам рассказали только порядок маршрута и основные моменты по безопасности, не более.



Если рассказать про сам маршрут, то всё было довольно быстро, например лагуну из фильма "Пляж" мы посмотрели просто из далека на ходу.

На самих островах, по понятным причинам, толпы туристов и лодок.



Могу предупредить, о чём нам не сказали заранее, что за высадку на остров Кай нужно будет скинуться по 10 бат/чел, так что лучше с собой подготовить заранее.

Так же на этом острове много кораллов, поэтому заранее всем предлагают купить специальные тапочки по 450 бат. Мы вполне обошлись там и без них, но есть другой момент - ваши шлёпки забирают сразу в начале на лодке и отдают в конце. По пляжу ходить это не проблема, но вот пойти в ресторан босиком на обед или зайти так в туалет уже большая проблема.