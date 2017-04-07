Замки и монастыри Венского леса

Смешанная: автомобильная и пешеходная

5
1 отзыв
Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Замки и монастыри Венского леса
Замки и монастыри Венского леса
Замки и монастыри Венского леса
Замки и монастыри Венского леса

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Лихтенштейн
  • Монастырь Хайлигенкройц
  • Город Баден
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Венский Лес - так называют южные предместья Вены – красивейшие места, полные таинственных историй и загадок.

Экскурсия включает в себя осмотр средневекового замка Лихтенштайн, «мистического сердца Венского леса» – цистерцианского монастыря Святого Креста (Heiligenkreuz) с усыпальницей Бабенбергов, охотничьего домика Габсбургов в деревне Майерлинг, где в конце XIX века трагически оборвалась жизнь тридцатилетнего наследника престола Австро-Венгерской империи кронпринца Рудольфа и его юной возлюбленной, семнадцатилетней красавицы Мари Вечера.

Завершением экскурсии станет прогулка по небольшому городку Баден, славу которому принесли его многочисленные термальные источники: уже две тысячи лет назад Баден был популярным курортом, где проходили оздоровление ветераны римских легионов. Здесь создавались «Волшебная флейта» Моцарта и 9-я симфония Бетховена. В то время в городском парке благородная публика «работала локтями», пытаясь попасть на концерты Штрауса, а затем, разгоряченная вальсами, спешила выпустить пар в казино.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Р
7 апр 2017
Остались очень приятные впечатления об уровне сервиса компании TEZ tour как на этапе согласования заявки на экскурсию (все было сделано очень оперативно и качественно), так и о самой индивидуальной экскурсии "Венский лес". Экскурсия была проведена очень профессионально, насыщенно, полезно и интересно для всех 5 членов семьи в возрасте от 5 до 70 лет. Посетили замок XII века Лихтенштайн, подземное озеро, древний монастырь. Слова искренней благодарности гиду Тарасу!

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