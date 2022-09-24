Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

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Описание
"Гранд Аквариум" - это развлекательный комплекс в Хургаде, который объединил в себе зоопарк с экзотическими птицами, змеями, черепахами и крокодилами, загадочный тоннель-аквариум, подвесной мост и мини-лабиринт.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля. Входные билеты в развлекательный комплекс
Что не входит
Питание. Фото и видео материалы
Сделанные фотографом. Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Хургаде
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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