Посетите здание Nationale Nederlanden, также известное как Танцующий дом. В этом очень заметном здании в центре Праги находится художественная галерея, ресторан и бар 🍹 с террасой на крыше. Это причудливое здание, смело спроектированное Фрэнком Гери и Владо Милуничем в 1990-х, быстро стало популярным.

Художественная галерея, расположенная в Танцующем доме представляет выставки лучшего современного чешского и мирового искусства. Прежде всего, галерея сфокусирована на продвижении молодых талантливых художников, помогая получить им признание на местной художественной сцене и оказаться в центре внимания. Галерея Танцующего дома предлагает экскурсии 🧭, лекции, дискуссии и другие профессиональные мероприятия для повышения осведомленности о современном искусстве.

В настоящее время в галерее проходит большая выставка всемирно известного стеклодела, дизайнера и архитектора Боржека Шипека. В галерее выставлены почти 300 различных предметов, изготовленных художником, от ваз и графинов до люстр, светильников, стульев и библиотек. Экспозиция разделена на три части, в первой используется цветной

фон, позволяющий по-новому взглянуть на эти уникальные работы. Во второй части представлен широкий спектр типичных стеклянных объектов. В третьей части показаны прототипы ваз и никогда прежде не выставлявшиеся стеклянные предметы.

Осмотрев галерею, поднимитесь на лифте на верхний этаж и бесплатно пройдите на крышу, чтобы полюбоваться захватывающими видами на город 🏙️