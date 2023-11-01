Обсудить тёмное прошлое Испании, прогуливаясь по местам, которые помнят казни и другие события эпохи
Что такое инквизиция? Кем основана? Кто был «душой» этого феномена? Я познакомлю вас с секретными уголками и площадями, где проводились казни.
Вы узнаете, какие виды пыток применялись и для кого… Туристический облик Мадрида светел и ярок, в то время как в истории города были тёмные периоды, о которых важно помнить. Вы узнаете много жутких, но интересных подробностей.
Вы узнаете, какие виды пыток применялись и для кого… Туристический облик Мадрида светел и ярок, в то время как в истории города были тёмные периоды, о которых важно помнить. Вы узнаете много жутких, но интересных подробностей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Об инквизиции можно говорить и спорить бесконечно. Я предлагаю вам лучше узнать этот феномен. Почему в таких местах, как бары и таверны, есть уголок с образами святых? На какой площади бродит ночами душа первого осуждённого и казнённого инквизицией еврея? В каких церквях и монастырях сохранилось множество следов инквизиции? Вопросов много — будем искать на них ответы, гуляя по центру Мадрида.
Эта экскурсия — авторская работа, поэтому подробную программу можно узнать только после бронирования экскурсии.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Пуэрта дель Соль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Виктория. Живу в Мадриде с 2002 года. Приехала, влюбилась и осталась) Гидом работаю 6 лет. Не зря местные жители с гордостью говорят: «От Мадрида до небес!» Уже столько лет я не перестаю наслаждаться удивительной атмосферой и необыкновенной архитектурой этого живописного города. Я обожаю Мадрид и все, что с ним связано. Буду рада познакомить вас с его историей, традициями и легендами.
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