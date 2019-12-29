Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Раскройте тайны Стоунхенджа
Прослушайте познавательную аудиоэкскурсию, доступную на разных языках
Проведите два часа свободного времени на территории Стоунхенджа
Полюбуйтесь живописными видами Солсберской равнины
При желании поужинайте рыбой и картошкой фри
Посетите один из самых известных доисторических памятников мирав в рамках тура из Лондона утром или после полудня к мистическому Стоунхенджу. По прибытии к этому объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО вы получите аудиогид, чтобы больше узнать о тайнах подозрительного мегалитического памятника.
С увлекательной аудиоэкскурсией, доступной на разных языках, вы перенесетесь на 5 000 лет в прошлое и узнаете интересные факты о возникновении этого объекта. Историки до сих пор не сходятся во мнении о цели и назначении Стоунхенджа, но вы сможете ознакомиться с основными теориями и догадками об этом удивительном древнем месте.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на территорию Стоунхенджа
Перевозка на автобусе с кондиционером
Гарнитура в Стоунхендже с комментариями на разных языках (в зависимости от наличия)
Что не входит
Услуги гида-экскурсовода
Обед
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
В качестве альтернативы можете скачать бесплатное приложение Stonehenge Audio Tour перед началом тура. Приложение можно загрузить на любое мобильное устройство из Apple App Store или Google Play Store. Доступны аудиогиды на английском, французском, итальянском, испанском, немецком, японском, китайском, корейском, русском, голландском, польском и португальском языках
В Стоунхендже можно купить путеводители на английском языке
Длительность переездов между Лондоном и Стоунхенджем составляет около двух часов в каждую сторону, не учитывая ситуацию на дорогах. Помните об этом, организуя планы после поездки
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
ANTONIO
29 дек 2019
Это был возвышенный опыт. Однако, я признаю, что автобус не был комфортабельным, так как он был очень маленьким, и каждый пассажир хотя бы раз ударил ее по лицу потолком. Точно так же я нахожу очень грубым, что компания заставляет водителя работать на двух человек - водить и давать указания, аудиогиды, советы, билеты, карты и т. Д. - компания должна нанять кого-то другого. Тем не менее, поездка была отличной, у нас было время для фотографий, прослушивания аудиогида, посещения выставки и покупки сувениров в магазине.
S
Sergei
22 ноя 2019
Всё хорошо. Заказали поездку часов за 10 до отправления - для нас это был наиболее удобный способ добраться до Стоунхенджа. Водитель Малкольм - красавчик, много, интересно и весело рассказывал, жаль, что мы "не всё" понимали. Для меня так и остались не раскрыты 2 вопроса: 1) На одном из камней слишком заметно, что он - не настоящий: в его нижней части виден прямоугольный бетонный блок, вкопанный в землю… Другие камни - такие же. 2) кто, когда и ЗАЧЕМ всё это сделал.
Спасибо!
А
Аноним
29 окт 2019
Я побывал в Лондоне на день рождения, и посещение Стоунхенджа было # 1 в моем списке. В целом, это был отличный опыт. Я забронировал свое бронирование и смог использовать WhatsApp, чтобы связаться со службой поддержки, чтобы исправить это своевременно. С того момента, как я прибыл к воротам на автовокзале Виктории, конец поездки был чрезвычайно позитивным. Водитель автобуса, Конрой, был очень любезен, он указал несколько знаменитых мест по пути и остановился для комфортного перерыва по возвращении в Лондон. Он был безопасным водителем, тщательным и лаконичным. Процесс входа был беспроблемным, и я оценил наличие аудиоколонок, делящихся проницательными подробностями о доисторическом месте.
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