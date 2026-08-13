Аудиогид
Аудиогид в Тбилиси: по проспекту Шота Руставели с историком архитектуры (6+)
Одна улица - и вся история Грузии: собрали главное и сделали фото, чтобы вы ничего не пропустили
от €14 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
От Сололаки до Серных бань: Тбилиси и люди, которые его создавали (6+)
Собрали истории о самых важных персонажах в судьбе города
от €14 за всё до 2 чел.
Аудиогид
Аудиогид по тбилисской подземке - с гидом-историком метро (6+)
Узнать, какие бывают станции, как их строят и чем примечательна грузинская подземка
Начало: Около станции «Дворец спорта»
Завтра в 00:00
15 авг в 00:00
от €14 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Аудиогиды Трипстера»
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