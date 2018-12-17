2 отзыва оставили туристы

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Знакомство с историческим центром Лондона

Увидеть символы города от Адмиралтейства до Вестминстера на пешеходной групповой прогулке

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Трафальгарской площади
  • Заказать экскурсию

£25 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Если вы хотите узнать и полюбить старый Лондон, обязательно прогуляйтесь по нему пешком! За пару часов мы обойдем самые значимые места исторического центра: Трафальгарскую площадь, парк Святого Джеймса, Биг-Бен, Вестминстерское Аббатство и другие достопримечательности 🏛️, с которых стоит начать знакомство с британской столицей.

Вы погрузитесь в удивительную историю 📖 и красочную современную жизнь Лондона, узнаете о его особенностях и найдете ключ к пониманию его по-настоящему английского характера.
Знакомство с историческим центром Лондона
Знакомство с историческим центром Лондона

Что вас ожидает

Места, без которых нельзя представить Лондон
Прогулка начнется от блистательной Трафальгарской площади, соединяющей три главные улицы района Вестминстер – Мэлл, Стрэнд и Уайт-холл. Именно в окрестностях последней сосредоточены главные must-see уголки британской столицы, которые лягут в основу нашего маршрута:

  • белоснежное здание Адмиралтейства, военно-морского Ведомства Великобритании, с красивейшей церемониальной аркой;
  • штаб-квартира Королевской конной гвардии и резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-cтрит, 10;
  • старейший королевский парк Святого Джеймса;
  • роскошный и грандиозный Вестминстерский дворец, где проходят заседания Британского Парламента;
  • Вестминстерское Аббатство – шедевр готической архитектуры и монументальная усыпальница британских королей, выдающихся писателей, ученых и известных политиков;
  • и, конечно, Букингемский дворец, одна из действующих резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, который охраняется полком гвардейской пехоты и Королевским конно-гвардейским полком.

История города в деталях
На прогулке вы подробно узнаете об исторических перипетиях, архитектуре и судьбе ключевых достопримечательностей Лондона на нашем пути, которые сложатся в полное и целостное представление об истории города. Мы расскажем, как именно использовались важнейшие здания британской столицы, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомство с историей и духом старого центра Лондона в начале вашего путешествия!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсия начинается в районе Трафальгарской площади
Знакомство с историческим центром Лондона
Знакомство с историческим центром Лондона
Знакомство с историческим центром Лондона
Знакомство с историческим центром Лондона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала на Трафальгарской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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2 отзыва оставили туристы

17 декабря 2018
Гид Наташа - большой профессионал. Спасибо
10 декабря 2018
Гида зовут Наталья. Экскурсия очень понравилась. Жаль, что познакомились с Натальей только накануне отъезда. (

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