Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь на Чехов мост в Праге и следуйте к причалу номер 5, чтобы отправиться в круиз по каналу Чертовка.
Считается, что канал так назвали в XIX веке в честь женщины с дьявольским характером. Изначально здесь были возведены мельницы, а сегодня канал разделяет район Мала Страна и остров Кампа. Вы проплывете по Влтаве через канал Чертовке и сможете оценить Пражский Град и Карлов мост.
Осмотрите средневековые дома, которые, кажется, растут из воды, и услышьте стук мельничного колеса, как в былые дни. Полюбуйтесь на знаменитую хорошо сохранившуюся водяную мельницу и исследуйте таинственный канал Чертовка.
Ответы на вопросы
Что входит
45-минутный круиз по каналу Чертовка. Англоговорящий гид
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Не допускаются
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
В зимнее время этот круиз проходит на отапливаемой лодке с закрытым верхом
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 284 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
Ifat
30 июня 2021
(Израиль)
Я плыл на 45-минутной маленькой лодке в Праге. Я выбрал маленькую лодку, потому что она может ходить в места, недоступные для больших кораблей. Это было замечательно. Капитан был информативен, мил, разговаривал со всеми нами. Людей было немного. Что было идеально для меня. Погода была специально создана для круиза. Мне это очень понравилось. Это было слишком быстро
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Fritzi
22 авг 2020
Wir hatten einen sehr netten englisch sprechenden Kapitän. Er hat die gesamte Fahrt über uns unterhalten. Wir saßen ganz hinten und konnten ihn dadurch nur schwer verstehen. Hatten aber die Möglichkeit uns nach vorne zu setzen. Die Strecke ist gut gewählt, sodass wir alle Sehenswürdigkeiten gesehen haben. Der Start ist nicht direkt an der Karlsbrücke, was nicht schlimm war