Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге

4.5
2 отзыва
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге
Автобусно-пешеходная экскурсия по Праге

Что вы увидите 🤩

  • Во время экскурсии вы также познакомитесь со Страговским монастырем
  • прогуляетесь по Малой стране и Кампе
  • полюбуетесь районом Пражской Венеции. На Староместской площади вам расскажут о 12 пражских апостолах
  • памятнику Яну Гусу
  • соборе св. Николая
  • Тынском храме и о многом другом.
Увлекательная автобусно-пешеходная экскурсия начинается на Вацлавской площади. После осмотра Национального Музея, памятника Святому Вацлаву и самой площади вас ожидает поездка на автобусе. В пути вы осмотрите Карлову площадь, Новоместскую Ратушу, костёл св. Кирилла и Мефодия, Танцующий Дом, пражские набережные, Национальный Театр и подниметесь наверх к Пражскому Граду.
Оттуда начинается пешеходная часть маршрута, вы пройдётесь по легендарной Королевской Дороге, увидите Пражский Град с собором св. Вита, внутренние дворы Королевского Дворца, базилику св. Георгия, виноградники св. Вацлава, Малу Страну, Кампу, Карлов Мост, Староместскую площадь, Еврейский квартал со Староновой и Майзеловой синагогами и многое другое.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартное предложение
€16
Стоимость для детей до 12 лет
€10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Русскоязычный гид
  • транспорт
Где начинаем и завершаем
Начало: Национальный Музей - фонтан, Вацлавская площадь 68
Завершение: Старый Город
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, включая выходные, начало в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день, включая выходные, начало в 09:30

Валерия Я.
Валерия Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥Групповые🚌На автобусе🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Праге

Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
8
120
за 1-12 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Вас ждёт большая индивидуальная обзорная экскурсия по Праге
Ежедневно по договоренности
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуальный квест
4.8
65
23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
75
за 1-7 чел.
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Индивидуальная пешеходная ночная экскурсия по чешской столице
Ежедневно в 19:00
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
4.5
272
15
за 1 чел.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Прага - один из самых таинственных городов Европы
Ежедневно в 19:00, с 01 апреля в 20:00
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
110
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
Мы отправимся на детальное изучение двух Средневековых городков, которые впоследствии стали районами...
По договоренности с гидом
Групповая автобусная экскурсия по вечерней Праге
3.6
7
19
за 1 чел.
Групповая автобусная экскурсия по вечерней Праге
Увидеть, как живёт средневековый город при свете фонарей, и познакомиться с его историей
ежедневно в 17:00
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
4.3
242
15ч
65
за 1 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Из Праги в Вену вы отправитесь на комфортном автобусе с гидом, который в дороге расскажет множество...
Ежедневно, кроме пятницы в 07:00
В Дрезден из Праги в мини-группе
4.5
587
10ч
40
за 1 чел.
В Дрезден из Праги в мини-группе
Однодневный автобусный тур из Праги в Дрезден
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут. )
На ретромобиле по улицам Праги
Индивидуальная экскурсия
5
4
200
за 1-9 чел.
На ретромобиле по улицам Праги
Предлагаю вам отправится вместе со мной на экскурсию в ретро стиле по Праге, а главной звездой путешествия...
по согласованию с туристом
Вся Прага за один день на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
23
175
за 1-6 чел.
Вся Прага за один день на автомобиле
Автомобильно-пешеходная экскурсия для тех, кто хочет за один раз посмотреть все достопримечательности...
По договоренности с гидом.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
4.9
16
27
за 1 чел.
Автобусная экскурсия в Замок Мельник из Праги
Групповая поездка в средневековый город Мельник
воскресенье
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