Саймон Кабаре – самое популярное и востребованное шоу трансвеститов на сегодняшний день. Представление проходит в театре, оборудованном по новейшим технологиям. Зрителей ожидают невероятные спецэффекты и трюки, яркие костюмы и декорации, сложная хореография. В исполнении прекрасных и грациозных актеров-трансвеститов со сцены звучат самые известные мировые хиты. Высокопрофессиональное выступление никого не оставит равнодушным и запомнится вам как одно из самых ярких событий.

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