Увлекательная автобусно-пешеходная экскурсия начинается на Вацлавской площади. После осмотра Национального Музея, памятника Святому Вацлаву и самой площади вас ожидает поездка на автобусе. В пути вы осмотрите Карлову площадь, Новоместскую Ратушу, костёл св. Кирилла и Мефодия, Танцующий Дом, пражские набережные, Национальный Театр и подниметесь наверх к Пражскому Граду.

Оттуда начинается пешеходная часть маршрута, вы пройдётесь по легендарной Королевской Дороге, увидите Пражский Град с собором св. Вита, внутренние дворы Королевского Дворца, базилику св. Георгия, виноградники св. Вацлава, Малу Страну, Кампу, Карлов Мост, Староместскую площадь, Еврейский квартал со Староновой и Майзеловой синагогами и многое другое.