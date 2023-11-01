Следы Великой инквизиции в Мадриде

Обсудить тёмное прошлое Испании, прогуливаясь по местам, которые помнят казни и другие события эпохи

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Ответы на вопросы
Что такое инквизиция? Кем основана? Кто был «душой» этого феномена? Я познакомлю вас с секретными уголками и площадями, где проводились казни.

Вы узнаете, какие виды пыток применялись и для кого… Туристический облик Мадрида светел и ярок, в то время как в истории города были тёмные периоды, о которых важно помнить. Вы узнаете много жутких, но интересных подробностей.
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
Следы Великой инквизиции в Мадриде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Об инквизиции можно говорить и спорить бесконечно. Я предлагаю вам лучше узнать этот феномен. Почему в таких местах, как бары и таверны, есть уголок с образами святых? На какой площади бродит ночами душа первого осуждённого и казнённого инквизицией еврея? В каких церквях и монастырях сохранилось множество следов инквизиции? Вопросов много — будем искать на них ответы, гуляя по центру Мадрида.

Эта экскурсия — авторская работа, поэтому подробную программу можно узнать только после бронирования экскурсии.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Пуэрта дель Соль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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