3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Обзор на 360 градусов

Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в соседнюю провинцию Пхан-Нга, чтобы встретить рассвет на обзорной площадке Самет Нангше. Вам откроется потрясающий вид на залив и цепочку островов, протянувшуюся над водной гладью на многие километры. После этого зрелища мы отправимся к водопаду Раман, где прогуляемся по облагороженным джунглям и поныряем в глубокие бассейны водопада.

Самолет над вашей головой

Возвращаясь на остров, мы проедем через мост Сарасин, который соединяет остров Пхукет и материк и объединяет две провинции. На материке вас ждет знаменитый пляж Май Кхао, визитная карточка Пхукета. Прямо над головой туристов здесь взлетают и садятся самолеты. Мы приедем сюда рано утром, и потому у нас есть шанс увидеть много самолетов, пролетающих каждые 2-5 минут, и застать безлюдный пляж.

Храм у озера

Далее вы посетите храм Ват Май Као — тихое место, окруженное зарослями. Здесь нет толп суетливых туристов, и потому сохранилась молитвенная атмосфера, подходящая для медитации. В небольшом озере на территории храма плавают священные сомы — вы сможете покормить крупных рыб и насладиться спокойствием этого уголка острова.

Россыпь пляжей

После обеда на берегу пляжа Най Тон, когда станет уже довольно жарко, мы отправимся искупаться на дикий пляж Банана: море здесь теплое и чистое, а сам пляж скрыт от любопытных глаз густыми джунглями. Мы заедем на пляж Банг Тао и увидим элитные виллы района Лагуна, проедем вдоль моря по красивейшей дороге у пляжей Камала и Сурин. И заглянем на любимый пляж королевы Таиланда — здесь с обзорной площадке открывается отличный вид на бухту Лаем Синг.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто не привык целыми днями лежать на пляжах, любит активный отдых и всегда ждёт приключений.