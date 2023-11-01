Что такое инквизиция? Кем основана? Кто был «душой» этого феномена? Я познакомлю вас с секретными уголками и площадями, где проводились казни. Вы узнаете, какие виды пыток применялись и для кого… Туристический облик Мадрида светел и ярок, в то время как в истории города были тёмные периоды, о которых важно помнить. Вы узнаете много жутких, но интересных подробностей.

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Описание

Что вас ожидает

Об инквизиции можно говорить и спорить бесконечно. Я предлагаю вам лучше узнать этот феномен. Почему в таких местах, как бары и таверны, есть уголок с образами святых? На какой площади бродит ночами душа первого осуждённого и казнённого инквизицией еврея? В каких церквях и монастырях сохранилось множество следов инквизиции? Вопросов много — будем искать на них ответы, гуляя по центру Мадрида.

Эта экскурсия — авторская работа, поэтому подробную программу можно узнать только после бронирования экскурсии.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.