2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Места, без которых нельзя представить Лондон

Прогулка начнется от блистательной Трафальгарской площади, соединяющей три главные улицы района Вестминстер – Мэлл, Стрэнд и Уайт-холл. Именно в окрестностях последней сосредоточены главные must-see уголки британской столицы, которые лягут в основу нашего маршрута:

белоснежное здание Адмиралтейства, военно-морского Ведомства Великобритании, с красивейшей церемониальной аркой;

штаб-квартира Королевской конной гвардии и резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-cтрит, 10;

старейший королевский парк Святого Джеймса;

роскошный и грандиозный Вестминстерский дворец, где проходят заседания Британского Парламента;

Вестминстерское Аббатство – шедевр готической архитектуры и монументальная усыпальница британских королей, выдающихся писателей, ученых и известных политиков;

и, конечно, Букингемский дворец, одна из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, который охраняется полком гвардейской пехоты и Королевским конно-гвардейским полком.

История города в деталях

На прогулке вы подробно узнаете об исторических перипетиях, архитектуре и судьбе ключевых достопримечательностей Лондона на нашем пути, которые сложатся в полное и целостное представление об истории города. Мы расскажем, как именно использовались важнейшие здания британской столицы, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомство с историей и духом старого центра Лондона в начале вашего путешествия!