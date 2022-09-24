Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Посещение Гранд Аквариума

Посещение развлекательного комплекса

Посещение развлекательного комплекса.
Посещение Гранд Аквариума
Посещение Гранд Аквариума
Посещение Гранд Аквариума
Посещение Гранд Аквариума
Посещение Гранд Аквариума
Посещение Гранд Аквариума
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Описание

"Гранд Аквариум" - это развлекательный комплекс в Хургаде, который объединил в себе зоопарк с экзотическими птицами, змеями, черепахами и крокодилами, загадочный тоннель-аквариум, подвесной мост и мини-лабиринт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Входные билеты в развлекательный комплекс
Что не входит
  • Питание. Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом. Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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