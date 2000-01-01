Anastasia A. – Гид из Пхукета

Предлагаю вам отправится в самый дикий и загадочный тур по северным тропическим дорогам Пхукета — на байках и в приятной дружеской атмосфере.



Только здесь можно покупаться на маленьком уютном пляже среди джунглей, заглянуть в нетуристический буддистский храм, насладившись тишиной, или коснуться летящего самолета на фото.



Данная экскурсия ⛳ может быть организована как для одного участника, так и для группы, а каждый участник получит отдельный байк с водителем.