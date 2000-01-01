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Мототур Дикий Север

Anastasia A.
Anastasia A. – Гид из Пхукета
Предлагаю вам отправится в самый дикий и загадочный тур по северным тропическим дорогам Пхукета — на байках и в приятной дружеской атмосфере.

Только здесь можно покупаться на маленьком уютном пляже среди джунглей, заглянуть в нетуристический буддистский храм, насладившись тишиной, или коснуться летящего самолета на фото.

Данная экскурсия ⛳ может быть организована как для одного участника, так и для группы, а каждый участник получит отдельный байк с водителем.
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Мототур Дикий Север
Мототур Дикий Север

Что вы увидите

  • Пляжи Камала, Сурин, Банг Тао
  • Обзорная площадка Лаем Синг
  • Дмкий пляж Банана
  • Храм Ват Монгол Варарарам
  • Буддистский монастырь
  • Пляж Май Као
  • Водопад Банг Пэ
Самый дикий и загадочный тур по северным тропическим дорогам на байках и в приятной дружеской атмосфере. Только здесь можно покупаться на маленьком уютном пляже среди джунглей, заглянуть в нетуристический буддистский храм, насладившись тишиной, или коснуться летящего самолета на фото.

В чем преимущества наших Экскурсий:

  • Вы получаете личного гида-водителя на байке
  • Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!
  • Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура
  • Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге
  • Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали

Что вас ожидает:

  • Обзор северных пляжей Камала, Сурин, Банг Тао
  • Обзорная площадка Лайем Синг на красивейший пляж 🏖️, который закрыт для посещения
  • Купание на диком пляже Банана среди джунглей!
  • Посещение храма Ват Монгол Варарам с потрясающе красивым садом! Про этот храм мало кто знает, лучшее место, чтобы насладиться тишиной
  • Покормим сомов в удивительном озере одного буддистского монастыря
  • Пляж Май Као, рядом с аэропортом, где делают уникальные фото с садящимися самолетами
  • Купаемся в Водопаде Банг Пэ - самом высоком водопаде Пхукета

Что взять с собой:

  • Полотенце, купальник, солнцезащитный крем
  • Деньги на дополнительные расходы
  • Хорошее настроение
Что входит
  • Личный гид на мотобайке
  • Шлем, дождевик
  • Приятная дружеская атмосфера и рассказы о Пхукете и тайской культуре
Что не входит
  • Обед (50-150 бат)
  • Вход на водопад 200 бат
Начало
🚩 Мы забираем вас из отеля!
Место завершения
🏁 И привозим обратно!
Мототур Дикий Север
Мототур Дикий Север
Мототур Дикий Север
Мототур Дикий Север
Мототур Дикий Север

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anastasia A.
Anastasia A.
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Anastasia A. проводит ещё 2 экскурсии

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