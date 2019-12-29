Посетите один из самых известных доисторических памятников мирав в рамках тура из Лондона утром или после полудня к мистическому Стоунхенджу. По прибытии к этому объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО вы получите аудиогид, чтобы больше узнать о тайнах подозрительного мегалитического памятника.

С увлекательной аудиоэкскурсией, доступной на разных языках, вы перенесетесь на 5 000 лет в прошлое и узнаете интересные факты о возникновении этого объекта. Историки до сих пор не сходятся во мнении о цели и назначении Стоунхенджа, но вы сможете ознакомиться с основными теориями и догадками об этом удивительном древнем месте.