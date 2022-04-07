Караундж (Зорац Карер) - древнейшая обсерватория, напоминающая Стоунхендж. Этот доисторический памятник расположен в 200 км от Еревана, у города Сисиан, и состоит из сотен вертикально поставленных камней со сквозными отверстиями. История этого места, как и природные декорации вокруг, восхищают.

Татевский монастырь - уникальный шедевр армянской архитектуры, построенный в IX веке. Монастырь в Татеве являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени. Благодаря строительству самой длинной канатной дороги в мире «Крылья Татева» (5,7 км), комплекс стал одним из самых посещаемых мест в Армении.