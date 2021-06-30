Отправляйтесь на Чехов мост в Праге и следуйте к причалу номер 5, чтобы отправиться в круиз по каналу Чертовка.

Считается, что канал так назвали в XIX веке в честь женщины с дьявольским характером. Изначально здесь были возведены мельницы, а сегодня канал разделяет район Мала Страна и остров Кампа. Вы проплывете по Влтаве через канал Чертовке и сможете оценить Пражский Град и Карлов мост.

Осмотрите средневековые дома, которые, кажется, растут из воды, и услышьте стук мельничного колеса, как в былые дни. Полюбуйтесь на знаменитую хорошо сохранившуюся водяную мельницу и исследуйте таинственный канал Чертовка.