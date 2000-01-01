Саймон Кабаре – самое популярное и востребованное шоу трансвеститов на сегодняшний день. Представление проходит в театре, оборудованном по новейшим технологиям. Зрителей ожидают невероятные спецэффекты и трюки, яркие костюмы и декорации, сложная хореография. В исполнении прекрасных и грациозных актеров-трансвеститов со сцены звучат самые известные мировые хиты. Высокопрофессиональное выступление никого не оставит равнодушным и запомнится вам как одно из самых ярких событий.
Важная информация:
Трансфер оплачивается отдельно (в две стороны): 100 бат на место – Патонг, 200 бат на место – Карон, 220 бат на место - Карон, 220 бат на место - Камала. Если вам нужен трансфер из других районов Пхукета — пожалуйста, напишите в комментарии до оформления заказа.
Доступны ВИП места (ближе к сцене). Если вам нужны вип места — пожалуйста, напишите об этом в комментарии до оформления заказа.
Время выезда из Вашего отеля назначается после оформления ваучера и зависит от удаленности отеля.
Что входит
Билет (стандартные места)
Что не входит
Трансфер
ВИП места
Питание и напитки
Начало и место завершения
🚩 8 Sirirat Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket
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