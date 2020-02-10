3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Таиланд
  2. Пхукет
  3. Экскурсии

  4. Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета

Встретить день на смотровой с потрясающим видом, искупаться в водопаде и поймать на пляже самолет

Артём
Задать вопрос
Артём – ваш гид
Говорят, в Таиланде удивительные закаты и рассветы — предлагаю вам занять места в партере и насладиться лучшим видом на восходящее солнце.

Мы посетим обзорную площадку Самет Нангше, освежимся под струями водопада Раман и покормим священных сомов в озере у храма Ват Май Као.

Вас ждут прекрасные и малолюдные пляжи, элитный район Лагуна и взлетающие самолеты прямо у вас над головой на пляже Май Као.
От $140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 9 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча ваш отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета

Что вас ожидает

Обзор на 360 градусов
Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в соседнюю провинцию Пхан-Нга, чтобы встретить рассвет на обзорной площадке Самет Нангше. Вам откроется потрясающий вид на залив и цепочку островов, протянувшуюся над водной гладью на многие километры. После этого зрелища мы отправимся к водопаду Раман, где прогуляемся по облагороженным джунглям и поныряем в глубокие бассейны водопада.

Самолет над вашей головой
Возвращаясь на остров, мы проедем через мост Сарасин, который соединяет остров Пхукет и материк и объединяет две провинции. На материке вас ждет знаменитый пляж Май Кхао, визитная карточка Пхукета. Прямо над головой туристов здесь взлетают и садятся самолеты. Мы приедем сюда рано утром, и потому у нас есть шанс увидеть много самолетов, пролетающих каждые 2-5 минут, и застать безлюдный пляж.

Храм у озера
Далее вы посетите храм Ват Май Као — тихое место, окруженное зарослями. Здесь нет толп суетливых туристов, и потому сохранилась молитвенная атмосфера, подходящая для медитации. В небольшом озере на территории храма плавают священные сомы — вы сможете покормить крупных рыб и насладиться спокойствием этого уголка острова.

Россыпь пляжей
После обеда на берегу пляжа Най Тон, когда станет уже довольно жарко, мы отправимся искупаться на дикий пляж Банана: море здесь теплое и чистое, а сам пляж скрыт от любопытных глаз густыми джунглями. Мы заедем на пляж Банг Тао и увидим элитные виллы района Лагуна, проедем вдоль моря по красивейшей дороге у пляжей Камала и Сурин. И заглянем на любимый пляж королевы Таиланда — здесь с обзорной площадке открывается отличный вид на бухту Лаем Синг.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не привык целыми днями лежать на пляжах, любит активный отдых и всегда ждёт приключений.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на мотобайках с опытными русскими водителями-гидами, которые более 3 лет живут на острове и катают туристов. Путешественник — пассажир на байке.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, шлем, дождевик.
  • В стоимость не входит обед (50-150 бат), вход в национальный парк (30 бат), а также корм для сомов (30 бат).
  • Выезд на рассвет из отеля примерно в 4.00-4.30 утра, также возможен выезда без встречи рассвета в 9:00.
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета
Рассвет в Пханг-Нга и мототур по северу Пхукета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Артём
Артём
Привет! Меня зовут Артём. Более 4 лет я живу на Пхукете. За это время я изучил его вдоль и поперек, знаю, где найти пустынные секретные пляжи, аутентичные храмы, обзорные площадки без толп туристов, где поесть вкуснейший Том Ям и Пад Тай. Я покажу все интересные места и расскажу о культуре, обычаях и лайфхаках. В моей команде только опытные водители-гиды, и с нами вы будете в безопасности на экскурсии! За последние 4 года я посетил 16 стран, проехал около 150 тыс. км на мотоцикле по дорогам Европы и Азии и каждый год знакомлю с нашим островом более сотни туристов.
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 февраля 2020
Зрелищная экскурсия,хороший маршрут. Всем, кто хочет чего-то нестандартного, рекомендую!
2 ноября 2019
Нашел эту экскурсию на сайте. Люблю индивидуальные экскурсии, можно ни куда не торопиться и ни кого не ждать.Привлекла поездка в раннее утро, когда все еще спят. Артем приехал во время как и договаривались, что очень важно для меня. Конечно же получил массу положительных эмоций на весь отдых - ночной драйв на байке, рассвет и шикарные виды, обратная поездка с остановками на различных пляжах. Поездка вроде бы по времени долгая (почти 9 часов), но я даже не заметил как пролетело время.
Так же дал много информации, которая пригодилась потом на отдыхе.
Артему от Артема респект и развития новых направлений!
14 февраля 2019
Проведя неделю пляжного отдыха, захотелось какого-то движения, эмоций.
В этой экскурсии я получила, что хотела - драйв, скорость, рассвет, новые места, эмоции, интересные рассказы и конечно же хорошая компания! Артём прекрасный собеседник, слушать одно удовольствие!
Спасибо за такие варианты экскурсий, где есть что посмотреть в спокойной обстановке, без толп туристов.

