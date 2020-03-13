69 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хочу поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию. Запланировали прогулку в первый день пребывания в Испании. За три с половиной часа успели познакомиться с Мадридом,научились ориентироваться в городе и по возвращению с Тенерифе чувствовать себя почти местными жителями.

Ирина очень интересный рассказчик,влюблена в Мадрид и заразила этой любовью нас. Огромное спасибо.

Кроме вышесказанного Ирина очень помогла нам в общении с хозяином аппартоментов в Мадриде.

Ещё раз огромное спасибо.

Очень рекомендую экскурсию всем туристам.