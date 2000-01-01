Flying Hanuman или Полет Гиббона - это увлекательное путешествие и новые открытия. Самое большое эко-приключение в Южном Таиланде независимо от возраста!
Возможность прикоснуться к джунглям Тайланда и почувствовать себя частью леса)
К вашим услугам система двойной страховки, опытные инструкторы, которые будут сопровождать вас во время приключения и огромное количество различных высотных приспособлений, а именно:
28 платформ:
15 полетов
2 спуска по канату
2 подвесных моста
3 спиралевидные лестницы
1 переправа на подвесном плоту
20 мин прогулка 👣 по диким уголкам природы
Примечвния: Стропа молодожен, 15 метровый спуск по канату с высоты, Максимальный полет 100 метров.
Рекомендуем: Всем гостям надеть удобную обувь и одежду, в которой будет удобно и комфортно на открытом воздухе. Масса тела гостей не должна превышать 120 кг, дети, возраст которых меньше, чем 4 года, не допускаются к полетам.
Что входит
полеты с 28 платформ
обед
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.