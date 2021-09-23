Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Праги и откройте для себя скрытую красоту города
Получите уникальную возможность сделать захватывающие снимки
Наслаждайтесь напитками и закусками во время круиза по каналу
Выберите аудиокомментарии на 19 различных языках
Посмотрите на Прагу под другим углом в ходе круиза на 45 минут по реке Влтава вдоль исторических мест. Круиз пройдет на традиционной канальной лодке. Вы исследуете водные пути Праги под аудиокомментарии.
Полюбуйтесь очаровательными видами и узнайте историю Праги. Чтобы еще больше углубить свои знания, после круиза по реке вы можете отправиться в музей Карлова моста.
Ваш тур как раз начнется с Карлова моста. Полюбуйтесь прекрасным видом на Пражский Град и сделайте отличные фотографии. Совершите круиз по каналу Чертовка и узнайте, почему этот район называют пражской Венецией.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз
Аудиокомментарии на 19 языках
Один напиток на выбор: пиво, содовая, вода, чай, кофе или глинтвейн в зимний период
Традиционные пряники зимой или мороженое летом
Входной билет в музей Карлова моста
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Круизы отправляются каждые 15 минут
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 138 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Andrei
23 сен 2021
(Румыния)
Сам круиз был очень приятным, но нам пришлось ждать более 15 минут, чтобы отправиться, поскольку персонал ждал, когда присоединятся другие люди. Пиво подавали вначале, поэтому к тому времени, когда мы были в круизе, пиво уже не было холодным и приятным. . Наверное, лучше, если вы не оставите это мероприятие на 17-18, чтобы избежать длительного ожидания.
А
Аноним
6 сен 2021
(Сербия)
Это хороший тур с прекрасными достопримечательностями, особенно мне понравилась пражская Венеция. . Прага прекрасна с реки. Однако лодка слишком переполнена с точки зрения covid, и мы сталкиваемся с другими туристами.
А
Аноним
5 сен 2021
Очень понравилось.
А
Аноним
30 авг 2021
(Дания)
Легко забронировать и отлично работал в этом месте. Приятно с закусками, просто немного жаль, что оба были розданы перед отплытием. Было восхитительно наслаждаться по пути, но в остальном все работало вполне нормально. Небольшая прогулка с хорошей речью в ушах.
O
Oscar
25 авг 2021
(Швейцария)
Хорошая трасса по реке, очень плохой организатор.
S
Stephen
25 авг 2021
(США)
Это был отличный опыт для моей семьи и хороший способ увидеть Прагу с разных сторон. Что сделало его более приятным, так это дружелюбный персонал.
Maria
18 авг 2021
Очень приятный опыт. Поездка на лодке короткая, но довольно полная. На борту, помимо руководства, предлагаемого наушниками на вашем родном языке, есть руководство, которое предлагает дополнительную информацию. Предлагается горячий или холодный напиток, а также имбирный торт и мороженое. Положительный голос
А
Аноним
15 авг 2021
(США)
Гид не говорит по-английски. Хороший вид Плохое объяснение
F
Françoise
22 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень приятная прогулка, с которой открывается прекрасный вид на Прагу, аудиогид на французском идеален, очаровательное внимание (кофе, эскимо), нам очень понравилось, и это отличное соотношение цены и качества. Я очень рекомендую !
S
Stephan
20 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Путешествие по реке - подарок, если вы уже поинтересовались многими достопримечательностями, которые открываются с воды. Тем не менее, как введение в ваше пребывание в Праге, он довольно полезен и информативен. Приятный персонал и вкусный глинтвейн включены.
А
Аноним
14 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Это было нормально, но не сбило с ног. Лодка была забита, и, к сожалению, мы сидели у полностью замазанного окна, так что практически ничего не было видно.
Z
Zan
12 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Очень интересная и непринужденная морская прогулка с пивом и мороженым.
E
Estelle
12 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень интересный небольшой круиз с аудиогидом.
А
Аноним
7 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Замечательный визит. 45 минут идеально подходят для небольшого перекуса. Объяснение на французском языке. Повторение без колебаний
А
Аноним
5 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Сами лодки шикарные, их можно найти прямо у Карлова моста. В стоимость входит небольшой напиток в пластиковом стаканчике, а также мороженое или упакованные имбирные пряники, а также вход в музей рядом с Карловым мостом, где вы также можете получить свои билеты. Что нам не понравилось, так это то, что путешествие по Влтаве было очень и очень медленным. Нам всегда казалось, что мы перемещаемся по Карлову мосту всего на сантиметр, чтобы иметь возможность фотографировать со всех сторон. Не было никаких личных объяснений, только наушники и фотографии, которые были переданы, и почти никто не был в маске, хотя лодка была полна, и поэтому было невозможно сохранить дистанцию. Так что я бы больше не отправился в поездку.