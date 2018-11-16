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  4. Прага: легенды, писатели, книги и их герои

Прогуляться по следам персонажей знаменитых чешских произведений!

Анна
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Анна – ваш гид
Эта экскурсия познакомит вас с похождениями знаменитого солдата Швейка, династией пражских палачей и любопытнейшими традициями Чехии.

Мы прогуляемся по местам Праги, связанным как с локациями романа Гашека, так и с историей всей страны, поговорим о том, кто придумал слово «робот», и заглянем в укромные уголки города, куда редко добираются туристы.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прага: легенды, писатели, книги и их герои
Прага: легенды, писатели, книги и их герои

Что вас ожидает

Вы еще помните такого прекрасного литературного персонажа – Йозефа Швейка?
А вы никогда не задавались вопросом, где он жил перед началом своих похождений? Где любил бывать? В каких местах происходили события романа? Где жили другие герои романа? Кто из них имел реальных прототипов и как они отнеслись к тому, что стали литературными персонажами? А где жил сам Гашек? Как прошли его детские годы, юность? С кем и где он общался?

Вы помните, кто придумал слово «робот»? А слышали ли вы когда-нибудь о двух самых известных династиях пражских палачей? О специфической чешской «традиции» дефенестраций, или о партии «Умеренного прогресса в рамках закона»? Помните об операции Антропоид?

Во время нашей прогулки вы сможете все это узнать и увидеть много интересного. Мы покажем Эмауский монастырь, соборы св. Игнатия, св. Штепана, св. Кирилла и Мефодия, св. Людмилы, Новомнестскую ратушу, больницу, которая напоминает средневековую готическую крепость и носит название «Старый замок» и многие-многие другие места, которые имеют прямое отношение, как к нашим героям, так и к весьма интересным и очень значительным событиям чешской истории.

Ну и, конечно же, мы покажем вам много укромных уголков Праги, в которые вы вряд ли заглянете сами, так как они лежат в стороне от туристических маршрутов.

Кому подойдет прогулка

Уставшим от стандартных «туристических троп», интересующимся историей, любящим книги Гашека, Чапека и других.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят билеты на трамвай\метро или суточный (туристический) билет.

Прага: легенды, писатели, книги и их герои
Прага: легенды, писатели, книги и их герои
Прага: легенды, писатели, книги и их герои
Прага: легенды, писатели, книги и их герои

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий :) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды, нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 ноября 2018
значально адаптировал экскурсию под Гашека и Швейка и получил огромное удовольствие!
Экскурсовод Неон реально в теме, читал Швейка в оригинале и любит,так же как я, всю эту Швейковщину🤣

Так же очень интересно было узнать про жизнь в современной Праге.


Экскурсия рекомендуется для людей неравнодушных к литературе и искусству.

Анна проводит ещё 5 экскурсий

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