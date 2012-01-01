Если вы не побываете в древней столице Японии - городе Киото, вы не сможете до конца прочувствовать всю красоту и величие Японии. В Киото почти за 1200 лет сформировалась своя уникальная атмосфера, в которой до сих пор живут многовековые традиции Японии, изящно вписываясь в современную реальность.

План/маршрут

1. Центр Киото, Понточё, мост Щиджё. Он Лайн экскурсию ⛳ по Киото мы с вами начнём с современного Киото, затем переместимся в знаменитый район Гион

2. Квартал Гейш и Майко сан. И возможно нам посчастливится увидеть их воочию. Женщина искусства, так дословно переводится слово Гейша.

3. Хигасияма. В этом восточном районе, в середине 14-ого века, было построено много святилищ, храмов и поместий аристократов. Кроме того, район Хигасияма стал оплотом мастеров различных традиционных искусств, входит в число исторических районов города, сохранившихся наилучшим образом.

4. Храм Косиндо, красочный и притягательный, со своей глубокой философией.

5. Киёмидзудэра (清水寺, буквальный перевод "Храм чистой воды") является одним из основных храмов Японии. Миллионы людей стремятся попасть в этот храм, чтобы испить воду из святого источника, который нашёл монах Энтин в 8 веке.