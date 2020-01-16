2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

07.30 — 08.00 — выезд из отеля;
08.30 — прибытие на пирс, перерыв на чай и кофе, знакомство с гидом и командой;
09.00 — отправление с причала к островам;
09.30 — остановка около острова Кай Нуи для фото и купания с масками и ластами;
10.30 — прибытие к острову Пхи-Пхи Лей. Остановка в бухте Майя, где снимался фильм «Пляж», для фото, без высадки на берег и купания;
10.45 — осмотр пещеры Викингов;
11.00 — лагуна Пиле;
11.30 — осмотр пляжа обезьян;
12.00 — обед на острове Пхи-Пхи Дон;
14.30 — остров Кай Нок, пляжный отдых и купание;
16.00 — прибытие на причал. Возвращение в отель.
Важно знать до бронирования
Что входит в стоимость, а что — нет