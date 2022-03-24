Во время прогулки с гидом вы увидете самые знаковые места города: один из главных символов Французской Республики – Елисейский дворец, знаменитые Елисейские поля и Триумфальную арку, самый красивый мост Парижа, собор, в котором захоронен Наполеон I, красавицу Эйфелеву башню, мы побываем на левом и правом берегах Сены, а также посетим места, которые известны только местным жителям.

Так как показать все самое важное в Париже за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Это две абсолютно разные, но очень интересные истории. Если сегодня экскурсия проходит по "Cинему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.