Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур

Откройте для себя Моцартскую Прагу в этом уникальном туре

4.4
3 отзыва
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя Моцартскую Прагу в этом уникальном туре.

Посетите важные места по всей Праге, которые были значительными в жизни знаменитого композитора. См. Страховский монастырь, где он исполнил Дон Джованни и церковь, где хранился его реквием.
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур
Моцартская Прага: Старый город, Малый город и Чешский музейный тур

Что вы увидите 🤩

  • Страговский монастырь
  • Малая Прага
  • Градчаны, Прага
  • Ресторан Nebozizek
  • Чешский музей музыки
  • Дворец Клам-Галласов
  • Холм Петршин
  • Блошиный рынок BLEŠÍ TRHY
  • Петршинская башня
  • Дворец Лихтенштейнов
  • Дворец Тун
  • Старый город, Прага
  • Церковь Святого Николая, Прага
  • Пахтовский дворец
  • Сословный театр
  • Клементинум
  • Староместская площадь
  • Малостранская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прогулка по прекрасному Старому городу Праги
  2. Посетите Чешский национальный музей музыки
  3. Полюбуйтесь Страховским монастырем
  4. См. Свято-Николаевскую церковь, где для Моцарта был проведен реквием
Откройте для себя места в Праге, где остался гениальный композитор Моцарт. Это ваш шанс узнать, почему люди Праги приветствовали Моцарта так тепло, почему они так его любили, и почему его музыка завоевала сердца всех в этой стране до наших дней.
Начинаясь пешком, вы пройдете через Старый город, останавливаясь в Доме Золотого Ангела и Театрах Estates. Затем вы сядете на трамвай и перелетите в Малый город, чтобы посетить выставку музыки в Чешском музее. Затем проезжайте по фуникулеру до Петрина на вид на башню.
Подойдя к Страговскому монастырю, вы увидите, как Моцарт импровизировал на органе в день премьера Дона Джованни. На площади Градани и в Малом городе вы остановитесь в домах и дворцах, где Моцарт проводил концерты или где жил. Ваше путешествие заканчивается в церкви Св. Николая, где 14 декабря 1791 года была проведена реквием в качестве дань уважения В. А. Моцарту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет в Национальный музыкальный музей
  • Экскурсия
Что не входит
  • Обед
  • Трансфер до аэропорта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Пожалуйста, заходите на место встречи как минимум за 15 минут
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

g
25 авг 2017
A
22 окт 2017
J
30 июля 2021
De havde ikke styr på starttidspunktet og vi besøgte ikke alle de steder der var annonceret med. Guiden var venlig og god
Mvh Johnny Boesen

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