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Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше

TicketsS
TicketsS – Гид из Праги
Оцените невероятную архитектуру, выставку в художественной галереи Танцующего дома и террасу на крыше.

Осмотрите текущую выставку стеклянного искусства и дизайна от Боржека Шипека и полюбуйтесь потрясающим видом на город 🏙️ с террасы на крыше.
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  • €10 за экскурсию

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Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше
Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше

Что вы увидите

  • Танцующий дом
  • Текущие выставки
  • Панорамный вид на город
Посетите здание Nationale Nederlanden, также известное как Танцующий дом. В этом очень заметном здании в центре Праги находится художественная галерея, ресторан и бар 🍹 с террасой на крыше. Это причудливое здание, смело спроектированное Фрэнком Гери и Владо Милуничем в 1990-х, быстро стало популярным.
Художественная галерея, расположенная в Танцующем доме представляет выставки лучшего современного чешского и мирового искусства. Прежде всего, галерея сфокусирована на продвижении молодых талантливых художников, помогая получить им признание на местной художественной сцене и оказаться в центре внимания. Галерея Танцующего дома предлагает экскурсии 🧭, лекции, дискуссии и другие профессиональные мероприятия для повышения осведомленности о современном искусстве.
В настоящее время в галерее проходит большая выставка всемирно известного стеклодела, дизайнера и архитектора Боржека Шипека. В галерее выставлены почти 300 различных предметов, изготовленных художником, от ваз и графинов до люстр, светильников, стульев и библиотек. Экспозиция разделена на три части, в первой используется цветной
фон, позволяющий по-новому взглянуть на эти уникальные работы. Во второй части представлен широкий спектр типичных стеклянных объектов. В третьей части показаны прототипы ваз и никогда прежде не выставлявшиеся стеклянные предметы.
Осмотрев галерею, поднимитесь на лифте на верхний этаж и бесплатно пройдите на крышу, чтобы полюбоваться захватывающими видами на город 🏙️
Что входит
  • Вход в галерею
  • Доступ к террасе на крыше.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки и еда.
Начало
🚩 Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2-Nové Město,
Место завершения
🏁 Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2-Nové Město, Чехия.
Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше
Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше
Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше
Прага: галерея Танцующего дома и доступ к крыше

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