Артём проводит ещё 5 экскурсий

Рассвет на Биг БуддеРассвет на Биг БуддеРассвет на Биг Будде
скидка10%
$56
$51 за человека
2.5 часа
7 отзывов
Без шумных туристов полюбоваться символом Пхукета и морскими панорамами на дружеской экскурсии
Увидеть настоящую жизнь Таиланда? Возможно, только если проснуться до рассвета, как местные. Отправившись в это путешествие, вы взглянете на остров без туристов и транспорта на дорогах, а самые красивые минуты утра проведете у подножия Большого Будды. Вы полюбуетесь видами с секретной смотровой, пообщаетесь со слонами и сделаете сотни классных снимков!
Пейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-НгаПейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-НгаПейзажи Аватара и другие чудеса Краби и Пханг-Нга
скидка20%
$380
$304 за экскурсию
13 часов
5 отзывов
Смотровые площадки, неизведанные места, яркие храмы и рассказы о Таиланде в авто-путешествии
Материковая часть южного Таиланда подарит вам фантастические впечатления: вы исследуете мангровые заросли и отдохнете на одном из лучших пляжей мира, сфотографируете островки на рассвете и закате, искупаетесь в источниках, прикоснетесь к традициям буддизма и влюбитесь в Таиланд с открыток!
По югу Пхукета на мотобайкахПо югу Пхукета на мотобайкахПо югу Пхукета на мотобайках
скидка30%
От
$146
$103 за экскурсию
6 часов
6 отзывов
Увидеть знаковые и нетуристические места острова и узнать о жизни тайцев в насыщенной поездке
Мотобайк — самый популярный транспорт в Таиланде и самый удобный для обзорной экскурсии. Вы побываете на слоновьей ферме, проверите, как скрипит музыкальный песок пляжа Карон, искупаетесь в лазурных водах Най Харн. Полюбуетесь природой острова с лучших обзорных площадок, узнаете о культуре, традициях и современной жизни тайцев. Отправитесь к сказочно красивому храму Ват Чалонг и услышите легенду, связанную с Большим Буддой. Приятное общение и веселое настроение гарантировано!
По северу Пхукета на мотобайкахПо северу Пхукета на мотобайкахПо северу Пхукета на мотобайках
скидка25%
От
$146
$110 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Посетить безлюдные пляжи, искупаться в водопаде, покормить сомов и почти коснуться самолета руками
Если вы устали от толп туристов и хотите лучше узнать Пхукет, предлагаю вам отправиться на север острова и увидеть достопримечательности, к которым трудно добраться без личного транспорта. Мы посетим пустынные пляжи, полюбуемся морем с обзорной площадки и увидим, как живут тайцы в элитном районе Лагуна. Вы подниметесь к водопаду Катху — живописному месту, спрятанному в густых джунглях. Побываете на известном пляже Май Као и испытаете необыкновенные ощущения от того, что над головой проносятся огромные самолеты.
Весь Пхукет за один день на мотобайкахВесь Пхукет за один день на мотобайкахВесь Пхукет за один день на мотобайках
От $150 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Объехать красивейшие пляжи острова, познакомиться с тайским бытом и подняться на смотровые площадки
В этом мото-путешествии вы увидите всё, за что путешественники любят Пхукет: аутентичные пляжи с белоснежным песком, секретные смотровые площадки, буддийские святыни и районы любителей тайского бокса. Вы покормите обезьянок и прокатитесь на слоне, поздороваетесь с Биг Буддой, попробуете вкуснейшие местные блюда и отдохнете на любимом пляже королевы Таиланда. Приготовьтесь собрать в один флакон все грани Пхукета!

