Откройте для себя места в Праге, где остался гениальный композитор Моцарт. Это ваш шанс узнать, почему люди Праги приветствовали Моцарта так тепло, почему они так его любили, и почему его музыка завоевала сердца всех в этой стране до наших дней.

Начинаясь пешком, вы пройдете через Старый город, останавливаясь в Доме Золотого Ангела и Театрах Estates. Затем вы сядете на трамвай и перелетите в Малый город, чтобы посетить выставку музыки в Чешском музее. Затем проезжайте по фуникулеру до Петрина на вид на башню.

Подойдя к Страговскому монастырю, вы увидите, как Моцарт импровизировал на органе в день премьера Дона Джованни. На площади Градани и в Малом городе вы остановитесь в домах и дворцах, где Моцарт проводил концерты или где жил. Ваше путешествие заканчивается в церкви Св. Николая, где 14 декабря 1791 года была проведена реквием в качестве дань уважения В. А. Моцарту.