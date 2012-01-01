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Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»

4.8
16 отзывов
Елена Н.
Елена Н. – Гид из Киото
Если вы не побываете в древней столице Японии - городе Киото, вы не сможете до конца прочувствовать всю красоту и величие Японии.

В Киото почти за 1200 лет сформировалась своя уникальная атмосфера, в которой до сих пор живут многовековые традиции Японии, изящно вписываясь в современную реальность.

Вместе с вами мы прогуляемся по этому древнему городу и вдохновимся его удивительной культурой.

Я буду на улицах города, а вы — в любой точке мира.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.25 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $5 за человека

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Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»
Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»

Что вы увидите

  • Центр Киото
  • Понточё
  • мост Щиджё
  • квартал Гейш
  • Хигасияма
  • Храм Косиндо
  • Киёмидзудэра.
Если вы не побываете в древней столице Японии - городе Киото, вы не сможете до конца прочувствовать всю красоту и величие Японии. В Киото почти за 1200 лет сформировалась своя уникальная атмосфера, в которой до сих пор живут многовековые традиции Японии, изящно вписываясь в современную реальность.
План/маршрут
1. Центр Киото, Понточё, мост Щиджё. Он Лайн экскурсию ⛳ по Киото мы с вами начнём с современного Киото, затем переместимся в знаменитый район Гион
2. Квартал Гейш и Майко сан. И возможно нам посчастливится увидеть их воочию. Женщина искусства, так дословно переводится слово Гейша.
3. Хигасияма. В этом восточном районе, в середине 14-ого века, было построено много святилищ, храмов и поместий аристократов. Кроме того, район Хигасияма стал оплотом мастеров различных традиционных искусств, входит в число исторических районов города, сохранившихся наилучшим образом.
4. Храм Косиндо, красочный и притягательный, со своей глубокой философией.
5. Киёмидзудэра (清水寺, буквальный перевод "Храм чистой воды") является одним из основных храмов Японии. Миллионы людей стремятся попасть в этот храм, чтобы испить воду из святого источника, который нашёл монах Энтин в 8 веке.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»
Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»
Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»
Онлайн-экскурсия «Киото — старинные улочки, сады и Храм чистой воды»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Н.
Елена Н.
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16 отзывов оставили туристы

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