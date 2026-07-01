Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
«Крепость Шюмег — мы посетим крупнейшую крепость Венгрии, живописно расположенную на холме»
4 июл в 08:00
8 июл в 08:00
€499 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Буда с высоты истории: прогулка по Будайской крепости
Начало: Улица Ланцхид, 23
«Будайская крепость — одно из самых исторических и живописных мест Будапешта»
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
€21 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Огни вечернего Будапешта и панорамы Дуная: прогулка к Будайской крепости
Начало: Венгрия, Будапешт, площадь Ибль Миклош, 2
«Мы отправимся к Будайской крепости, где на холмах над Дунаем сохранился старинный королевский город с узкими улицами и величественными зданиями»
Расписание: По согласованию с гидом
€70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дунайская сказка: путешествие в Вишеград и Сентендре (из Будапешта)
Погулять по городу, где живут художники и пахнет марципаном, и оценить средневековую крепость
«Вы узнаете, как крепость защищала королевство в Средние века, познакомитесь с экспозицией средневекового оружия и легендами о правителях Венгрии»
3 июл в 09:00
12 июл в 14:00
€280 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Будайская крепость: неторопливая прогулка с живописными остановками
Начало: Венгрия, Будапешт, площадь Ибль Миклош, 2
«Эта прогулка проходит по одному из самых красивых и исторических районов Будапешта — Будайской крепости»
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
€21 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Будайской крепости для детей и их родителей
Начало: По договоренности
«Почему в крепости так много воронов и что они символизируют»
€200 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музей Крепость»
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- Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир;
- Буда с высоты истории: прогулка по Будайской крепости;
- Огни вечернего Будапешта и панорамы Дуная: прогулка к Будайской крепости;
- Дунайская сказка: путешествие в Вишеград и Сентендре (из Будапешта);
- Будайская крепость: неторопливая прогулка с живописными остановками.
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