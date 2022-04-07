Обсерватория Караундж, монастырь Татев

Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Обсерватория Караундж, монастырь Татев
Обсерватория Караундж, монастырь Татев

Что вас ожидает 🤩

  • Древняя обсерватория Караунжд
  • Канатная дорога “Крыля Татева”
  • Татевский монастырь
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Караундж (Зорац Карер) - древнейшая обсерватория, напоминающая Стоунхендж. Этот доисторический памятник расположен в 200 км от Еревана, у города Сисиан, и состоит из сотен вертикально поставленных камней со сквозными отверстиями. История этого места, как и природные декорации вокруг, восхищают.

Татевский монастырь - уникальный шедевр армянской архитектуры, построенный в IX веке. Монастырь в Татеве являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени. Благодаря строительству самой длинной канатной дороги в мире «Крылья Татева» (5,7 км), комплекс стал одним из самых посещаемых мест в Армении.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 09:45
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 09:45

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