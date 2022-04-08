Зеленый Каньон – отличный выбор для тех, кто устал от летнего зноя и хочет провести день в тишине и прохладе. Приглашаем вас в тур по заповедным местам Турции с живописными озерами, где воздух напоен ароматом хвои и горной свежестью.

Путешествие начинается с прогулки на кораблике по каньону, связывающему верхние озера с нижними. Чистая прозрачная вода имеет насыщенный изумрудный цвет. Кораблик высадит вас на берегу озера, где вы сможете отдохнуть, искупаться и вкусно пообедать свежеприготовленной форелью на гриле и куриными шашлыками.

Экскурсия в Зеленый Каньон понравится семьям с детьми, парам и индивидуальным путешественникам, которые ищут спокойствия и тишины.