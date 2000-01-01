Евгений К. – Гид из Пхукета

Хануман – почитаемое в индуизме божество в обличии обезьяны.



Ему приписывают невероятную быстроту и силу.



По легенде Хануман однажды смог перелететь через океан.



Представлять себя ловким и прыгучим богом вы будете в парке 🌳 аттракционов 🎡 Flying Hanuman на острове 🏝️ Пхукет: в течение двух часов вас ждут многочисленные полеты, спуски по канатам, переправа на плотах и многое другое.



Предоставляются все необходимые средства страховки, поэтому отбросьте сомнения и вперед — навстречу приключениям!