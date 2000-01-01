Отправляйтесь в тур по неподвластному времени Лондонскому Тауэру – части британской истории 📖 с XI века. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был построен в 1086 году Вильгельмом Завоевателем.

Откройте для себя Лондонский замок 🏰 – надежную крепость, королевский дворец и пресловутую тюрьму. Взгляните на воронов, которые живут на территории, и выясните, почему их называют стражами Тауэра. Прогуляйтесь по двору Тауэра и посмотрите на место множества казней – в том числе и двух жен Генриха VIII. Также можно попасть в саму крепость.

Приготовьтесь увидеть ослепительные королевские регалии Соединенного Королевства. Эти бесценные символы британской монархии составляют самую большую действующую коллекцию королевских драгоценностей в мире. Осмотрите более 23 578 драгоценных камня, в том числе сверкающую корону Британской империи, которую украшает 2868 бриллиантов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.

Присоединитесь к экскурсии 🧭 знаменитой «Йоменской Стражи» и послушайте рассказы об интригах, тюремных заключениях, казнях и пытках, которые оставили темное пятно в истории замка. Эти туры с легендами подходят для посетителей всех возрастов и включены в ваш билет 🎫. Просто присоединитесь к экскурсии на обозначенном месте у входа. Туры отправляются каждые 30 минут с 10:30 до 15:30 летом и до 14:30 зимой.

Вход для детей до 5 лет бесплатный.

Входной билет действителен в течение выбранной даты.