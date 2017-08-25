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Прогулка по прекрасному Старому городу Праги
Посетите Чешский национальный музей музыки
Полюбуйтесь Страховским монастырем
См. Свято-Николаевскую церковь, где для Моцарта был проведен реквием
Откройте для себя места в Праге, где остался гениальный композитор Моцарт. Это ваш шанс узнать, почему люди Праги приветствовали Моцарта так тепло, почему они так его любили, и почему его музыка завоевала сердца всех в этой стране до наших дней.
Начинаясь пешком, вы пройдете через Старый город, останавливаясь в Доме Золотого Ангела и Театрах Estates. Затем вы сядете на трамвай и перелетите в Малый город, чтобы посетить выставку музыки в Чешском музее. Затем проезжайте по фуникулеру до Петрина на вид на башню.
Подойдя к Страговскому монастырю, вы увидите, как Моцарт импровизировал на органе в день премьера Дона Джованни. На площади Градани и в Малом городе вы остановитесь в домах и дворцах, где Моцарт проводил концерты или где жил. Ваше путешествие заканчивается в церкви Св. Николая, где 14 декабря 1791 года была проведена реквием в качестве дань уважения В. А. Моцарту.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет в Национальный музыкальный музей
Экскурсия
Что не входит
Обед
Трансфер до аэропорта
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Пожалуйста, заходите на место встречи как минимум за 15 минут
Не подходит для следующих категорий людей
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
g
gianluca
25 авг 2017
A
Anna
22 окт 2017
J
Johnny
30 июля 2021
De havde ikke styr på starttidspunktet og vi besøgte ikke alle de steder der var annonceret med. Guiden var venlig og god Mvh Johnny Boesen