Посмотрите на Прагу под другим углом в ходе круиза на 45 минут по реке Влтава вдоль исторических мест. Круиз пройдет на традиционной канальной лодке. Вы исследуете водные пути Праги под аудиокомментарии.

Полюбуйтесь очаровательными видами и узнайте историю Праги. Чтобы еще больше углубить свои знания, после круиза по реке вы можете отправиться в музей Карлова моста.

Ваш тур как раз начнется с Карлова моста. Полюбуйтесь прекрасным видом на Пражский Град и сделайте отличные фотографии. Совершите круиз по каналу Чертовка и узнайте, почему этот район называют пражской Венецией.