  1. Таиланд
  2. Пхукет
  3. Экскурсии

Полеты в джунглях

4
2 отзыва
Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Хануман – почитаемое в индуизме божество в обличии обезьяны.

Ему приписывают невероятную быстроту и силу.

По легенде Хануман однажды смог перелететь через океан.

Представлять себя ловким и прыгучим богом вы будете в парке 🌳 аттракционов 🎡 Flying Hanuman на острове 🏝️ Пхукет: в течение двух часов вас ждут многочисленные полеты, спуски по канатам, переправа на плотах и многое другое.

Предоставляются все необходимые средства страховки, поэтому отбросьте сомнения и вперед — навстречу приключениям!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $89.5 за человека

    Заказать экскурсию
Полеты в джунглях
Полеты в джунглях

Что вы увидите

  • джунгли Пхукета
  • парк аттракционов Flying Hanuman
Flying Hanuman или Полет Гиббона - это увлекательное путешествие и новые открытия. Самое большое эко-приключение в Южном Таиланде независимо от возраста!
Возможность прикоснуться к джунглям Тайланда и почувствовать себя частью леса)

К вашим услугам система двойной страховки, опытные инструкторы, которые будут сопровождать вас во время приключения и огромное количество различных высотных приспособлений, а именно:

    28 платформ:

    • 15 полетов
    • 2 спуска по канату
    • 2 подвесных моста
    • 3 спиралевидные лестницы
    • 1 переправа на подвесном плоту
    • 20 мин прогулка 👣 по диким уголкам природы
    • Примечвния: Стропа молодожен, 15 метровый спуск по канату с высоты, Максимальный полет 100 метров.
    • Рекомендуем: Всем гостям надеть удобную обувь и одежду, в которой будет удобно и комфортно на открытом воздухе. Масса тела гостей не должна превышать 120 кг, дети, возраст которых меньше, чем 4 года, не допускаются к полетам.
    Что входит
    • полеты с 28 платформ
    • обед
    Что не входит
    • личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Полеты в джунглях
    Полеты в джунглях
    Полеты в джунглях
    Полеты в джунглях

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгений К.
    Евгений К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    2 отзыва оставили туристы

    Евгений К. проводит ещё 5 экскурсий

    Экскурсия в национальный парк Као Лак
    $70
    9.5 часов
    Экскурсия в национальный парк Као Лак
    4 отзыва
    Острова Пхи Пхи
    $89
    10 часов
    Острова Пхи Пхи
    2 отзыва
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
    $72
    3 часа
    Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
    2 отзыва
    Морская рыбалка
    $70
    10 часов
    Морская рыбалка
    1 отзыв
    Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
    $85
    6 часов
    Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)

    Еще несколько необычных экскурсий в Пхукете

    Первое свидание с Пхукетом
    $128
    5.5 часов
    Первое свидание с Пхукетом
    98 отзывов
    Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
    Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
    $220
    5 часов
    Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
    37 отзывов
    Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
    Пхукет для новичков
    $120
    6.5 часов
    Пхукет для новичков
    28 отзывов
    Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
    Детский тур по Пхукету
    $100
    5 часов
    Детский тур по Пхукету
    23 отзыва
    Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
    Национальный парк Као Лак и пещерный храм
    $42
    9 часов
    Национальный парк Као Лак и пещерный храм
    22 отзыва
    Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день
    Чудеса провинции Пханг Нга
    $54
    8 часов
    Чудеса провинции Пханг Нга
    14 отзывов
    Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда