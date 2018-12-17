2 отзыва оставили туристы

Места, без которых нельзя представить Лондон
Прогулка начнется от блистательной Трафальгарской площади, соединяющей три главные улицы района Вестминстер – Мэлл, Стрэнд и Уайт-холл. Именно в окрестностях последней сосредоточены главные must-see уголки британской столицы, которые лягут в основу нашего маршрута:
История города в деталях
На прогулке вы подробно узнаете об исторических перипетиях, архитектуре и судьбе ключевых достопримечательностей Лондона на нашем пути, которые сложатся в полное и целостное представление об истории города. Мы расскажем, как именно использовались важнейшие здания британской столицы, как они менялись с течением времени и чем являются для британцев здесь и сейчас.
Экскурсия прекрасно подойдет для первого знакомство с историей и духом старого центра Лондона в начале вашего путешествия!