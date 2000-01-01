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Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий

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TicketsS – Гид из Лондона
Побывайте в величественном Тауэре Лондона по отличной цене.

Воспользуйтесь электронным билетом и забудьте о беспокойстве.

Вы сможете попасть внутрь в любой удобный для вас день, осмотреть выставки и посетить экскурсию ⛳ с бифитером.

Для детей есть познавательные маршруты, для взрослых — исторические реконструкции.
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Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий

Что вы увидите

  • Лондонский Тауэр
  • Лондонский замок
  • Королевская сокровищница
Отправляйтесь в тур по неподвластному времени Лондонскому Тауэру – части британской истории 📖 с XI века. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО был построен в 1086 году Вильгельмом Завоевателем.
Откройте для себя Лондонский замок 🏰 – надежную крепость, королевский дворец и пресловутую тюрьму. Взгляните на воронов, которые живут на территории, и выясните, почему их называют стражами Тауэра. Прогуляйтесь по двору Тауэра и посмотрите на место множества казней – в том числе и двух жен Генриха VIII. Также можно попасть в саму крепость.
Приготовьтесь увидеть ослепительные королевские регалии Соединенного Королевства. Эти бесценные символы британской монархии составляют самую большую действующую коллекцию королевских драгоценностей в мире. Осмотрите более 23 578 драгоценных камня, в том числе сверкающую корону Британской империи, которую украшает 2868 бриллиантов, 273 жемчужины, 17 сапфиров, 11 изумрудов и 5 рубинов.
Присоединитесь к экскурсии 🧭 знаменитой «Йоменской Стражи» и послушайте рассказы об интригах, тюремных заключениях, казнях и пытках, которые оставили темное пятно в истории замка. Эти туры с легендами подходят для посетителей всех возрастов и включены в ваш билет 🎫. Просто присоединитесь к экскурсии на обозначенном месте у входа. Туры отправляются каждые 30 минут с 10:30 до 15:30 летом и до 14:30 зимой.
Вход для детей до 5 лет бесплатный.
Входной билет действителен в течение выбранной даты.
Что входит
  • Вход в Лондонский Тауэр.
  • Вход на выставки, включая королевскую сокровищницу.
  • Экскурсия с йоменским бифитером (на английском).
  • Историческая реконструкция.
  • Познавательные маршруты для детей.
  • Бумажные карты в билетной кассе Тауэра, доступные для всех посетителей.
  • Бесплатный безлимитный Wi-Fi для всех посетителей.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
  • Транспорт до места и обратно
Начало и место завершения
🚩 Билетная касса для групп в Тауэре
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий
Лондон: билет в Тауэр и на выставку королевских регалий

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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