Экскурсии на мотобайке на Пхукете

Неизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототурНеизведанный Пхукет — обзорный мототур
скидка30%
$220
$154 за человека
5 часов
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Экскурсия на мотобайке — пожалуй, лучший способ познакомиться с Пхукетом. За один день вы изучите главные объекты острова и проедете по удивительным нетуристическим местам: затерянным рыбацким деревушкам, диким джунглям и красивым безлюдным пляжам. Вы познакомитесь с бытом и традициями тайцев, попробуете вкуснейшие блюда местной кухни и откроете для себя незаезженные смотровые площадки с потрясающими видами на соседние острова, лагуны и бухты. Приготовьтесь увидеть настоящий Пхукет!
Пхукет-Таун вдоль и поперекПхукет-Таун вдоль и поперекПхукет-Таун вдоль и поперек
скидка20%
$78
$63 за человека
5.5 часов
2 отзыва
Насыщенный мототур по Старому городу и его окрестностям — от Горы Обезьян до водопада Кату
Попробуйте взять самобытность Таиланда и поместить её в крохотный европейский городок с узкими улочками. Именно такая гремучая смесь ждет вас на прогулке! Мы прокатимся по колониальному Старому городу, заглянем в уютные кафе, разберемся в местном стрит-арте, помедитиуем в буддийском храме, а в завершение заберемся на потрясающую обзорную площадку.
Мототур «Южный отрыв»Мототур «Южный отрыв»Мототур «Южный отрыв»
$78 за человека
6 часов
1 отзыв
Биг Будда, мыс Промтеп, слоны и обезьяны, лучшие пляжи и самые красивые виды острова за один день
Приглашаем исследовать в отличной компании живописный юг Пхукета. Вы подниметесь на невероятные смотровые площадки, искупаетесь в чистом море, познакомитесь с местными животными и посетите главное чудо острова — 45-метровую статую Будды. Добавит сильных эмоций поездка на байках по серпантину с шикарными видами!
Другой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места островаДругой Пхукет: секретные места острова
скидка20%
$300
$240 за экскурсию
5 часов
Путешествие по нетуристическим локациям от первозданных джунглей до закоулков Пхукет-Тауна
Приготовьтесь исследовать обратную сторону Пхукета и взглянуть на остров с небанального ракурса. Наш маршрут охватит укромные и труднодоступные уголки, до которых не добираются местные гиды и туристы. Вы отдохнете на пустынном белоснежном пляже, отыщете потрясающую панорамную площадку в сердце острова, прокрадетесь через джунгли к заповедному водопаду и заглянете в самобытные деревушки северного Пхукета.
Мототур «Дикий север»Мототур «Дикий север»Мототур «Дикий север»
скидка15%
$86
$74 за человека
7 часов
Дружеское путешествие-приключение по неизведанным тропам и райским пляжам Пхукета
Вы искупаетесь в водопаде среди джунглей и на пляжах без толп туристов, насладитесь тишиной в секретном храме и покормите сомов, сделаете открыточные снимки со смотровых и даже «коснетесь» летящего самолета — за один день всё это возможно на севере острова. Дополнят впечатления рассказы о культуре Таиланда и полезные советы.

Выбирайте и другие экскурсии на Пхукете

На мотоциклеНа островаОстров Джеймса БондаОстров МайтонОстров РачаКао СокНа автобусеИндивидуальныеВ другой городХрамыЗаповедникиКао ЛакФотосессииДвухдневныеПхи-ПхиБольшой БуддаПатонгВсеКрабиОбзорныеАктивный отдыхДжунглиНеобычные маршрутыГрупповыеДвухдневные на островаНа корабликеМорскиеКата БичВодопадыХрам ТиграНа автомобилеЗа городомДля детейКрыши и панорамыСлоныОзеро Чео ЛанКаронПханг НгаСо скидкойПешкомБилеты в музеи