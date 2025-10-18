Билеты
Рим: билет на ускоренный проход в Пантеон и официальный аудиогид
Начало: Piazza di S. Lorenzo in Lucina, 6, 00186 Roma RM
Расписание: В будни: 10:00-17:15, СБ: 10:00-15:30, ВС: 12:00-17:00
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
€15 за билет
Пантеон в Риме с аудиогидом - история, архитектура и великие личности
Начало: Via dei Bergamaschi, 49, 00186 Roma RM, Italia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€15 за билет
Пантеон без очередей - интерактивное исследование древнего храма
Начало: VFXG+HHW Рим, Италия
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€12 за билет
