Зеленый каньон

Экскурсия проходит в интернациональной группе

Групповая
Экскурсия проходит в интернациональной группе.

Язык сопровождения - русский, английский, немецкий.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, солнцезащитный крем и очки, воду, деньги на сувениры.
Зеленый каньон
Зеленый каньон
Зеленый каньон
Зеленый каньон
Зеленый каньон

Что вас ожидает 🤩

  • Зеленый каньон
  • Зеленые озера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе. Приглашаем вас в тур по заповедным местам Турции с живописными озерами, где воздух напоен ароматом хвои и горной свежестью.

Путешествие начинается с прогулки на кораблике по каньону, связывающему верхние озера с нижними. Чистая прозрачная вода имеет насыщенный изумрудный цвет. Кораблик высадит вас на берегу озера, где вы сможете отдохнуть, искупаться и вкусно пообедать свежеприготовленной форелью на гриле и куриными шашлыками.

Экскурсия в Зеленый Каньон понравится семьям с детьми, парам и индивидуальным путешественникам, которые ищут спокойствия и тишины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание и сопровождение. Прогулка по каньону на кораблике 2
  • 5 часа. Обед и безалкогольные напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:20
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:20

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