Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка

Отправляйтесь в сказочное путешествие по каналу Чертовка во время 45-минутного круиза

4.5
284 отзыва
Круиз
в группе до 10 чел.
Отправляйтесь в сказочное путешествие по каналу Чертовка во время 45-минутного круиза и побывайте на самой романтичной экскурсии в Праге.

Полюбуйтесь средневековыми домами вдоль Влтавы и панорамным видом на Пражский Град и многое другое.
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка
Прага: 45-минутный обзорный круиз по каналу Чертовка

Что вы увидите 🤩

  • Чертовка
  • Малая Прага
  • Река Влтава
  • Остров Кампа
  • Карлов мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь на Чехов мост в Праге и следуйте к причалу номер 5, чтобы отправиться в круиз по каналу Чертовка.
Считается, что канал так назвали в XIX веке в честь женщины с дьявольским характером. Изначально здесь были возведены мельницы, а сегодня канал разделяет район Мала Страна и остров Кампа. Вы проплывете по Влтаве через канал Чертовке и сможете оценить Пражский Град и Карлов мост.
Осмотрите средневековые дома, которые, кажется, растут из воды, и услышьте стук мельничного колеса, как в былые дни. Полюбуйтесь на знаменитую хорошо сохранившуюся водяную мельницу и исследуйте таинственный канал Чертовка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 45-минутный круиз по каналу Чертовка. Англоговорящий гид
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
Не допускаются
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • В зимнее время этот круиз проходит на отапливаемой лодке с закрытым верхом
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 284 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
4
76
3
25
2
5
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
I
30 июня 2021
(Израиль)
Я плыл на 45-минутной маленькой лодке в Праге. Я выбрал маленькую лодку, потому что она может ходить в места, недоступные для больших кораблей. Это было замечательно. Капитан был информативен, мил, разговаривал со всеми нами. Людей было немного. Что было идеально для меня. Погода была специально создана для круиза. Мне это очень понравилось. Это было слишком быстро
F
22 авг 2020
Wir hatten einen sehr netten englisch sprechenden Kapitän. Er hat die gesamte Fahrt über uns unterhalten. Wir saßen ganz hinten und konnten ihn dadurch nur schwer verstehen. Hatten aber die Möglichkeit uns nach vorne zu setzen. Die Strecke ist gut gewählt, sodass wir alle Sehenswürdigkeiten gesehen haben. Der Start ist nicht direkt an der Karlsbrücke, was nicht schlimm war
t
16 окт 2021
Pete was great

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

👥Групповые🥰РомантическиеКарлов мост🗽ДостопримечательностиЛетоЭкскурсииТематические турыМероприятияСемейные мероприятияПрирода и приключенияКруизы и водные турыМалая ПрагаЧертовкаРека ВлтаваКруизы по реке и заливамКруизы на дауГрупповые мероприятияПарыОтдых на водеСезонные и праздничные турыЛюбовь и особые случаиДень святого ВалентинаВеснаОстров КампаВодные🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Праге

Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Круиз
в группе до 100 чел.
4
221
5 469
за 1 чел.
Прага: обзорная экскурсия на целый день с круизом и обедом
Посмотрите на важные достопримечательности Праги на этой комбинированной экскурсионной экскурсии по мини-автобусам,
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Круиз
в группе до 50 чел.
3.6
61
3ч 30м
3 282
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге с круизом по реке Влтава
Проведите всесторонний тур по Праге на автобусе, на лодке и пешком
Экскурсия по Праге для детей
Индивидуально
для 50 чел.
5
12
100
за 1-50 чел.
Экскурсия по Праге для детей
Мы отправимся в увлекательное путешествие по сказочным закоулкам Праги
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
Билет на автобус
23
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Праге на автобусе hop-on hop-off
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Откройте для себя красоту чешской столицы - Праги с билетом на 24 или 48 часов на автобус hop-on hop-off
Ежедневно с 09:00 до 16:25
Квест-экскурсия по сказочной Праге
Индивидуально
4.8
65
23
за 1 чел.
Квест-экскурсия по сказочной Праге
👣 Пешеходная
Выбирайте квест-экскурсию по Праге, если хотите самостоятельно изучить город
пт-пн 11:00 - 14:00
Прага на авто. 10 самых интересных мест
Индивидуально
для 4 чел.
5
12
150
за 1-4 чел.
Прага на авто. 10 самых интересных мест
🚗 На машине
Экскурсия отлично подойдет тем, кто впервые в Праге и хочет увидеть как можно за минимальное время: Вас ждет насыщенная
Ежедневно по будням в 10.00 и 14.00, в выходные - в 10.00
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Индивидуально
для 4 чел.
5
49
288
за 1-4 чел.
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
👣 Пешеходная
Главные достопримечательности, ориентир на местности и красочные фото на память
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Индивидуально
для 4 чел.
5
240
150
105
за 1-4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Путешествие из Праги в Мюнхен
В группе
до 50 чел.
4.1
7
13ч
65
за 1 чел.
Путешествие из Праги в Мюнхен
🚌 На автобусе
Знакомство с жизнью Баварии и главными достопримечательностями её столицы
1 дек
4 дек
8 дек
ещё...
в среду и субботу в 07:00
На ретромобиле по улицам Праги
Индивидуально
для 9 чел.
5
4
200
за 1-9 чел.
На ретромобиле по улицам Праги
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Предлагаю вам отправится вместе со мной на экскурсию в ретро стиле по Праге, а главной звездой путешествия станет
по согласованию с туристом
Прага: круиз к зоопарку с входным билетом
Билет на борт
4.5
33
4 054
за 1 чел.
Прага: круиз к зоопарку с входным билетом
Отправляйтесь в Пражский зоопарк на корабле с гидом и полюбуйтесь с воды знаменитыми памятниками
Экскурсия в концентрационный лагерь Терезин из Праги
В группе
до 100 чел.
4.1
95
4 011
за 1 чел.
Экскурсия в концентрационный лагерь Терезин из Праги
Посетите концентрационный лагерь Терезин во время 5-часовой экскурсии из Праги

Prague Boats s.r.o. проводит ещё 3 экскурсии

Прага: 50-минутная прогулка по реке
В группе
до 50 чел.
3.6
746
50м
1 225
за 1 чел.
Прага: 50-минутная прогулка по реке
Полюбуйтесь Карловым мостом, Пражским Градом, островом Кампа
Прага: 2-часовой обзорный круиз по Влтаве
Круиз
в группе до 50 чел.
3.6
213
1 750
за 1 чел.
Прага: 2-часовой обзорный круиз по Влтаве
⛴ Водные
Посмотрите на Карлов мост, Пражский Град, остров Кампа, Вышеград
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
Круиз
в группе до 50 чел.
4.4
646
2 975
за 1 чел.
Прага: 2-часовой круиз по Влтаве с обедом
⛴ Водные
Откройте для себя магию исторической Праги с борта корабля во время 2-часового круиза
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
🇨🇿