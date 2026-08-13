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Аудиогиды Трипстера – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды Трипстера» в Тбилиси, цены от €14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+)
Пешая
2 часа
25 отзывов
Аудиогид
Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+)
Одна улица - и вся история Грузии: собрали главное и сделали фото, чтобы вы ничего не пропустили
от €14 за всё до 2 чел.
От Сололаки до Серных бань: Тбилиси и люди, которые его создавали (6+)
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
От Сололаки до Серных бань: Тбилиси и люди, которые его создавали (6+)
Собрали истории о самых важных персонажах в судьбе города
от €14 за всё до 2 чел.
Аудиогид по тбилисской подземке - с гидом-историком метро (6+)
Пешая
Метро
2 часа
Аудиогид
Аудиогид по тбилисской подземке - с гидом-историком метро (6+)
Узнать, какие бывают станции, как их строят и чем примечательна грузинская подземка
Начало: Около станции «Дворец спорта»
Завтра в 00:00
15 авг в 00:00
от €14 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Аудиогиды Трипстера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+);
  2. От Сололаки до Серных бань: Тбилиси и люди, которые его создавали (6+);
  3. Аудиогид по тбилисской подземке - с гидом-историком метро (6+).
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кахетия;
  2. Старый Тбилиси;
  3. Серные бани;
  4. Сигнахи;
  5. Казбеги;
  6. Площадь Свободы;
  7. Боржоми;
  8. Мост мира;
  9. Крепость Нарикала;
  10. Уплисцихе.
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Аудиогиды Трипстера" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 14. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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