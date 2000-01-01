Самый дикий и загадочный тур по северным тропическим дорогам на байках и в приятной дружеской атмосфере. Только здесь можно покупаться на маленьком уютном пляже среди джунглей, заглянуть в нетуристический буддистский храм, насладившись тишиной, или коснуться летящего самолета на фото.
В чем преимущества наших Экскурсий:
Вы получаете личного гида-водителя на байке
Мы заберём вам из отеля и привезём обратно!
Нам не страшны никакие пробки! Экскурсия ⛳ получается яркой и насыщенной, мы посещаем максимальное количество достопримечательностей 🏛️ за время тура
Вы ощутите невероятное удовольствие от самой езды на байке с ветерком, любуясь невероятными видами по дороге
Вы проведёте время в дружеской атмосфере и узнаете о культуре страны, в которую приехали
Что вас ожидает:
Обзор северных пляжей Камала, Сурин, Банг Тао
Обзорная площадка Лайем Синг на красивейший пляж 🏖️, который закрыт для посещения
Купание на диком пляже Банана среди джунглей!
Посещение храма Ват Монгол Варарам с потрясающе красивым садом! Про этот храм мало кто знает, лучшее место, чтобы насладиться тишиной
Покормим сомов в удивительном озере одного буддистского монастыря
Пляж Май Као, рядом с аэропортом, где делают уникальные фото с садящимися самолетами
Купаемся в Водопаде Банг Пэ - самом высоком водопаде Пхукета
Что взять с собой:
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем
Деньги на дополнительные расходы
Хорошее настроение
Что входит
Личный гид на мотобайке
Шлем, дождевик
Приятная дружеская атмосфера и рассказы о Пхукете и тайской культуре
Что не входит
Обед (50-150 бат)
Вход на водопад 200 бат
Начало
🚩 Мы забираем вас из отеля!
Место завершения
🏁 И привозим обратно!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.