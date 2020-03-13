69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мадрид сквозь века Вы исследуете все основные достопримечательности солнечного Мадрида, услышите о них важные и малоизвестные факты. А еще получите ценные советы местного жителя: в какие нетуристические рестораны сходить, где посмотреть фламенко и совершить покупки. Итак, в программе экскурсии:
Площадь Пуэрта-дель-Соль — я расскажу, почему центральная городская площадь называется «Солнечные ворота», когда и почему на ней начались так называемые «Наполеоновские войны» и другие судьбоносные для Испании события.
Площадь Майор — вы услышите, для чего она служила раньше и как используется в наши дни.
Восточная площадь — я раскрою, чем примечателен расположенный на ней памятник королю Филиппу IV.
Оперный театр — здесь вы узнаете о вкладе королевы Изабеллы II в развитие города и погрузитесь в тайны мадридского двора.
Королевский дворец — построенный во времена короля Филиппа V, он остается самой большой резиденцией монарха в Европе.
Организационные детали
Экскурсия носит обзорный характер и предполагает только наружный осмотр достопримечательностей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Пуэрта-дель-Соль.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию. Запланировали прогулку в первый день пребывания в Испании. За три с половиной часа успели познакомиться с Мадридом,научились ориентироваться в городе и по возвращению с Тенерифе чувствовать себя почти местными жителями.
Ирина очень интересный рассказчик,влюблена в Мадрид и заразила этой любовью нас. Огромное спасибо.
Кроме вышесказанного Ирина очень помогла нам в общении с хозяином аппартоментов в Мадриде.
Ещё раз огромное спасибо.
Очень рекомендую экскурсию всем туристам.
Елена
11 марта 2020
Ирина-замечательный экскурсовод и просто очень приятная девушка! Она провела нас улочками Мадрида, показала тайные места, рассказала факты и легенды. А напоследок снабдила картой и полезной информацией. Ей действительно удалось влюбить нас в Мадрид! Настоятельно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода! Ирина, еще раз огромное спасибо за экскурсию!
Глеб
11 марта 2020
Добрый день, хотели бы от всей души поблагодарить прекрасного гида. Ирина провела увлекательнейшую экскурсию наполненную как историческими фактами так и личными переживаниями и мнениями, что позволило сделать эту экскурсию более личной. Если вы хотите ярких и незабываемых впечатлений, то однозначно берите данную экскурсию! Огромное спасибо
Ольга
3 марта 2020
Отличная экскурсия, узнали много интересного про Испанию и про Мадрид.
Ирина, большое спасибо, хотим еще 😊
Михаил
28 февраля 2020
Большое спасибо Ирине! На экскурсию пошли буквально с самолета, но не ощутили ни дискомфорта, ни усталости. Экскурсия захватила и пролетела на одном дыхании. Ирина не только рассказала и показала историю и достопримечательности города, но и дала немало важных и полезных советов нам - начинающим туристам. Да, она влюбила нас в Мадрид за 2 часа!) Еще раз спасибо!
Инга
19 февраля 2020
Хорошая экскурсия по самому центру Мадрида, с отличным для меня балансом по датам и историческим деятелям с познавательными и неочевидными фактами о городе. По факту длилась дольше 2 часов минут на 40. Время пролетело незаметно.
С уверенностью буду советовать друзьям
Сергей
19 февраля 2020
Легкая, познавательная Экскурсия - для первого знакомства с городом Вполне вполне)
Татьяна
11 февраля 2020
Ирина , прекрасный и интересный рассказчик! Дала много ценных советов, попробовали местные вкусняшки и на экскурсии, и после. Детям 12 и 14 лет было тоже очень познавательно , и ни капли не скучно. Молодец ! Спасибо огромное! получили удовольствие. , Мадрид удался!! Запомнился ярким, праздничным, вкусным!
Максим
9 февраля 2020
Отличная экскурсия! Было интересно и увлекательно и для взрослых и для детей!
Елизавета
9 февраля 2020
Ирина просто невероятный экскурсовод! Мы правда влюбились в Мадрид с первых же минут! Спасибо ей за это! Также, подсказала интересные места, рестораны. Мечтаем вернуться ещё раз и обязательно пойдём на экскурсию с Ириной снова
Вы познакомитесь с самыми яркими и интересными сторонами испанской столицы. Увидите главные площади и королевские дворцы, авангардные и аристократические кварталы, перекресток 10 улиц и литературное кафе, в которой любил бывать Гарсия Лорка. Мы расскажем вам о важных исторических этапах, которые прошел Мадрид, и подскажем, как нужно смотреть на город, чтобы влюбиться в его неповторимую атмосферу.
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Наслаждаясь панорамой Мадрида с телебашни Маяк Монклоа, вы познакомитесь с историей города, а затем прогуляетесь по основным архитектурным памятникам Мадрида и посмотрите на них глазами местного жителя. В легкой и непринужденной форме я расскажу вам о традициях и нравах испанцев, помогу прочувствовать атмосферу Мадрида и понять его восхитительные контрасты.
«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида
Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы. Не перегружая сухими датами, цифрами и именами, я весело и доступно расскажу историю Мадрида. После этого вы сможете не только наслаждаться городом, но и действительно его понимать. Научитесь различать здания разных веков, поймете, что означают плитки на асфальте возле магазинов и ресторанов и найдете тайные памятники. Надеюсь, вы будете с улыбкой вспоминать мои рассказы и захотите вернуться в прекрасный Мадрид!
Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей
Взгляните на столицу Испании не как на скопление памятников, а как на удачное сочетание эпох и веяний. Гуляя по старинным кварталам, вы оцените преемственность основных течений европейского зодчества, а я расскажу об истории королевских династий. И конечно, вас ждут главные достопримечательности: собор Almudena, Королевский дворец и сады Sabatini, площадь Mayor и Королевская опера.
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Я покажу вам основные достопримечательности Мадрида, однако расскажу о них так, как это сделал бы сам мадридец: с любовью, но и не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие секреты прячутся за величественными фасадами, где отведать лучший шоколад в городе, а затем попробуете «канью» – излюбленный аперитив местных жителей!
Официальные и альтернативные версии истории главных достопримечательностей города
Мало кто знает настоящую историю средневекового Мадрида: многое утеряно, сгорело или просто уничтожено. В результате существует основная, популярная версия происхождения того или иного памятника, или события, именно ее рассказывают как единственно верную. Но на самом деле трактовок может быть несколько и они, конечно, противоречат друг другу. Я помогу вам узнать самые интересные из них и составить о городе свое собственное впечатление.