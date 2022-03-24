Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу

Пешеходная

4.6
11 отзывов
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу
Ежедневная пешеходная экскурсия по Парижу

Что вас ожидает 🤩

  • Елисейский дворец
  • Триумфальная арка
  • Эйфелева башня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Во время прогулки с гидом вы увидете самые знаковые места города: один из главных символов Французской Республики – Елисейский дворец, знаменитые Елисейские поля и Триумфальную арку, самый красивый мост Парижа, собор, в котором захоронен Наполеон I, красавицу Эйфелеву башню, мы побываем на левом и правом берегах Сены, а также посетим места, которые известны только местным жителям.

Так как показать все самое важное в Париже за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно - "Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Это две абсолютно разные, но очень интересные истории. Если сегодня экскурсия проходит по "Cинему" маршруту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно. в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 15:15

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
1
M
24 мар 2022
Очень понравилось, спасибо!
N
24 июля 2021
Наша семья осталась очень довольна экскурсией по Парижу с гидом Надеждой. Интересное изложение, прекрасное настроение, завораживающий маршрут. Советуем всем! Не пожалеете!!!
Л
3 дек 2019
Замечательная экскурсия, за 2 часа экскурсоводу удалось донести очень много информации!
R
26 авг 2019
Very Good
О
23 июля 2019
Все понравилось.
О
23 июля 2019
Все понравилось. Приготовьтесь много ходить и если это лето возьмите с собой побольше воды.
Э
15 мая 2019
Очень интересная и познавательная. прекрасный гид
Очень интересная и познавательная. прекрасный гид
S
8 мая 2019
Прекрасно и познавательно.
A
5 апр 2019
Впечатления самые отрицательные. Потеряли пару часов времени для того, чтобы услышать о французской кухне и местах, где можно потратить деньги. Наша группа была уже во многих странах Евросоюза, но однозначно все отметили, что самая пустая экскурсия была в Париже. Извините за прямой текст.
Ю
12 мар 2019
Познавательная и полезная экскурсия! Особенно для тех, кто первый раз в Париже. Очень важно, с кем мы проводим эти два часа, гуляя по неизвестному новому городу!! Иными словами, с экскурсоводом нам повезло! Девушка по имени Дэля с огоньком в глазах, увлечённая своим делом и любящая Париж, темпераментно и вполне интересно рассказывала о местах "синего" маршрута! Хорошие впечатления и первые представления о городе! Довольна собой, что заранее, ещё в Москве, нашла и заказала эту экскурсию! Спасибо большое!
В
30 дек 2018
Спасибо огромное за интересную экскурсию и положительные эмоции

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