Венский Лес - так называют южные предместья Вены – красивейшие места, полные таинственных историй и загадок.

Экскурсия включает в себя осмотр средневекового замка Лихтенштайн, «мистического сердца Венского леса» – цистерцианского монастыря Святого Креста (Heiligenkreuz) с усыпальницей Бабенбергов, охотничьего домика Габсбургов в деревне Майерлинг, где в конце XIX века трагически оборвалась жизнь тридцатилетнего наследника престола Австро-Венгерской империи кронпринца Рудольфа и его юной возлюбленной, семнадцатилетней красавицы Мари Вечера.

Завершением экскурсии станет прогулка по небольшому городку Баден, славу которому принесли его многочисленные термальные источники: уже две тысячи лет назад Баден был популярным курортом, где проходили оздоровление ветераны римских легионов. Здесь создавались «Волшебная флейта» Моцарта и 9-я симфония Бетховена. В то время в городском парке благородная публика «работала локтями», пытаясь попасть на концерты Штрауса, а затем, разгоряченная вальсами, спешила выпустить пар в казино.

Место начала и окончания экскурсии: от отеля или по адресу в пределах городской черты (требуется указать при бронировании).